 اعتقالات في مظاهرة ضد تعيين أردوغان لرئيس جامعة البوسفور | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 05.01.2021

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اعتقالات في مظاهرة ضد تعيين أردوغان لرئيس جامعة البوسفور

تتواصل أصداء المظاهرة التي شارك فيها المئات من طلاب جامعة البوسفور في إسطنبول عقب تعيين الرئيس رجب طيب أردوغان لشخص مقرب منه رئيسا للجامعة. وقد أوقفت الشرطة التركية 17 شخصا فيما لايزال البحث جارياً عن 11 آخرين.

طلاب بجامعة يتظاهرون ضد تعيين أردوغان لرئيس جامعة البوسفور

ألقت الشرطة القبض على 17 شخصاً فيما لايزال البحث جاريا عن 11 آخرين شاركوا في التظاهرة

أوقفت الشرطة التركية 17 شخصا الثلاثاء (5 يناير/كانون الثاني 2021) غداة تظاهرة شارك فيها المئات من طلاب جامعة البوسفور في اسطنبول احتجاجا على تعيين رئيس لها مقرب من حزب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

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فيما وجه الاتحاد الأوروبي تحذيراً لأنقرة إزاء وضع حقوق الإنسان فيها في ضوء الحكم غيابياً على الصحافي جان دوندار بـ 27 عاماً، بدأ البرلمان التركي يناقش مشروع قانون يزيد الرقابة على المنظمات غير الحكومية.

في محاكمة مرتبطة بالمحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016، أصدرت محكمة تركية أحكاما بالسجن مدى الحياة بحق 92 متهما، بينهم عسكريون بارزون سابقون.

وذكرت شرطة اسطنبول في بيان أن الشرطة داهمت 13 حيا في المدينة فجر الثلاثاء، مشيرة إلى أن العملية لا تزال جارية بحثاً عن 11 آخرين.

وتجمع حوالى ألف شخص قرب الحرم الجامعي، احتجاجا على اختيار مليح بولو (50 عاما) الجمعة من قبل إردوغان لرئاسة جامعة البوسفور، وهي مؤسسة عامة تعطى فيها الدروس باللغة الإنجليزية وتخرّج منها جزء من النخبة في البلاد. لكن تعيين رئيس للجامعة من خارجها اثار الغضب، علما أن مليح بولو حاول في 2015 الترشح لمنصب نائب رئيس لها تحت راية حزب العدالة والتنمية بزعامة إردوغان، أثار غضباً شديداً. وبالإضافة إلى ارتباطه بحزب العدالة والتنمية، فان تعيينه بمرسوم رئاسي أثار غضباً إضافياً لدى الطلاب والأساتذة.

استاذة بجامعة البسفور يعترضون على تعيين اردوغان لمليح بولو رئيسا للجامعة

يعترض الطلاب والاستاذة على تعيين مليح بولو بمرسوم من اردوغان شخصياً كما أنه جاء من خارج الجامعة

واذا كان رئيس جامعة البوسفور يتم اختياره في الماضي عن طريق الانتخاب، فإن إردوغان أخذ على عاتقه تعيين رؤساء الجامعات عقب محاولة الانقلاب في العام 2016 التي أعقبتها سيطرة صارمة على كل المؤسسات.

ففي ذلك العام، اثار إردوغان امتعاض الأوساط الأكاديمية إثر تعيينه لأول مرة عميدا ليحل مكان رئيس جامعة البوسفور الذي يحظى بشعبية والذي انتخب قبل أيام قليلة من محاولة الانقلاب.

وتتهم الشرطة المشتبه بهم الـ 28 بانتهاك قانون التظاهرات "بمقاومة شرطي خلال ممارسة مهامه".

وقال مسؤول في مقر الشرطة في اسطنبول إن المعتقلين ليسوا طلابا بل أعضاء في "مجموعات يسارية مهمشة للغاية" تدعم المحتجين.

وشكلت جامعة البوسفور، وهي معقل تقليدي للطلاب اليساريين، هدفًا للسلطات لمرات عدة خلال السنوات الأخيرة.

ومن المقرر تنظيم تظاهرات احتجاجية جديدة الأربعاء، رغم التوقيفات.

ع.ح./ع.ج.م.  (أ ف ب)

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محكمة تركية تحكم بالسجن 27 عاما ضد الصحفي المعارض جان دوندار

 

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