اعتقال شقيقين للبشير والاتحاد الأوروبي يطالب بهيئة حكم مدنية

قال المجلس العسكري بالسودان اليوم الأربعاء (17 نيسان/أبريل 2019) إنه جرى اعتقال شقيقين للرئيس المخلوع عمر البشير في إطار حملة الاعتقالات الجارية "لرموز النظام السابق". وقال متحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي إن القوات غير النظامية الموالية للحزب الحاكم السابق بزعامة البشير وضعت تحت قيادة الجيش والشرطة.
وفي وقت سابق اليوم أكدت أسرة الرئيس السوداني المعزول اعتقال البشير وإيداعه في سجن كوبر في العاصمة السودانية الخرطوم.
الاتحاد الأوروبي يطالب بالإفراج عن السجناء السياسيين
وفي سياق ذي صلة، طالب الاتحاد الأوروبي الأربعاء المجلس العسكري الحاكم في السودان بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين، الذين لا يزالون معتقلين، وذلك لإشاعة مناخ ملائم للمفاوضات السياسية. وقالت وزيرة خارجية الاتحاد فيديريكا موغيريني في بيان إن "الإفراج عن جميع السجناء السياسيين الذين لا يزالون معتقلين وبينهم الطلاب في دارفور، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية في شكل تام وسريع ومن دون عوائق في كل أنحاء (السودان)، وخصوصاً في دارفور (...) والإصلاح الفوري لقوات الأمن، ستتيح تأمين مناخ ملائم للمفاوضات السياسية المقبلة".
واعتبرت موغريني أن "تسليم (الحكم) في شكل سريع ومنظم لهيئة انتقالية مدنية تتمتع بسلطة قرار كاملة هو السبيل الوحيد للسماح بعملية سياسية سلمية وذات صدقية وجامعة، يمكن أن تلبي تطلعات المجتمع السوداني وتفضي الى إصلاحات سياسية واقتصادية لا بد منها". وأضافت "نتوقع من كل الأطراف في السودان أن يظهروا أكبر قدر من ضبط النفس وأن يحولوا دون وقوع أعمال عنف جديدة وأن يضمنوا احترام الحريات الأساسية".
جنوب السودان يعرض الوساطة
واليوم الأربعاء أيضاً قال مكتب رئيس جنوب السودان سلفا كير إن الرئيس عرض المساعدة في التوسط في عملية الانتقال السياسي بالسودان. وقال كير إنه مستعد لدعم "الطموحات الديمقراطية" للسودان والمساعدة في عملية انتقال سلمي هناك.
وقال بيان صادر عن مكتب كير "عرض الرئيس الوساطة في المفاوضات الحالية بين مختلف الجماعات في السودان على أمل أن يؤدي الانتقال الجديد إلى عهد جديد في السودان...". وقال وزير النفط في جنوب السودان لرويترز إنه سافر إلى الخرطوم للاجتماع مع القيادة الجديدة مع وفد رفيع المستوى ضم رئيس جهاز الأمن في جوبا وأحد مستشاري الرئاسة في مجال الأمن.
جاءت تصريحات كير بعد سبعة أشهر من توسط البشير في اتفاق سلام بين كير وجماعة المعارضة الرئيسية في جنوب السودان الذي انفصل عن السودان في عام 2011 بعد عقود من الصراع.
خ.س/ص.ش (رويترز، أ ف ب)
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السودان ..مد وجزر بين مدنية السلطة وحكم العسكر
مد وجزر
الفترات الزمنية التي حكم فيها العسكر السودان فاقت بكثير الفترات التي استلمت فيها حكومات مدنية السلطة في البلاد. فقد بدأت سلسلة الانقلابات العسكرية في السودان ضد أول حكومة ديمقراطية انتخبت في عام 1957.
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السودان ..مد وجزر بين مدنية السلطة وحكم العسكر
حكومة عسكرية
بعد استقلال السودان في عام 1956، لم تهنأ البلاد بحكم مدني لأكثر من عامين، حيث نجح أول انقلاب عسكري في عام 1958 بقيادة ابراهيم عبود ضد حكومة ائتلاف ديمقراطية بين حزب الأمة والاتحادي الديمقراطي التي كان يرأسها مجلس السيادة المكون من الزعيم إسماعيل الأزهري وعبد الله خليل.
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السودان ..مد وجزر بين مدنية السلطة وحكم العسكر
حكومة مدنية
في عام 1964 أطاحت أكبر ثورة شعبية شهدتها البلاد بحكومة عبود، وعاد المدنيون إلى الحكم بانتخابات جرت عام 1965 بإشراف حكومة انتقالية. غير أن الحكومة الجديدة اتسمت بعدم الاستقرار. في الصورة مبنى القصر الرئاسي بالخرطوم.
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السودان ..مد وجزر بين مدنية السلطة وحكم العسكر
انقلاب جعفر محمد نميري
وفي ظل اضطرابات سياسية نفذ العقيد جعفر محمد نميري انقلابا عسكريا في عام 1969 بالتعاون مع عدد من الضباط من اليسار السوداني من الحزب الشيوعي على وجه الخصوص. استمر حكم النميري لمدة 16 عاماً تخللتها عدة محاولات انقلابية فاشلة أُعدم نتيجتها 3 ضباط من الحزب الشيوعي الذين سعوا إلى الاستيلاء على السلطة.
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السودان ..مد وجزر بين مدنية السلطة وحكم العسكر
عبد الرحمن سوار الذهب والاستثناء!
أطاحت انتفاضة شعبية كبيرة عرفت بـ"انتفاضة إبريل" بنظام النميري، اذ أعلن حينها المشير عبد الرحمن سوار الذهب أعلى قادة الجيش، تنحية النميري واستلام الجيش للسلطة في 6 نيسان 1985 وقاد البلاد لعام واحد رئيساً للحكومة الانتقالية، ليسلم السلطة بعد ذلك لحكومة منتخبة ترأسها زعيم حزب الأمة الصادق المهدي عام 1986. وسوار الذهب هو الرئيس العسكري الوحيد في تاريخ السودان الذي يفي بوعده بتسليم السلطة للمدنيين.
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السودان ..مد وجزر بين مدنية السلطة وحكم العسكر
انقلاب عمر البشير
ومجدداً في عام 1989 جاء انقلاب الرئيس عمر البشير بمساعدة الإسلاميين في السودان بزعامة الدكتور حسن عبدالله الترابي وحزبه "الجبهة الإسلامية القومية". استمر حكم البشير لمدة 30 عاماً شهدت البلاد خلالها تقسيم البلد إلى دولتين في الشمال والجنوب، وصراعات دموية من ضمنها حرب دارفور الأهلية التي صدر بحقه نتيجتها مذكرة اعتقال دولية من المحكمة الجنائية.
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السودان ..مد وجزر بين مدنية السلطة وحكم العسكر
الحراك السوداني
وفي أواخر عام 2018 شهدت السودان احتجاجات شعبية على الغلاء وسوء الخدمات تحولت فيما بعد للمطالبة بإسقاط البشير الذي انتهت فترة حكمه في صباح اليوم الخميس (11 نيسان/أبريل 2019)، إذ أعلن الجيش الإطاحة به وتشكيل مجلس انتقالي لإدارة البلاد. الكاتبة: ريم ضوا
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السودان ..مد وجزر بين مدنية السلطة وحكم العسكر
العسكر أم المدنيون؟
فور إعلان عزل الرئيس البشير، سُلطت الأضواء على دور الجيش..الجيش الذي انضم للحراك الشعبي ورفض قمع المتظاهرين، لكن إعلانه الإطاحة بالبشير يؤشر على ما يبدو إنقلابا عسكريا..فإلى أي أين تسير دفة الحكم في أكبر بلد أفريقي ..للعسكر أم المدنيين؟