اعتقال مئات الأشخاص خلال تظاهرة للمعارضة في موسكو

اعتقلت الشرطة في موسكو أكثر من 500 شخص اليوم السبت (27 يوليو/ تموز 2019) خلال تظاهرة للمعارضة تطالب بانتخابات محلية حرة، كما أعلنت مدونة "أو.دبليو.دي-انفو" للحقوق المدنية والمتخصصة في رصد التظاهرات.

وبعد ثلاث ساعات من بدء هذه التظاهرة غير المسموح بها والتي شارك فيها الآلاف ابتداء من الساعة 11 بتوقيت غرينتش وسط العاصمة الروسية، تم توقيف 561 شخصا، كما أوردت المنظمة.

أهداف المظاهرة

ودعا زعيم المعارضة المسجون أليكسي نافالني للاحتجاج قرب مكتب رئيس بلدية العاصمة للضغط على السلطات للسماح لمجموعة من المرشحين، الذين لهم أفكار معارضة بالمشاركة في الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في الثامن من سبتمبر/ أيلول بعد استبعادهم منها.

وتم رفض إجمالي 57 مرشحا، بينهم معارض حكومي بارز، يدعى اليا ياشين. وذكرت لجنة الانتخابات أن الوثائق التي سلمها المرشحون الذين تم رفضهم، تم اعتبارها مزيفة، حيث أنها تضمنت أخطاء مثل حروف ناقصة أو توقيعات زائفة من جانب مؤيدين.

كما قالت السلطات إن المرشحين استبعدوا من المنافسة لعدم تمكنهم من جمع عدد كاف من التوقيعات الصحيحة التي تؤيدهم وهو زعم ترفضه المعارضة.

وتهدف المظاهرة أيضا لزيادة الضغط على النظام السياسي‭ ‬في وقت تراجعت فيه نسب التأييد للرئيس فلاديمير بوتين بسبب الاستياء من انخفاض الدخل الفعلي للمواطنين في السنوات الماضية.

الآلاف شاركوا في التظاهرة في موسكو السبت 27 يوليو/ تموز 2019

وقال شهود من رويترز إن بعض الذين اعتقلوا بدا أنهم مارة كانوا في المكان الخطأ في التوقيت الخطأ. واحتجزت الشرطة الروسية في وقت سابق أعضاء بارزين في المعارضة لمنعهم من المشاركة في المظاهرة وأغلقت بعض الطرق الرئيسية لمساعدتهم في السيطرة على الموقف.

وعلى الرغم من أن الانتخابات لاختيار أعضاء مجلس برلمان موسكو ليست انتخابات عامة إلا أن نشطاء المعارضة يعتبرونها فرصة لمحاولة إيجاد موطئ قدم لهم في العاصمة الروسية حيث تبين في السابق تراجع التأييد للمرشحين المدعومين من الكرملين عنه في مناطق أخرى بالبلاد.

وأمرت السلطات يوم الأربعاء بحبس أليكسي نافالني المعارض للكرملين لمدة 30 يوما قبل احتجاج اليوم السبت بينما اعتقلت السلطات أعضاء آخرين في المعارضة وفتشت منازلهم.

ص.ش/هـ.د (أ ف ب، رويترز، د ب أ)