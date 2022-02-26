اعتقال سائح ألماني في إيران.. تكتيك جديد للضغط؟

قالت وزارة الخارجية الألمانية اليوم السبت (27 أغسطس/آب 2022) إن إيران احتجزت سائحاً ألمانياً، وأحجمت عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل بخلاف القول إن الرجل يتلقى مساعدة من القنصلية. وذكر الموقع الإلكتروني لمجلة "دير شبيغل" نقلاً عن وسائل إعلام إيرانية أن الرجل يبلغ من العمر 66 عاماً.
وذكر موقع مجلة "دير شبيغل" الألمانية أنه يعتقد أن الألماني التقط صورا في منطقة التصوير فيها ممنوع، دون إيراد المزيد من التفاصيل.
وحسب وكالة رويترز لم يتسن الاتصال بوزارة الداخلية الإيرانية للتعليق على الأمر.
وتأتي أنباء الاحتجاز في أعقاب إجراءات مماثلة من أجهزة الأمن الإيرانية بحق عدد من الأجانب ومزدوجي الجنسية خلال السنوات الماضية، معظمها بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. وتصف منظمات حقوقية ذلك بأنه تكتيك لنيل تنازلات من الخارج عن طريق اختلاق اتهامات، وهو ما تنفيه طهران.
وفي يونيو/حزيران، أيدت محكمة استئناف إيرانية حكماً بالسجن قرابة تسع سنوات للسائح الفرنسي بنجامين بريير بتهمة التجسس بعد نحو عامين من اعتقاله بالقرب من الحدود مع تركمانستان لالتقاطه صوراً باستخدام طائرة مسيرة.
وفي يوليو/تموز، قالت إيران إنها ألقت القبض على مواطن سويدي بتهمة التجسس بعد أسابيع من إصدار محكمة في ستوكهولم حكما على مسؤول إيراني سابق بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وتحاكم محكمة إيرانية حاليا جمشيد شارمهد، وهو ألماني إيراني متهم بقيادة جماعة معارضة مسلحة. وقالت طهران في 2020 إن أجهزتها المخابراتية احتجزت شارمهد، المقيم في الولايات المتحدة، دون الخوض في تفاصيل. وقالت عائلته إنه تعرض للخطف أثناء زيارة لدبي.
وفي أغسطس/آب من العام الماضي، حكمت محكمة إيرانية على الناشطة الحقوقية الألمانية الإيرانية ناهد تقوي بالسجن أكثر من عشر سنوات بتهم تتعلق بالأمن القومي.
خ.س/أ.ح (رويترز)
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البهائيون مضطهدون في بلد مهد ديانتهم
احتفالات في كل مكان
في الثاني والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر تحتفل الطائفة الدينية البهائية بعيد ميلاد مؤسسها بهاء الله. وتقام المراسيم الاحتفالية في مركزهم العالمي في حيفا بإسرائيل أيضاً. غير أن هذه المراسم غير رسمية، إذ لا توجد طقوس ثابتة في الديانة البهائية.
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البهائيون مضطهدون في بلد مهد ديانتهم
ولد قبل مئتي عام
ولد بهاء الله في طهران عام 1817 كأبن لوزير دولة. رفض المناصب، وقرر بدلاً من ذلك تكريس نفسه للعمل الخيري، ولذلك كان يسمى "والد الفقراء" منذ سن مبكرة.
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البهائيون مضطهدون في بلد مهد ديانتهم
المؤسّس
انضم بهاء الله إلى الحركة البابية التي تأسست من قبل علي محمد الشيرازي، الذي أطلق على نفسه اسم "باب" وأثار اضطهادات عنيفة من جانب المؤسسات الدينية الشيعية. قُتل "باب" في عام 1850، ومن ذلك الحين يُعتبر بهاء الله المؤسس الحقيقي للديانة البهائية، وجاءت تسمية الديانة من اسمه.
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البهائيون مضطهدون في بلد مهد ديانتهم
معبد مع حدائق معلّقة
في النهاية تم القبض على بهاء الله وقضى السنوات الأربعين الأخيرة من حياته في المنفى. أولاً في بغداد، ثم في القسطنطينية وإدرنة، وأخيراً مات عام 1892 في عكا في إسرائيل. ويوجد المركز الإداري والروحي العالمي للبهائيين في حيفا، بالرغم من أن ديانتهم تأسست في إيران.
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البهائيون مضطهدون في بلد مهد ديانتهم
الرقم تسعة هو رمز الكمال
وتعتبر البهائية، التي انبثقت من الإسلام الشيعي، آخر الديانات التوحيدية، فأتباعه لا يعتبرون أن الرسول محمد هو آخر الأنبياء. ويعتقدون أن هناك إله واحد فقط وأن جميع الأديان والبشرية يشكلون وحدة، والنجمة التُساعية هي رمز هذه الوحدة، لأن تسعة هو أعلى رقم يتكون من مرتبة واحدة فقط.
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البهائيون مضطهدون في بلد مهد ديانتهم
معابد في كل مكان
وعلى الرغم من الاضطهاد والقمع، تمكنت الديانة البهائية من الانتشار، وظهرت تجمعات لهم في أوروبا وأمريكا الشمالية. اليوم يتواجدون في الهند أيضاً، ويوجد في نيودلهي معبد اللوتس (الذي يظهر في الصورة)، بالإضافة إلى وجودهم في بلدان أمريكا اللاتينية. يوجد اليوم أكثر من ستة ملايين شخص في حوالي 230 دولة حول العالم ملتزمون بالديانة البهائية التي لا يوجد فيها رجال دين.
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البهائيون مضطهدون في بلد مهد ديانتهم
مجتمعهم في ألمانيا
وفقاً لبيانات خاصة، يعيش 6 آلاف بهائي فقط في ألمانيا. ومع ذلك، فإن مجتمعهم المحلي له أهمية كبيرة، لأن بيت العبادة في أوروبا يقع في ألمانيا، وبالتحديد في هوفهايم آم تاونوس في ولاية هيسن. وهو مفتوح لجميع الناس بغض النظر عن رؤاهم أو جنسياتهم. وهنا أيضاً يتم الاحتفال بعيد ميلاد بهاء الله.
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البهائيون مضطهدون في بلد مهد ديانتهم
طهران ضد البهائيين
في إيران يتعرض البهائيون للاضطهاد حتى يومنا هذا. وقد بدأ هذا الاضطهاد في منتصف القرن التاسع عشر، حتى أن المعابد كانت تُدَمّر. ومنذ الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، تعاديهم الدولة بشكل ممنهج. في عام 1983 تم حظر الديانة، وفي عام 1991 وُضعت عقيدة خاصة لهم في تلك الدولة، والهدف من ذلك هو القضاء على البهائيين كمجتمع قابل للحياة في إيران.
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البهائيون مضطهدون في بلد مهد ديانتهم
حملة لإطلاق سراح مسؤوليهم
وفي أيار/مايو عام 2008، أصيبت الطائفة البهائية في إيران بصدمة شديدة، حيث ألقي القبض على أعضاء الهيئة الإدارية غير الرسمية للبهائيين والمكونة من سبعة أشخاص في طهران. وبعد أكثر من عامين من السجن بدون تهمة في سجن إيفين، حكم عليهم بالسجن لمدة 20 عاماً في عام 2010. ومن خلال حملة عالمية -على شبكة الإنترنت أيضاً- يدعو نشطاء حقوق الإنسان للإفراج عنهم.
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البهائيون مضطهدون في بلد مهد ديانتهم
التضامن مع البهائيين المسجونين
وفي مدينة ريو دي جانيرو في البرازيل، نزل البهائيون المقيمون هناك إلى الشوارع للمطالبية بإطلاق سراح القياديين البهائيين في إيران.
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البهائيون مضطهدون في بلد مهد ديانتهم
واحدة من المسؤولين البهائيين حرة
سواء بسبب ضغط الشارع أو لأسباب أخرى، أعلن مركز حقوق الإنسان في إيران في أيلول/سبتمبر أنه تم الإفراج عن ماهفاش سابيت في السنة العاشرة لسجنها، والتي كانت واحدة من سبعة معتقلين من القيادة البهائية. كما سيتم الافراج عن الستة الآخرين لأنه تم تخفيض العقوبات بالسجن إلى عشر سنوات.
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البهائيون مضطهدون في بلد مهد ديانتهم
تعليم قليل للبهائيين
ومع ذلك، لم يتغير شيء فيما يتعلق بوضع البهائيين في إيران والبالغ عددهم 300 ألف، والذين أعربوا عن أملهم في أن يستفيدوا من تخفيف العقوبات بعد الاتفاق النووي وفي عهد حسن روحاني الذي اعتبر أكثر اعتدالاً ممن سبقه. لكن الواقع أن وضعهم لا يزال سيئاً: فالمنازل تحترق، ويتم انتهاك قدسية المقابر، ويتم إبعاد البهائيين عن التعليم. ديانا هودالي/ محي الدين حسين