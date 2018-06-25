 اعتقال ألمانية عملت في ″حسبة″ داعش بالموصل والفلوجة | أخبار | DW | 02.07.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

اعتقال ألمانية عملت في "حسبة" داعش بالموصل والفلوجة

ألقت السلطات الألمانية القبض على شابة ألمانية تعاونت مع "داعش" في الفلوجة والموصل لمراقبة التزام النساء بقواعد السلوك والملبس التي حددها التنظيم الإرهابي، الذي يهيئ مقاتليه الأجانب للهروب من سوريا، حسب "دير شبيغل".

Celle Protest Jesidische Frauen Flüchtlinge Sklaven Islamischer Staat (Imago/ZUMA Press)

صورة من الأرشيف: إيزيديات يتظاهرن في ألمانيا على ممارسات "داعش" الدموية

نجح محققون في ألمانيا للمرة الأولى في استصدار أمر اعتقال ضد ألمانية تابعة لتنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف إعلاميا باسم "داعش" بعد عودتها إلى ألمانيا. وأوضح الادعاء العام الاتحادي بألمانيا اليوم الاثنين بمدينة كارلسروه اليم الاثنين (الثاني من تموز/ يوليو 2018) أنه تم إلقاء القبض على جينيفر ف. (27 عاماً) في مقاطعة شفابن بولاية بافاريا جنوبي ألمانيا.

وأضاف الادعاء أنه تم أيضاً تفتيش شقتها الواقعة في مدينة فيشته بولاية سكسونيا السفلى. وبحسب بيانات الادعاء العام الاتحادي، انضمت الشابة الألمانية لتنظيم "داعش" في العراق خلال الفترة بين شهر أيلول/ سبتمبر 2014 ومطلع 2016.

وأوضح الادعاء أنها عملت هناك مقابل أجر بصفتها "فردا لدى شرطة الأخلاق" (الحسبة) وقامت تجوب الطرقات في مدينتي الفلوجة والموصل العراقيتين لمراقبة التزام النساء الأخريات بقواعد السلوك والملبس التي حددها تنظيم "داعش". وبحسب تحقيقات السلطات الألمانية فقد كانت الشابة الألمانية تحصل مقابل عملها على 70 إلى 100 دولار أمريكي شهرياً.

مختارات

في يوليو الماضي انتشرت حول العالم صور التلميذة الألمانية "ليندا" التي تُظهر اعتقالها في مدينة الموصل. "ليندا" التي كانت مقتنعة بايدولوجية داعش، تتحدث في أول لقاء بندم عن تجربتها في صفوف تنظيم "الدولة الإسلامية". (16.12.2017)

أصدرت محكمة عراقية حكما بالسجن ستة أعوام ضد المناصرة الألمانية لداعش البالغة من العمر 17 عاما ليندا من ولاية سكسونيا. وذكرت وسائل إعلام إن وحدات عراقية قد اعتقلت الشابة في عام 2017. (18.02.2018)

وكانت أجهزة الأمن التركية قد تمكنت من توقيف الشابة الألمانية قبل عامين ونصف خلال زيارتها السفارة الألمانية في العاصمة التركية أنقرة، وتم ترحيلها إلى ألمانيا.

وبحسب متحدثة باسم الادعاء العام الألماني، استطاع المحققون الآن فقط التوصل لإثباتات من أجل إمكانية إصدار أمر اعتقال من المحكمة الاتحادية العليا ضد جينيفر ف.، التي تقبع في الحبس الاحتياطي منذ أول أمس السبت.

يُذكر أن الادعاء العام كان قد فشل مؤخراً في توجيه الاتهام بقضية مشابهة، إذ رفضت المحكمة الاتحادية المختصة إصدار أمر إلقاء قبض على ألمانية من ولاية هيسن متهمة بالتعاون مع تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا، بدعوى أن مجرد إقامة امرأة في منطقة خاضعة للتنظيم والمشاركة في الحياة اليومية هناك لا تمثل سبباً كافياً لإلقاء القبض عليها.

يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه مجلة "دير شبيغل" الألمانية أن التنظيم الإرهابي يهيئ مقاتليه الأجانب للهروب من سوريا، وذلك من خلال صفحة إنترنت بلغات مختلفة. ونقلت المجلة الألمانية عن محضر داخلي لأجهزة الأمن الألمانية، أن المقاتلين يُحذرون على سبيل المثال من استخدام وثائق مزورة في رحلة العودة إلى أوروبا، وأنه يجب عليهم استخدام أوراق ثبوتية أصلية لأشخاص آخرين. كما نبهت الصفحة مقاتلي "داعش" من جنسيات أجنبية من اصطحاب أي شيء يمكن أن يقود إلى هويتهم الحقيقية.

ع.غ/ أ.ح (د ب أ)

  • Irak Fahrzeuge für Selbsmordanschläge in Mossul (Reuters/T. Al-Sudani)

    الموصل ـ مصفحات "داعش" في قبضة الشرطة العراقية

    مقر الشرطة الاتحادية في الموصل. استغله تنظيم داعش الإرهابي كورشة لتغيير سيارات استولى عليها أو حصل عليها بطرق مختلفة إلى عربات مصفحة.

  • Irak Fahrzeuge für Selbsmordanschläge in Mossul (Reuters/T. Al-Sudani)

    الموصل ـ مصفحات "داعش" في قبضة الشرطة العراقية

    لجأ التنظيم إلى لحام الواح من الحديد حول السيارات كانت تستعمل غالباً من قبل ما يطلق عليهم "انغماسيون". لا يعرف الطراز الأصلي لهذه السيارة.

  • Irak Fahrzeuge für Selbsmordanschläge in Mossul (Reuters/T. Al-Sudani)

    الموصل ـ مصفحات "داعش" في قبضة الشرطة العراقية

    استعمل الجيش العراقي صواريخ حرارية لضرب هذه العربات وتدميرها. يمكن أن تمنع الألواح الحديدية اختراق الطلقات النارية، لكنها لا تصمد أمام الصواريخ الحرارية.

  • Irak Fahrzeuge für Selbsmordanschläge in Mossul (Reuters/T. Al-Sudani)

    الموصل ـ مصفحات "داعش" في قبضة الشرطة العراقية

    دبابة يبدو أنها من طراز تي 52 السوفيتية. غلفت بحاوية معدنية. كان يراد من عملية التغليف عدم استهداف برج الدبابة واخفائها أيضا عن عيون الطائرات العراقية.

  • Irak Mossul Fahrzeuge, vom IS für Selbstmordanschläge genutzt (Reuters/T. Al-Sudani)

    الموصل ـ مصفحات "داعش" في قبضة الشرطة العراقية

    عدد من العربات المدرعة في ساحة مقر الشرطة الاتحادية العراقية في الموصل. بعد حوالي 3 أعوام من احتلال المدينة، عاد الشرطي إلى مقر عمله.

  • Irak Fahrzeuge für Selbsmordanschläge in Mossul (Reuters/T. Al-Sudani)

    الموصل ـ مصفحات "داعش" في قبضة الشرطة العراقية

    سيارة بدفع رباعي من طراز كيا الكورية الجنوبية. درعت تماما حتى الزجاج الإمامي. كانت مثل هذه السيارات تستعمل لأغراض انتحارية.

  • Irak Fahrzeuge für Selbsmordanschläge in Mossul (Reuters/T. Al-Sudani)

    الموصل ـ مصفحات "داعش" في قبضة الشرطة العراقية

    السيارة من الخارج. وبجانبها عدد من نفس الطراز. التحقيقات تجري لمعرفة مصدر مثل هذه السيارات من خلال ارقام تسجيل الانتاج.

    الكاتب: عباس الخشالي


مختارات

الموصل ـ مصفحات "داعش" في قبضة الشرطة العراقية

في مقر الشرطة الاتحادية في الموصل استولت القوات العراقية على عدد كبير من سيارات مصفحة غيّرها عناصر تنظيم داعش بعد استيلائهم على المقر في المدينة. داعش كان يستعملها في العمليات الانتحارية أو ما يسمى "الانغماسية". (19.07.2017)  

مواضيع ذات صلة

Irak, Jesidin Kocher mit drei ihrer Töchter. Sie war mit ihren Kindern zwei Jahre in IS-Gefangenschaft.

العراق ـ ذكريات الأم الأيزيدية كوخا عن جحيم "تنظيم الدولة الاسلامية" 25.06.2018

أمضت، كوخا، الأم الإيزيدية من العراق عامين مع زوجها وأطفالها في أسر تنظيم "داعش". بعد تحريرها تعاني الأم من ذكريات الماضي و اختفاء ثلاثة من أطفالها خلال فترة الأسر.

Bildergalerie Kinder Spielplätze im Irak

الموصل تحتفل بعيد الفطر بعيداً عن السلاح وعن شبح "داعش" 15.06.2018

لم يستخدم أطفال مدينة الموصل خلال الاحتفال بعيد الفطر ألعاباً بلاستيكية مشابهة لأسلحة في سبيل طي صفحة العنف التي خلفها تنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي ودفعت ثمنه المدينة وسكانها طوال ثلاث سنوات.

IS Zerstörung Hatra UNESCO Welterbe Mosul Irak

"عين على الموصل".. توثيق لفظائع "داعش" وإحياء للمدينة 18.06.2018

عين على الموصل منبر أطلقه عمر محمد وهو مؤرخ شاب من الموصل العراقية، فبدأ من خلال المنبر بتوثيق جرائم تنظيم "الدولة الإسلامية"، فهل يحقق توثيقه شيئا جديداً للمدينة الناجية من فظائع "داعش" ورعب الحروب؟

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  