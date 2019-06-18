اعتقال ألمانية بشبهة الانتماء لـ"داعش" في مطار فرانكفورت

أمرت النيابة الاتحادية باعتقال امرأة وصلت للتوه إلى مطار فرانكفورت قادمة من تركيا بعد أن تم ترحيلها قسراً إلى ألمانيا وذلك بشبهة الانتماء إلى تنظيم إرهابي أجنبي. وتتهم النيابة الاتحادية المرأة التي وصلت مساء أمس الجمعة برفقة امرأة أخرى، الانتماء إلى تنظيم ما يسمى "بالدولة الإسلامية" في العراق وسوريا.

وكانت طائرة تركية قد وصلت مساء أمس الجمعة إلى مطار فرانكفورت وهي تقل امرأتين رحلتهما تركيا إلى ألمانيا لكونهما من حملة الجنسية الألمانية. وكانت المرأتين من بين العديد من المعتقلين لدى أكراد سوريا الذين استلمتهم تركيا إثر هجوم القوات التركية على شمال سوريا. وكان موظفون تابعون للمكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة على متن الطائرة أيضاً ورافقوا السيدتين خلال رحلتهما من تركيا إلى فرانكفورت.

وأوضحت النيابة الاتحادية الألمانية في بيانها السبت (16 تشرين الثاني/نوفمبر 2019) أن المتهمة المفترضة قد سافرت نهاية 2014 إلى سوريا بهدف الإقامة في منطقة نفوذ التنظيم الإرهابي "داعش". وتزوجت هناك مقاتلا "داعشياً" مطلع عام 2015 وانتقلت معه إلى منطقة سيطرة التنظيم في العراق.

وتشير معلومات النيابة الاتحادية الألمانية إلى أن الزوجين المتشددين عاشا في منزل خصصه لهما التنظيم الإرهابي في العراق. وقامت المتهمة المفترضة بإدارة شؤون المنزل، فيما خصص زوجها كل وقته لخدمة التنظيم الإرهابي. وتضيف المعلومات المتوفرة لدى النيابة العامة أن المرأة كانت تتقاضى 100 دولار أمريكي شهرياً وكانت أيضاً بحوزة بندقية رشاش.

وفي وقت متأخر انتقل الزوجان من العراق إلى سوريا، حيث تم اعتقالها مطلع عام 2019 من قبل القوات الكردية. ومن المقرر أن تمثل المرأة أمام قاضي التحقيقات في المحكمة الاتحادية اليوم السبت ليتخذ القرار بشأن أمر الاعتقال الصادر في حقها وإيداعها السجن على ذمة التحقيق.

ح.ع.ح/خ.س(د.ب.أ)