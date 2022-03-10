اعتقال امرأة يشتبه بانتمائها لـ"داعش" في مطار فرانكفورت

ألقت السلطات الألمانية القبض على امرأة في مطار فرانكفورت للاشتباه في انتمائها لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) الإرهابي.

وأعلن الادعاء العام الألماني اليوم السبت (12 مارس/آذار 2022) أن المرأة الألمانية، الصادر في حقها مذكرة توقيف منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021 كانت تدير شبكة تبرعات لعضوات تنظيم الدولة "داعش"، ضمن أمور أخرى.

وبحسب البيانات، سافرت المتهمة إلى سوريا مع زوجها عام 2013، حيث انضما لتنظيم "داعش" مطلع عام 2014 على أقصى التقدير. وعقب وفاة زوجها وهو يقاتل ضمن صفوف التنظيم في عام 2015، تزوجت المرأة من مقاتلين اثنين آخرين في التنظيم على التوالي وعاشت في العراق وسوريا حتى مطلع عام 2019.

وعقب اعتقالها من قبل قوات كردية في أوائل عام 2019، انخرطت المتهمة في جمع أموال لأعضاء داعش في مخيمات اللاجئين في شمال سوريا. وفي نهاية عام 2019 تزوجت المرأة من عضو رفيع المستوى في داعش كزوجة ثانية وواصلت تقديم الدعم المالي لأعضاء "داعش".

وبحسب البيانات، كانت المتهمة محتجزة في تركيا منذ عام 2020 حتى عودتها إلى ألمانيا. واعتقلت المرأة أمس الجمعة.

وكانت مذكرة التوقيف قد صدرت بالفعل في 29 تشرين الثاني/نوفمبر2021. ومن المقرر عرضها على قاضي التحقيق في المحكمة الاتحادية اليوم.

ع.ح./خ.س. (د ب أ)