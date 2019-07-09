 اعتقال المئات في أضخم حملة دولية ضد المنشطات | أخبار | DW | 09.07.2019

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أخبار

اعتقال المئات في أضخم حملة دولية ضد المنشطات

حملة اعتقالات واسعة في أوروبا والولايات المتحدة، قامت بها شرطة "يوروبول" في عدد من الدول الأوروبية، ضد مروجي المنشطات والعقاقير المزيفة.

Drei Iraker unter Terrorverdacht festgenommen (picture-alliance/dpa/F. Sommer)

أعلنت الشرطة الأوروبية "يوروبول" اعتقال أكثر من 230 شخصا ومصادرة 3,8 ملايين مادة منشطة في أكبر حملة عالمية على الإطلاق ضد الاتجار بالمنشطات والعقاقير المزيفة.

وشاركت أجهزة في 33 دولة من بينها الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا في عملية "Viribus"، وفقا لوكالة إنفاذ القانون التابعة للاتحاد الأوروبي، وكذلك الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA) والشرطة الدولية (إنتربول).

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الفياغرا - منشط جنسي ذو تأثيرات جانبية

وتم ضبط 17 عصابة للجرائم المنظمة، وتم تفكيك تسعة معامل سرية، كما تم فتح أكثر من 800 تحقيق جنائي نتيجة لهذه العملية التي قادتها الشرطة في إيطاليا واليونان.

وتم الإبلاغ عما يقرب من ألف شخص بتهمة إنتاج أو بيع أو استخدام مواد منشطة، كما جرى ضبط 24 طنا من مسحوق مادة الستيرويد المنشطة الخام.

وقالت الشرطة الأوروبية في بيان أمس الاثنين: "على مدار العشرين عاما الماضية، زادت التجارة في جميع أنحاء العالم بالمواد المنشطة الابتنائية بشكل كبير". وأضافت أنه "عادة ما تكون تجارة المواد المنشطة غير مركزية ومرنة إلى حد كبير، وهي مفتوحة لأي شخص يرغب في طلب الشراء عبر الإنترنت أو السفر إلى الدول المنتجة وشراء المواد بكميات كبيرة من الشركات المصنعة المشروعة".

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تنشيط الدماغ عبر القليل من المخدرات

وقالت إن الاتجاهات الحديثة شملت إقدام الرياضيين غير المحترفين وسائقي الدراجات النارية وممارسي رياضة بناء الأجسام على شراء طرود صغيرة من المنشطات من آسيا وأوروبا الشرقية بقصد بيعها إلى صالات رياضية.

ويتم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للإعلان عن المنشطات، وتزايد إقبال الناس على الشراء عبر شبكة الويب المظلمة وباستخدام بطاقات الائتمان القابلة لإعادة الشحن والعملات المشفرة.

و.ب/ح.ز (د ب أ، ا ب د) 

  • Studentenfutter mit Nüssen und Rosinen

    8 مواد غذائية بديلة عن القهوة تمنح النشاط والسعادة

    اللوز والبندق والجوز هي مكسرات تحتوي على المغنسيوم وفيتامين بي والحمض الدهني أوميغا – 3. هذه المكونات الثلاث لها تأثير منشط على الجسم، فهي تبعد التعب والتوتر والإرهاق. "مخلوطة مكسرات" مع حبات من الزبيب تمنح أيضا الجسد طاقة كبيرة، حسبما نقل موقع بريغيتا.

  • Symbolbild Bananen Panama-Krankheit

    8 مواد غذائية بديلة عن القهوة تمنح النشاط والسعادة

    الموز هي غلال لذيذة وصحية وخفيفة. يحتوى الموز على منبهات صحية، وذلك يعود لنسبة السكريات التي تمنح الجسم طاقة. بالإضافة إلى حمض الفوليك والمغنيسيوم، المسؤوليّن عن بناء الخلايا الحمراء في الدم وعن تغذية الجسم. يقلل الموز من التعب، ويمنح مزاجا جيدا، لأنه يحتوي على الحمض الأميني "التربتوفان"، وهو حمض يحوله الدماغ إلى "سيروتونين"، المعروف أيضا بهرمون السعادة.

  • Löwenzahnwiese im Harz

    8 مواد غذائية بديلة عن القهوة تمنح النشاط والسعادة

    الطرخشقون هي نبتة برية تقتات منها الأرانب. لكنها أيضا مفيدة لجسم الإنسان. يحتوي الطرخشقون على البوتاسيوم، وهو يساهم في تنشيط الجسم ويزيد من اليقظة. ينصح بإضافة الماء الساخن إلى أوراق وزهرة الطرخشقون اليابسة وتناوله كشاي . نبتة الحريقة أو القراص لها أيضا فوائد مشابهة.

  • Ingwer

    8 مواد غذائية بديلة عن القهوة تمنح النشاط والسعادة

    وينقل موقع بريغيتا أن الطعم الحار لجذور الزنجبيل تنشط عملية "الأيض" أي تحول الغذاء إلى طاقة. هذا ما يسهل عملية حرق الدهون في الجسم، ويبطئ من التعب. من يريد أن يستفيق بسرعة، عليه شرب الدرنة الحارة للزنجبيل في شكل شاي أو عن طريق إضافة الماء إلى عصير الليمون مع الزنجبيل وقليل من السكر وخلطهم جميعا.

  • Symbolbild - rote Pepperoni

    8 مواد غذائية بديلة عن القهوة تمنح النشاط والسعادة

    للفليفلة الحمراء الحارة تأثير مشابه للزنجبيل، فهي تنشط عملية "الأيض" والدورة الدموية على الفور. جسم الإنسان يشعر في دقائق بالتوازن والنشاط. كما تحتوي الفليفلة الحمراء الحارة على المركب النشط "كابسيسين"، المسؤول عن الطعم الحارق، وهو يساهم في تدفئة الجسم، بالإضافة إلى حرق الدهون.

  • verschiedene Zitrusfrüchte

    8 مواد غذائية بديلة عن القهوة تمنح النشاط والسعادة

    الحمضيات لها تأثير مشابه للمواد الغذائية الحارة. يساهم الفيتامين سي في تنشيط الجسم ويمنح الجسم طاقة كبيرة. وينصح بتناول قطعة من المندلينا أو الكيوي، أو تفاحة أو فاكهة الزنباع، وخاصة بعد استراحة الغداء. إذ أن الجسم دوما ما يشعر بالخمول في وقت الظهيرة.

  • Schokolade Zartbitterschokolade

    8 مواد غذائية بديلة عن القهوة تمنح النشاط والسعادة

    تعتبر الشوكلاته مادة منبهة للجسم، فـكل مائة غرام من الشوكلاته الداكنة يحتوي مثلا على 50 ميليغراما من مادة "الكافيين" المنشطة. في حين تحتوي 100 غرام من الشوكلاته البيضاء على 20 ميليغراما فقط من "الكافيين". لا تمنح الشوكلاته الداكنة الجسم النشاط فقط بل السعادة أيضا. وذلك يعود لمادة "الكاكاو"، وللمركب الكيميائي "ثيوبرومين" وهرمون السعادة "سيروتونين".

  • Getränk Weizengras

    8 مواد غذائية بديلة عن القهوة تمنح النشاط والسعادة

    عصير براعم القمح هو مشروب متكون من أعشاب نبات القمح في بداية نموه. العصير غني بالفيتامينات أ و إي و بي 12 وهو يحتوي على مضاد للأكسدة وعلى مادة "الكلوريفيل" المنشطة للجسم. ينصح بخلط أعشاب نبات القمح مع عصير فواكه وذلك للتمتع بفوائده. لمن لا يحبذ طعم البراعم الخضراء ينصح بتناول جرعات صغيرة مع العصير. كما ينصح بعدم الإكثار منه لأنه قد يسبب الغثيان.

    الكاتب: س.ع/ ع.خ (DW)


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