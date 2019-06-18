 اعتقال ألمانية بشبهة الانتماء لـ″داعش″ في مطار فرانكفورت | أخبار | DW | 16.11.2019

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أخبار

اعتقال ألمانية بشبهة الانتماء لـ"داعش" في مطار فرانكفورت

أعلنت النيابة الاتحادية أنها أمرت باعتقال امرأة ألمانية وصلت مساء أمس الجمعة إلى مطار فرانكفورت بعد أن رحلتها تركيا وذلك بشبهة الانتماء إلى منظمة إرهابية أجنبية، والمقصود بذلك تنظيم ما يسمى "بالدولة الإسلامية".

Deutschland Berlin Rückführung IS Häftlinge (Reuters/F. Bensch)

صورة من الأرشيف

أمرت النيابة الاتحادية باعتقال امرأة وصلت للتوه إلى مطار فرانكفورت قادمة من تركيا بعد أن تم ترحيلها قسراً إلى ألمانيا وذلك بشبهة الانتماء إلى تنظيم إرهابي أجنبي. وتتهم النيابة الاتحادية المرأة التي وصلت مساء أمس الجمعة برفقة امرأة أخرى، الانتماء إلى تنظيم ما يسمى "بالدولة الإسلامية" في العراق وسوريا.

مختارات

تركيا جادة في ترحيل أنصار تنظيم "داعش" حتى إلى ألمانيا. صحيح أن هذا مطلب شرعي، لكن اردوغان يستغل موضوع مصير مقاتلي التنظيم الإرهابي كتهديد ضد عقوبات أوروبية مرتقبة بحق أنقرة بسبب قبرص، كما يرى ماتياس فون هاين. (14.11.2019)

حذر سياسي ألماني بارز، من حزب ميركل، من حالة "هيستيريا" على خلفية ترحيل متشددين إسلاميين من تركيا إلى ألمانيا، موضحا بأن المشكلة الأكبر لا تتمثل في العائدين من أماكن القتال، ولكن في "المتطرفين الذاتيين". (14.11.2019)

وكانت طائرة تركية قد وصلت مساء أمس الجمعة إلى مطار فرانكفورت وهي تقل امرأتين رحلتهما تركيا إلى ألمانيا لكونهما من حملة الجنسية الألمانية. وكانت المرأتين من بين العديد من المعتقلين لدى أكراد سوريا الذين استلمتهم تركيا إثر هجوم القوات التركية على شمال سوريا. وكان موظفون تابعون للمكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة على متن الطائرة أيضاً ورافقوا السيدتين خلال رحلتهما من تركيا إلى فرانكفورت.

وأوضحت النيابة الاتحادية الألمانية في بيانها السبت (16 تشرين الثاني/نوفمبر 2019) أن المتهمة المفترضة قد سافرت نهاية 2014 إلى سوريا بهدف الإقامة في منطقة نفوذ التنظيم الإرهابي "داعش". وتزوجت هناك مقاتلا "داعشياً" مطلع عام 2015 وانتقلت معه إلى منطقة سيطرة التنظيم في العراق.

وتشير معلومات النيابة الاتحادية الألمانية إلى أن الزوجين المتشددين عاشا في منزل خصصه لهما التنظيم الإرهابي في العراق. وقامت المتهمة المفترضة بإدارة شؤون المنزل، فيما خصص زوجها كل وقته لخدمة التنظيم الإرهابي. وتضيف المعلومات المتوفرة لدى النيابة العامة أن المرأة كانت تتقاضى 100 دولار أمريكي شهرياً وكانت أيضاً بحوزة بندقية رشاش.

وفي وقت متأخر انتقل الزوجان من العراق إلى سوريا، حيث تم اعتقالها مطلع عام 2019 من قبل القوات الكردية. ومن المقرر أن تمثل المرأة أمام قاضي التحقيقات في المحكمة الاتحادية اليوم السبت ليتخذ القرار بشأن أمر الاعتقال الصادر في حقها وإيداعها السجن على ذمة التحقيق.

 ح.ع.ح/خ.س(د.ب.أ)

  • Irak Jesiden (picture-alliance/ZUMA Wire/D. Honl)

    محنة الأقلية الأيزيدية في العراق ـ في صور

    تاريخ من الاضطهاد

    على مدى مئات السنين، اضطُهدت الأقلية الإيزيدية بسبب بعض معتقداتها الدينية، حيث تجمع الإيزيدية بين الزرادشتية والمانوية والمسيحية والإسلام. على مدار التاريخ، تعرض الإيزيديون للقتل أو الإجبار على التحويل إلى دياناتٍ أخرى ووصل الحد إلى استعبادهم. ورغم أن الأقلية الإيزيدية، الناطقة باللغة الكردية، قد تعرضت للاضطهاد من قبل، خاصةً في العراق، إلا أن ما حدث عام 2014 كان بمثابة تحول مأساوي في تاريخها.

  • Irak Jesiden auf der Flucht (picture-alliance/abaca/Depo Photos/Y. Akgul)

    محنة الأقلية الأيزيدية في العراق ـ في صور

    إبادة جماعية

    في عام 2014، شنّ تنظيم "الدولة الإسلامية" هجوماً كبيراً على مناطق واسعة من العراق وسوريا، وسيطر التنظيم في وقتها على مساحات شاسعة من الأراضي، وعاث فسادً في مناطق مثل جبل سنجار، موطن أجداد الإيزيديين. قتل التنظيم في وقتها أكثر من 5000 شخص واختطف ما يصل إلى 10 آلاف شخص، كثير منهم من الأطفال، والنساء، ووصفت الأمم المتحدة الحدث بأنه "إبادة جماعية".

  • Irak Jesiden (picture-alliance/AP Photo/M. Alleruzzo)

    محنة الأقلية الأيزيدية في العراق ـ في صور

    العبودية والسبي

    قام تنظيم "الدولة الإسلامية" بـ"سبي" مئات الفتيات والنساء في أعقاب الاعتداء، وعرضوهن في ما يسمى "سوق النخاسة"، فباعوا النساء الإيزيديات واشتروهن كـ"سبايا"، وأنشأوا قاعدة بيانات لجميع النساء، بما في ذلك صور لهنّ، لتوثيق من اشتراهنّ ولضمان عدم هروبهن. وبينما تمكنت عشرات من النساء من الهرب والنجاة، ما زالت مئات آخريات في عداد المفقودات.

  • Irak Jesiden (picture-alliance/ZUMA Wire/G. Romero)

    محنة الأقلية الأيزيدية في العراق ـ في صور

    المفقودون

    ما زال الآف الرجال والنساء والأطفال من الإيزديين في عداد المفقودين. فيما يتهم البعض السلطات العراقية بأنها لم تقم بخطوات جدية للعثور على المفقودين، بعد عمليات تحرير الموصل في كانون الأول/ ديسمبر 2017. ويخشى الإيزيديون أن يبقى مصير ما يقارب 3000 إيزيدي مجهولًا إلى أجلٍ غير مسمى.

  • Türkei Flüchtlingscamp Jesiden (picture-alliance/abaca/Deop Photos/Y. Akgul)

    محنة الأقلية الأيزيدية في العراق ـ في صور

    الشتات

    في أعقاب هجوم تنظيم "الدولة الإسلامية" المتشدد على الإيزيديين، فر العديد منهم إلى الدول المجاورة أو إلى أوروبا وخارجها. وبينما وجدت بعض الأسر ملجأ خارج بلدها، أُجبر آخرون على البقاء في مخيمات في كردستان العراق. تساعد الأمم المتحدة في إعادة بناء منازل الإيزيديين في موطن أجدادهم، لكن الكثيرين لازالوا يعتقدون بأن "داعش" يشكل تهديدًا على وجودهم.


مختارات

محنة الأقلية الأيزيدية في العراق ـ في صور

تسكن الأقلية الإيزيدية بالعراق وسوريا، ولعدة قرون تعرضت للاستهداف بسبب معتقداتها الدينية. أكبرها كان عام 2014، حين هاجمت "الدولة الإسلامية" القرى الإيزيدية في العراق، وارتكبت مجازر وُصفت بأنها "إبادة جماعية". (21.08.2018)  

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