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سياسةألمانيا

اعتقال عضو مشتبه به في حزب الله في ألمانيا

٣ ديسمبر ٢٠٢٤

ألقت السلطات الألمانية القبض على رجل مشتبه بأنه عضو في حزب الله. وبحسب الادعاء فقد تولى الرجل مهاما إدارية في جمعيتين في المنطقة تسيطر عليها ميليشيا موالية لإيران. وتشتبه السلطات في انتمائه إلى منظمة إرهابية في الخارج.

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مداهمة سابقة في ألمانيا لجمعيات تابعة لحزب الله
يشتبه في أن الرجل قام بتنظيم فعاليات لدعاة مقربين من حزب الله، كما كان على  تواصل منتظم مع قيادات التنظيم، صورة من: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

أمر الادعاء العام الاتحادي في ألمانيا بالقبض على رجل  يشتبه في أنه عضو في منظمة "حزب الله" اللبنانية في منطقة هانوفر حيث يعتقد أن هذا الرجل كان يعمل لصالح الحزب داخل ألمانيا وأماكن أخرى. وأوضحت أعلى هيئة ادعاء في ألمانيا أن الرجل وهو لبناني تولى منذ عام 2009 مهام قيادية في جمعيتين خاضعتين لسيطرة التنظيم في منطقة هانوفر.

ويشتبه في أنه قام بتنظيم فعاليات لدعاة مقربين من حزب الله، كما كان على  تواصل منتظم مع قيادات التنظيم، وأضاف الادعاء: "إلى جانب ذلك، كان يتولى شؤون العلاقات العامة للجمعيتين".

وبحسب البيان، كان الرجل شارك في صيف 2008 في دورات تدريبية مخصصة للقيادات في لبنان. وفي عام 2017، عمل لفترة قصيرة كمراسل خارجي لمؤسسة إعلامية تابعة  لميليشيات حزب الله. وذكر الادعاء أن الرجل "كلف بالإضافة إلى ذلك بتنسيق أعمال بناء لمسجد. ويوجه الادعاء العام الألماني للرجل تهمة الانتماء إلى "منظمة إرهابية" في الخارج.

ألمانيا: عملية أمنية تشمل جمعيات موالية ل "حزب الله"

وقام ضباط من المكتب الاتحادي للتحقيقات باعتقال المتهم بناء على أمر اعتقال صادر من الادعاء العام. ومن المقرر أن يقرر قاضي تحقيقات تابع للمحكمة الاتحادية خلال اليوم ما إذا كان سيتم وضع الرجل في الحبس الاحتياطي.

وتصنف عدة دول  حزب الله  أو جناحه العسكري كمنظمة إرهابية، ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وعدة دول عربية أيضا. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها  في عام 2020 وصنفته كمنظمة إرهابية.

ف.ي/ع.ج.م (د ب ا، ا.ف.ب)