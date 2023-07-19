اعتقال العارضة الشهيرة جيجي حديد بتهمة حيازة المخدرات

كشفت وسائل إعلام أن عارضة الأزياء الأمريكية الشهيرة، جيجي حديد، تعرضت للاعتقال من قبل سلطات مطار أوين روبرتس الدولي بمدينة جورج تاون في منظقة بحر الكاريبي، بعد عثور الجمارك على كمية من المارجوانا في إحدى حقائبها، وفي حقيبة صديقتها أيضًا.

وتم تغريم العارضة، التي لها أصول فلسطينية، بمبلغ 1220 دولارا أمريكيا، عقب إلقاء القبض عليها لحيازتها الحشيش في جزر كايمان.

وذكرت وكالة " بي ايه ميديا" البريطانية أنه تم إلقاء القبض على جيجي / 28 عاما/ وصديقتها لياه ماكارثي في 10 تموز/يوليو الجاري.

ووفقا لإدارة الجمارك ومراقبة الحدود بالجزر، فإنه تم إلقاء القبض على الصديقتين " لاستيرادهما الماريجوانا و الأوعية التي تستخدم في استهلاك الماريجوانا".

وكانت جيجي وصديقتها قد وصلتا إلى الجزر على متن طائرة خاصة قادمتين من الولايات المتحدة، حيث تم تفتيش حقائبهما والعثور على كمية ضئيلة من الحشيش.

ومثلت الاثنتان أمام محكمة عاجلة في 12 من الشهر الجاري، وتم اتهامهما باستيراد مخدر خاضع للرقابة ووعاء لاستخدامه. ومع ذلك، تم الإفراج عنهما فيما بعد بكفالة بعد دفعهما غرامية مالية.

وظهرت "جيجي" بعدد من الإطلالات الصيفية حيث نشرت فيديو لها ومجموعة من الصور على أحد الشواطئ في حسابها على الإنستغرام، حيث تبدو أنها تقضي وقتا ممتعا خلال إجازتها الصيفية . وكتبت "كل شيء جيد عندما ينتهي بشكل جيد".

وقالت السلطات إنه تم تغريمهما، ولم يتم تسجيل إدانات بحقهما. وقال متحدث باسم جيجي إنها " تستمتع" بجزر كايمان على الرغم من القبض عليها، مضيفا أنها قامت بشراء الحشيش بصورة قانونية من نيويورك " برخصة طبية".

ر.ض ( د ب أ)