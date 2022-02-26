اعتقال سائح ألماني في إيران.. تكتيك جديد للضغط؟

قالت وزارة الخارجية الألمانية اليوم السبت (27 أغسطس/آب 2022) إن إيران احتجزت سائحاً ألمانياً، وأحجمت عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل بخلاف القول إن الرجل يتلقى مساعدة من القنصلية. وذكر الموقع الإلكتروني لمجلة "دير شبيغل" نقلاً عن وسائل إعلام إيرانية أن الرجل يبلغ من العمر 66 عاماً.

وذكر موقع مجلة "دير شبيغل" الألمانية أنه يعتقد أن الألماني التقط صورا في منطقة التصوير فيها ممنوع، دون إيراد المزيد من التفاصيل.

وحسب وكالة رويترز لم يتسن الاتصال بوزارة الداخلية الإيرانية للتعليق على الأمر.

وتأتي أنباء الاحتجاز في أعقاب إجراءات مماثلة من أجهزة الأمن الإيرانية بحق عدد من الأجانب ومزدوجي الجنسية خلال السنوات الماضية، معظمها بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. وتصف منظمات حقوقية ذلك بأنه تكتيك لنيل تنازلات من الخارج عن طريق اختلاق اتهامات، وهو ما تنفيه طهران.

وفي يونيو/حزيران، أيدت محكمة استئناف إيرانية حكماً بالسجن قرابة تسع سنوات للسائح الفرنسي بنجامين بريير بتهمة التجسس بعد نحو عامين من اعتقاله بالقرب من الحدود مع تركمانستان لالتقاطه صوراً باستخدام طائرة مسيرة.

وفي يوليو/تموز، قالت إيران إنها ألقت القبض على مواطن سويدي بتهمة التجسس بعد أسابيع من إصدار محكمة في ستوكهولم حكما على مسؤول إيراني سابق بتهم ارتكاب جرائم حرب.

وتحاكم محكمة إيرانية حاليا جمشيد شارمهد، وهو ألماني إيراني متهم بقيادة جماعة معارضة مسلحة. وقالت طهران في 2020 إن أجهزتها المخابراتية احتجزت شارمهد، المقيم في الولايات المتحدة، دون الخوض في تفاصيل. وقالت عائلته إنه تعرض للخطف أثناء زيارة لدبي.

وفي أغسطس/آب من العام الماضي، حكمت محكمة إيرانية على الناشطة الحقوقية الألمانية الإيرانية ناهد تقوي بالسجن أكثر من عشر سنوات بتهم تتعلق بالأمن القومي.

خ.س/أ.ح (رويترز)