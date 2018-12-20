 اعتقال شخصين في قضيّة الطائرات المسيّرة بمحيط مطار غاتويك اللندني | أخبار | DW | 22.12.2018

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أخبار

اعتقال شخصين في قضيّة الطائرات المسيّرة بمحيط مطار غاتويك اللندني

سجلت الشرطة البريطانية نجاحا في التحقيق حول الطائرات المسيرة التي أصابت ثاني أكبر مطار لندن بالشلل لمدة ثلاثة أيام. وألقت الشرطة القبض رجل وامرأة كانا قريبين من المطار. واستبعدت الشرطة قبل ذلك خلفيات العمل الإرهابي.

Großbritannien, London: Drohnenüberwachung am Flughafen Gatwick (Getty Images/J. Taylor)

بعد أيام من الاضطرابات في حركة السفر، قال مطار غاتويك، ثاني أكبر مطارات العاصمة البريطانية لندن في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت (22 ديسمبر/ كانون الأول 2018) إن مدرجه مفتوح للعمل بشكل طبيعي، مضيفا "مدرجنا مفتوح ونستهدف العمل وفقا للجدول الزمني الكامل اليوم السبت.. ربما يواجه المسافرون بعض التأخيرات أو إلغاء الرحلات.."

مختارات

شنت السلطات الألمانية حملة تفتيش استهدفت عددا من المنازل بولايتي بادن-فورتمبرغ وشمال الراين-ويستفاليا عقب رصد محاولات تجسس في مطارين بباريس وشتوتغارت يشتبه بقيام إسلاميين بها. (21.12.2018)

شددت الشرطة الألمانية إجراءاتها الأمنية في المطارات بعد ورود معلومات عن قيام أربعة أشخاص بالتخطيط لعمل إرهابي في فترة عيد الميلاد. وبدأت القضية برصد مجموعة من الأشخاص وهم يقومون بالتجسس على مسارات العمل بمطار شتوتغارت. (20.12.2018)

وجاء هذا بعدما قالت الشرطة البريطانية في وقت سابق اليوم السبت إنها اعتقلت شخصين على صلة بـ"الاستخدام الجنائي للطائرات المسيرة" والذي تسبب في فوضى للمسافرين في المطار. وأوضحت الشرطة أن التحقيقات لا تزال جارية، مضيفة أنه يتم استخدام "مجموعة من الأساليب" لمنع توغل الطائرات المسيرة مجددا.

وقال المسؤول في الشرطة جيمس كوليس إنّه "في إطار تحقيقاتنا الجارية في الاستخدام الجنائي للطائرات المسيّرة والذي تسبّب باضطرابات شديدة في الرحلات الجوية من وإلى مطار غاتويك، اعتقلت شرطة ساسكس شخصين بعيد الساعة العاشرة مساء (الجمعة). ولم يذكر المحققون أي معلومات قريبة عن الشخصين المعتقلين.

لا أدلة على إرهابيين

وقام الجيش البريطاني بتركيب معدات تقنية في المطار يمكن من خلالها التصدي للطائرات المسيرة (الدرونز). ولم تفترض السلطات وجود خلفية إرهابية لما وقع في المطار كما لا توجد أدلة على أن قوى أجنبيه لها أصابع في تسيير تلك الطائرات، حسبما ذكر متحدث باسم الشرطة أمس الجمعة، قبل الإعلان عن إلقاء القبض على شخصين. كما لا تستبعد التحقيقات أن يكون وراء ذلك أشخاص متطرفون من حماة البيئة. وقال المحقق الشرطي جيسون تينغلي إن مسير أو مسيري الطائرات كانوا يتعمدون احداث اضطرابات في حركة الطيران.

وكان توغل الطائرات المسيرة قد عرقل عمليات الطيران في ثاني أكثر المطارات ازدحاما في لندن. وتضرر عشرات الآلاف من الركاب، وتم إلغاء مئات الرحلات خلال فترة توقف المطار التي استمرت ثلاثة أيام، بعدما تم رصد أول الطائرات المسيرة يوم الأربعاء الماضي.

ص.ش/ه.د (د ب أ، أ ف ب، رويترز)

  • A Delta Air Lines jet sits at a gate in Atlanta (picture alliance/AP Photo/D. Goldman)

    تعرف على أكبر المطارات في العالم

    عندما يتعلق الأمر بأعداد المسافرين، لا يمكن لأي مطار أن يتفوق على مطار أتلانتا بالولايات المتحدة، حيث مرّ حوالي 104 مليون شخص عبر مطار "هارتسفيلد جاكسون" للطيران في عام 2017، وفقاً للبيانات المقدمة من مجلس المطارات الدولي (ACI). ولم يتمكن أي مطار آخر من تجاوز رقم 100 مليون. مما يجعل "هارتسفيلد جاكسون" يحتل المركز الأول في قائمتنا.

  • Beijing Capital International Airport (picture-alliance/dpa/M. Reynolds)

    تعرف على أكبر المطارات في العالم

    يتصدر مطار بكين الدولي بالصين، المرتبة الثانية كأكثر المطارات ازدحاماً. إذ استقبل حوالي 95.8 مليون شخص في عام 2017. جلبت دورة الألعاب الأولمبية لعام 2008 دفعة قوية إلى حركة النقل الجوي في بكين، وبمناسبة هذا الحدث، صمم المهندس المعماري نورمان فوستر محطة جديدة ضخمة.

  • Dubai International Airport (Reuters/A. Mohammad)

    تعرف على أكبر المطارات في العالم

    في عام 2017، استقبل مطار دبي أكثر من 88 مليون مسافر. كان معظمهم تقريباً من غير العرب - ما يصل إلى 87.72 مليون. العديد منهم على ما يبدو يقدرون دبي الدولية لسمعتها الأسطورية للتسوق.

  • Haneda Airport, Japan (AFP/Getty Images/K. Nogi)

    تعرف على أكبر المطارات في العالم

    للأسف، فإن طوكيو العاصمة اليابانية ليست في المراكز الثلاثة الأولى، غير أن مطار "طوكيو هانيدا الدولي" لا يزال يستقبل حوالي 85.4 مليون زائر سنوياً، ما يكفي لجعله يحتل المركز الرابع في هذا القائمة.

  • Los Angeles International Airport - LAX (picture alliance/Markus Mainka)

    تعرف على أكبر المطارات في العالم

    إذا توجهت إلى قضاء إجازة في كاليفورنيا، فستصل إلى مطار لوس أنجلوس الدولي في الولايات المتحدة، المعروف باسم (LAX). قد لا يتفوق على مطار أتلانتا بالنسبة لعدد المسافرين عبره، غير أنه قد سجل مرور أكثر من 85.5 مليون زائر في العام الماضي.

  • Bastian Schweinsteiger signs an autograph at O'Hare in Chicago (picture-alliance/dpa/T. Shen)

    تعرف على أكبر المطارات في العالم

    حتى في شيكاغو، لا يرتاح نجم كرة القدم الألماني باستيان شفاينشتايغر من ملاحقة المعجبين. لاعب خط الوسط السابق لكل من بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد، يلعب الآن في نادي شيكاغو فاير، وكثيراً ما يسافر عبر مطار "أوهير" في شيكاغو، بالولايات المتحدة. يعتبر شفاينشتايغر واحداً من بين 79.81 مليون مسافر يمرون عبر مطار شيكاغو، الذي يحمل اسم طيار أمريكي من الحرب العالمية الثانية.

  • Heathrow Terminal 5 (Getty Images/D. Kitwood)

    تعرف على أكبر المطارات في العالم

    تضم لندن ثلاثة مطارات، ويعتبر مطار "هيثرو" أكبرها وأكثرها شهرة. تخدم أكثر من 78 مليون مسافر سنوياً. وتدير كل ذلك عبر مدرجين فقط.

  • A cable car above Chek Lap Kok in Hong Kong (picture-alliance/dpa/X. Yun)

    تعرف على أكبر المطارات في العالم

    ليس من الضروري أن تكون على متن الطائرة لتُلقي نظرة على مطار هونغ كونغ في الصين، الذي يدعى مطار "تشيك لاب كوك" محلياً. استقبل حوالي 72.67 مليون مسافر في عام 2017، ويوفر نظام لنقل الركاب بين الصالات بواسطة العربات الآلية مجاناً. شُيد مطار هونغ كونغ على جزيرة "تشيك لاب كوك" في بحر الصين الجنوبي.

  • Pudong International Airport (picture-alliance/Imaginechina)

    تعرف على أكبر المطارات في العالم

    استقبل مطار "شانغهاي بودونغ الدولي"، بالصين 70 مليون مسافر في عام 2017. مما يمثل انخفاضاً طفيفاً عن العام السابق، غير أن رحلات الشحن قد ارتفعت بنسبة تزيد عن 11 في المئة وفقاً لمجلس المطارات الدولي (ACI).

  • Air France planes on the tarmac at Charles de Gaulle airport in Paris (AP)

    تعرف على أكبر المطارات في العالم

    يأتي مطار باريس، الذي يحمل اسم الرئيس شارل ديغول، والذي يعرف أيضاً باسم مطار "رواسي"، في المرتبة العاشرة على قائمتنا. إذ استقبل في العام الماضي حوالي 69.47 مليون مسافر. غير أن هذه الأرقام ليست كل شيء في ترتيب المطار، حيث يوجد معايير أخرى مثل كمية البضائع المنقولة، الحجم، عدد المدارج وغيرها الكثير. ديرك كاوفمان/ ريم ضوا.


مختارات

تعرف على أكبر المطارات في العالم

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