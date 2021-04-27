 اعتقالات في فرنسا والدانمارك بسبب تحويلات مالية وزيارات لسوريا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 27.04.2021

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أخبار

اعتقالات في فرنسا والدانمارك بسبب تحويلات مالية وزيارات لسوريا

أعلنت فرنسا توقيف ثمانية أشخاص من الجالية الشيشانية، أحدهم زار سوريا، كما أوقفت الدانمارك ستة آخرين اثنان منهما متهمان بالسفر إلى سوريا والانضمام لـ"داعش".

الشرطة الفرنسية

وحدات من الشرطة الفرنسية- أرشيف

أوقف الأمن الفرنسي ثمانية أشخاص الثلاثاء (27 أبريل/ نيسان 2021) في إطار تحقيق للنيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب بشأن زيارة قام بها رجل إلى سوريا وشبكة تحويلات مالية إليها، وفق ما أفاد مصدر قضائي.

وأضاف المصدر أنه تم توقيف ستة منهم في إقليم الراين الأسفل والسابع في بوي دي دوم، ووُضع ثامن في الحبس على ذمة التحقيق بعد مثوله أمام مقر الإدارة العامة للأمن الداخلي في لوفالوا-بيري (ضاحية باريس) حيث تم استدعاؤه.

مختارات

هجمات إرهابية في فيينا، وباريس، ونيس، ودريسدن، عمليات ذبح وحشي وقتل بدم بارد هنا وهناك، فما الذي يوقع بالشباب في شباك الإسلاميين المتطرفين؟ وكيف يمكن انتشالهم من براثن التطرف؟ وقبل ذلك كيف يمكن الحيلولة مسبقا دون تطرفهم؟

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خطورة التطرف الإسلاموي يُظهرها اعتداء فيينا والاعتداءات الإرهابية التي وقعت في فرنسا. أما في ألمانيا فتعتقد الجهات الأمنية أن هناك 627 عنصرا إسلاموياً مصنفين "خطيرين". في لمحة: حقائق عن الإسلامويين الخطيرين في ألمانيا.

اعتقلت فرنسا 29 شخصا بعد إرسالهم لأموال استفادت منها عناصر في تنظيمات إرهابية بسوريا. وتقول محامية بعضهم إن الأموال كانت لمساعدة أطفال لتجنب خطر الموت. فيما كُشف أن المتهم بالهجوم على شارلي إيبدو كان يهدف لإحراق مبناها.

وستة منهم ولدوا في روسيا وواحد في جورجيا. ووفقا لمصدر مطلع على القضية، فإن هؤلاء من الجالية الشيشانية.وتم احتجازهم جميعا بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية" و"تمويل الإرهاب" في إطار هذا التحقيق.

وينفذ نظام العدالة الجنائية لمكافحة الإرهاب في فرنسا بانتظام عمليات دهم مرتبطة بتمويل الإرهاب في المنطقة العراقية السورية.

وفي أيلول/سبتمبر 2020، تم تنفيذ توقيفات عدة لتفكيك شبكة تستخدم العملات المشفرة لتمويل أعضاء في تنظيم القاعدة وتنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا خصوصا. وبدأت الإجراءات القضائية ضد 8 من أصل 30 شخصا قبض عليهم.

وفي الدنمارك، قالت الشرطة في "ايست غوتلاند" اليوم الثلاثاء إن الشرطة والاستخبارات اعتقلت ستة من المشتبه  بهم في قضايا إرهاب خلال مداهمات في منطقتي آرهوس وكوبنهاجن.

وتتراوح أعمار الستة بين 27 و35 عاما، ويشتبه في انتمائهم إلى تنظيم  "داعش الإرهابي"، أو تمويله، بحسب بيان الشرطة. واثنان من الستة متهمان بالسفر إلى سوريا في صيف 2014، حيث تم  تجنيدهما من جانب داعش هناك. وتم اتهام خمسة من الستة بتمويل أنشطة إرهابية.

وقالت الشرطة إنه يبدو أن المجموعة تعتمد على شاب عمره 29 عاما استغل أربعة آخرين كوسطاء لتحويل أموال لآخرين مقربين من داعش.

وفي شباط/فبراير، تم إلقاء القبض على 13 شخصا في الدنمارك خلال عملية لمكافحة الإرهاب تتعلق بقضية لها صلة بألمانيا. وتم الإفراج عن ستة منهم الأسبوع الماضي.

إ.ع/ص.ش ( أ ف ب، د ب أ)

  • Frankreich Schießerei auf dem Weihnachtsmarkt in Straßburg (Reuters/C. Hartmann)

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  • Anschlag auf Pariser Synagoge 1980 (AFP/Getty Images)

    محطات دموية .. أبرز الاعتداءات التي ضربت فرنسا

    هجوم دموي.. والفاعل غير معروف

    انفجرت قنبلة شهر تشرين الأول/ أكتوبر1980 في معبد يهودي بباريس مّا أدى إلى مصرع 4 أشخاص وجرح 46. المُثير في القضية أنه لحد الآن، لم تحدّد العدالة الفرنسية منفذي الهجوم. حامت الشكوك حول حسان دياب، الذي يعمل حاليا أستاذا جامعيا في كندا، حيث جرى توقيفه عام 2008، ثم نقله إلى فرنسا. وبعد مسار مطول من التحقيق، أعلنت العدالة الفرنسية بداية 2018 أن الأدلة بحق دياب غير دامغة، وبالتالي أطلق سراحه.

  • Frankreich Carlos der Schakal (picture-alliance/dpa)

    محطات دموية .. أبرز الاعتداءات التي ضربت فرنسا

    كارلوس.. الثعلب الإرهابي

    شكّل الفنزويلي كارلوس، الملقب بالثعلب، كابوسا لفرنسا قبل اعتقاله عام 1994. وجهت له اتهامات بالضلوع في مقتل شرطيين عام 1975 بباريس، ثم هجوم آخر عام 1982 عبر تفجير قنبلة في قطار، ممّا أدى إلى مقتل 5 أشخاص وجرح 27. نهاية العام ذاته اتُهم بقيادة هجومين في محطة قطار مرسيليا وقطار TGV، انتهيا بمصرع 5 أشخاص وجرح 45. من دوافع هجماته رغبته بإطلاق سراح رفيقيه الألمانية ماغدالينا كوب والسويسري برونو بيرغيت.

  • Frankreich Paris - Anschlag der Algerischen Terrorgruppe GIA 1995 (Getty Images/AFP/J. Guez)

    محطات دموية .. أبرز الاعتداءات التي ضربت فرنسا

    GIA تصل إلى فرنسا

    خرجت عمليات الجماعة الإسلامية المسلحة GIA من الجزائر إلى فرنسا عام 1995، عندما تعرّضت هذه الأخيرة لثمانية هجمات، استخدمت فيها قنابل وأسلحة تقليدية أدت إلى مصرع 8 أشخاص وجرح 200 آخرين. الهجوم الأسوأ وقع في محطة سان ميشيل نوتردام بباريس، كما اغتيل إمام جزائري ومرافقه بباريس. أدت الهجمات إلى توتر في علاقات فرنسا بالجزائر، خاصة مع اتهامات بتورط أجهزة أمنية جزائرية في عمليات GIA.

  • Schweigemarsch gegen Terror in Toulouse (Reuters)

    محطات دموية .. أبرز الاعتداءات التي ضربت فرنسا

    حتى الأطفال لم يسلموا من الإرهاب

    أجهز محمد مراح على سبعة أشخاص، وثلاثة أطفال، فضلاً عن جرحه ستة آخرين، في ثلاث هجمات مختلفة، بمدينتي تولوز ومونتوبان شهر مارس 2012، أخطرها في مدخل مدرسة يهودية. أعلن "جند الخلافة" المرتبط بالقاعدة مسؤوليته عن الواقعة، غير أن الشرطة الفرنسية نفت أن تكون لمراح علاقة بأيّ تنظيم.

  • Gedenkveranstaltung zu Anschlägen in Paris in Liverpool 11.1.2015 (Reuters/Noble)

    محطات دموية .. أبرز الاعتداءات التي ضربت فرنسا

    مجزرة شارلي إيبدو

    مثلت بداية عام 2015 صدمة كبيرة للفرنسيين، إثر قيام ثلاثة مسلحين، هما الأخوين كواشي وأميدي كوليبالي، المرتبطين بتنظيم "داعش"، بقتل 27 شخصا. أول الهجمات كانت على مجلة شارلي إيبدو، حيث قتل 12 شخصاً، بينهم ثمانية من طاقم المجلة الساخرة. وبعدها قُتل أربعة في متجر يهودي من لدن كوليبالي، الذي كان يحتجز رهائن قبل تصفيته. قُتلت شرطية في مكان آخر، قبل محاصرة الأخوين كواشي في مطبعة.

  • Paris - Eagles of Death Metal Bataclan (picture-alliance/dpa)

    محطات دموية .. أبرز الاعتداءات التي ضربت فرنسا

    حمام دم في باريس وسان دوني

    نفذ "داعش" أسوأ هجوم إرهابي بفرنسا شهر نوفمبر 2015. مجموعة هجمات نفذها جهاديون في باريس وسان دوني. بدأت في ملعب فرنسا عبر تفجير 3 إرهابيين لأجسادهم، ثم جرى إطلاق النار على زبائن مقاهٍ ومطاعم، وكان الهجوم المروّع في مسرح باتكلان بإطلاق الرصاص على جمع من الناس. وصل عدد القتلى إلى 130 والجرحى إلى 413. تزعم المجموعة المنفذة عبد الحميد أبا عوض، مغربي- بلجيكي، وقد قُتل لاحقاً برفقة شركاء آخرين.

  • Trauer um Opfer in Nizza (Reuters/E. Gaillard)

    محطات دموية .. أبرز الاعتداءات التي ضربت فرنسا

    نيس تنزف دما

    يوم صيفي هادئ في نيس عام 2016 ينتهي بمجزرة. محمد لحويج بوهلال يقود شاحنة ثم يدهس جمعا من المدنيين، متسبباً في مقتل 86 شخصا وجرح 458، قبل الإجهاز عليه. تبنى "داعش" العملية، لكن الادعاء العام الفرنسي قال إن الهجوم منفرد. لم يعرف عن بوهلال، التونسي الجنسية، تدينه أو ارتباطه بالإسلام الراديكالي، ولم تعرف دوافعه وراء الهجوم الذي تسبّب باستمرار حالة الطوارئ بفرنسا بعدما كان من المقرر نهايتها.

  • Frankreich Geiselnahme in Trèbes bei Carcassonne (picture-alliance/La Depeche Du Midi)

    محطات دموية .. أبرز الاعتداءات التي ضربت فرنسا

    هجوم إرهابي في تريب

    الجمعة 23 آذار/ مارس 2018 أدى حادث إرهابي آخر إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصابة أربعة آخرين بجروح في هجمات نفذها مسلح قال إنه من تنظيم "داعش". المسلح احتجز رهائن في بلدة تريب بجنوبي غرب البلاد، قبل أن ترديه قوات الأمن قتيلا. فيما أدعى التنظيم أن الفاعل أحد جنوده. والرئيس الفرنسي ماكرون يصف الهجوم بالـ"إرهابي" نفذه إسلامي متشدد.

    الكاتب: إسماعيل عزام