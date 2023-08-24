اعتقال ألماني للاشتباه في تصديره معدات لشركات سلاح روسية رغم الحظر

قال الادعاء العام في ألمانيا اليوم الخميس (24 آب/أغسطس 2023) إن السلطات ألقت القبض على رئيس سابق لشركة ألمانية مصنعة للأدوات الدقيقة للاشتباه في تزويده قطاع الأسلحة الروسي بسلع محظورة ثنائية الاستخدام. ولا تحظر العقوبات الأوروبية تسليم المعدات العسكرية فحسب إلى روسيا، بل تشمل أيضا المعدات التي يطلق عليها "ثنائية الاستخدام" التي يمكن أن تسخدم في المجالين المدني والعسكري.
وذكر الادعاء العام في بيان أن الرجل يشتبه في توقيعه ثلاثة عقود مع شركة مصنعة للأسلحة الروسية في 2015 بهدف تسليم معدات استخدمتها شركات روسية في إنتاج بنادق قناصة.
وأضاف البيان أن المشتبه به تحايل بذلك على عقوبات فرضت في أعقاب ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في 2014.
وتابع البيان أن المعدات تم تسليمها بمساعدة شركات خارجية عبر سويسرا، وفي إحدى المرات عبر ليتوانيا. وبلغ حجم طلبية البيع نحو مليوني يورو (2.17 مليون دولار).
وجاء أيضا في بيان الادعاء العام أن الشركة كانت شاركت أيضا في تدريب موظفين من الشركة المصنعة للأسلحة الروسية على استخدام تلك المعدات في 2016.
واعتقلت السلطات المشتبه فيه الألماني في فرنسا منذ العاشر من أغسطس آب على أساس مذكرة اعتقال أوروبية ثم أصبح رهن الاحتجاز في ألمانيا لدى اعتقاله في مطار فرانكفورت يوم 22 أغسطس آب.
ا.ف/ ع.ج.م (رويترز)
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على النقيض
وفي جانب آخر ، يعاني آلاف الناس من ضيق العيش في جنوب أوكرانيا. الصورة لشابين غجريين يعيشان في بيوت مهدمة باوديسا. عباس الخشالي (كاميرة وكتابة)
الكاتب: عباس الخشالي