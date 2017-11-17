 اعتقالات بعد مشاجرة جماعية بين مئات الأشخاص وسط برلين | أخبار | DW | 22.03.2019

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أخبار

اعتقالات بعد مشاجرة جماعية بين مئات الأشخاص وسط برلين

تسببت مشاجرة جماعية شارك فيها مئات الأشخاص في وقوع جرحى واعتقال عدد من الأشخاص في ميدان الأكسندر بلاتس وسط العاصمة الألمانية برلين أمس الخميس، حيث تجمع حوالي 400 شخص إثر دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي للمشاجرة.

Massenschlägerei auf Berliner Alexanderplatz (picture-alliance/dpa/M. Wendel)

شهد ميدان ألكسندر بلاتس وسط العاصمة الألمانية برلين أمس الخميس مشاجرة جماعية شارك فيها نحو 400 شخص حضروا المكان إثر دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لهذا الغرض. وقالت الشرطة الجمعة(22 اذار/ مارس 2019) إن المشاجرة تسببت في وقوع العديد من الجرحى، فيما اعتقلت الشرطة عدة اشخاص من المشاركين. وقالت الشرطة إن حوالي 50 شخصا بدأوا شجارا لأسباب غير معروفة، حيث تضاربوا بشكل جماعي وتم استخدام الغاز المسيل للدموع من قبل المشاركين في الشجار.

مختارات

قام رجل مهجول بالاعتداء على امرأة حامل في محطة قطار بالعاصمة الألمانية برلين لارتدائها الحجاب بحسب ما أفادت الشرطة الألمانية. ولا تزال الشرطة تحقق في الحادثة بعد فرار المعتدي مع كلبه الذي كان يصطحبه معه. (20.03.2019)

تحت شعار "مسيرة ضد العنصرية"، خرج آلاف الأشخاص في عدد من المدن الألمانية للتظاهر في وجه العنصرية والتطرف. كما وقف المتظاهرون في برلين دقيقة حداد على أرواح ضحايا الهجوم الإرهابي المزدوج على مسجدين في نيوزيلندا. (16.03.2019)

من جانبها استخدمت الشرطة ايضا الغاز المسيل للدموع لفض الشجار، حيث اصيبت شرطية اثناء عملية اعتقال احد المتشاجرين، كما تم اعتقال شخص آخر حاول جر شرطيا إلى وسط المعركة.

وفي ختام المشاجرة تفرق المشاركون في مجاميع صغيرة، حيث توجهت مجموعة من حوالي 20 شخصا إلى محطة مترو قريبة وقفزت إلى مسار السكك الحديدية وقذفت الحجارة على رجال الشرطة. واعتقلت الشرطة حوالي سبعة مشاركين في المجموعة. بيد أن الشرطة أنهت عمليتها عند المساء. وفي الحصيلة فتحت الشرطة تحقيقات بحق 13 شخصا بتهمة الحقا جروح خطيرة بأشخاص وتعكير الأمن العام. فيما اعتقلت الشرطة في المجموع تسعة اشخاص من المشاركين في الشجار.

ح.ع.ح/ح.ز(أ.ف.ب)

  • Bildergalerie Weihnachtliches Berlin | Brandenburger Tor Weinachten (DW/C. Deicke)

    برلين المتألقة بأضواء عيد الميلاد

    الديانات الإبراهيمية تبتهج بالعيد

    عيد الميلاد متزامن دائما مع مهرجان الأضواء، وهكذا يحتفل الجميع بالعيدين. أبناء الطائفة اليهودية نصبوا شمعدانا ارتفاعه 10 أمتار أمام بوابة براندنبورغ، وإلى جانبه انتصبت شجرة عيد الميلاد المسيحية.

  • Deutschland Weihnachtliches Berlin Unter den Linden (DW/C. Deicke)

    برلين المتألقة بأضواء عيد الميلاد

    أشجار تكتسي حلة قرمزية

    في جادة أونتر دين ليندن (Unter den Linden) وسط برلين، كُسيت الأشجار "بفساتين" الأنوار القرمزية، وتتوهج فتتغير الألوان إلى الأخضر، فالأزرق، فالأحمر. كان هناك جدل حول تغيير الألوان، فالمحافظون يريدون الألوان ثابتة كما كانت على مر السنين، لكن الجدل حسم لصالح التغيير.

  • Deutschland Weihnachtliches Berlin Tauentzientraße (DW/C. Deicke)

    برلين المتألقة بأضواء عيد الميلاد

    وهج عيد الميلاد يعم الشوارع

    كل عام ومنذ نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر، تتوهج آلاف الأنوار لتضيء الجانب الغربي من المدينة. فتشع على امتداد جانبي شارع تاونتسين ( Tauentzientraße) الفسيح بطول 4,5 كيلومتر، نحو ستمائة شجرة تزينها نحو ثلاثمائة متر من الأضواء الأسطورية المتصلة.

  • Deutschland Weihnachtliches Berlin Gedächtniskirche (DW/C. Deicke)

    برلين المتألقة بأضواء عيد الميلاد

    أجواء أسواق عيد الميلاد

    بحر من النور يستقبل زوار أسواق عيد الميلاد حول كنيسة كايزر فيلهيلم التاريخية في كودام. هنا بوسع المرء أن ينتقي هدايا عيد الميلاد، محملة بنكهة العيد الحقيقية. أجمل الهدايا تلك المصنوعة باليد، وهي وفيرة، من قبعات إلى محافظ نقود إلى كفوف وكنزات الصوف والقائمة تطول.

  • Deutschland Weihnachtliches Berlin Bikini Haus (DW/C. Deicke)

    برلين المتألقة بأضواء عيد الميلاد

    "المولات" بأبهى حلتها في أوج موسم البيع

    مركز التسوق "بكيني" في برلين، يقابل سوق عيد الميلاد في برايتشايد بلاتس. زينت مداخل وزوايا وسقوف "المول" بأحلى زينة، وفي الداخل تقابل الزائر المناظر التقليدية، مغارة المسيح، الحملان البيض الأم العذراء، غزلان الرنة وبابا نويل.

  • Deutschland Weihnachtliches Berlin Nussknacker Kadewe (DW/C. Deicke)

    برلين المتألقة بأضواء عيد الميلاد

    تمثال ضوئي "لكسارة البندق"

    دائما متألقة "كسارة البندق" بألوانها التقليدية الحمراء والزرقاء والصفراء، ويكمل الليل شرائطها السوداء. هذه "الكسارة" تنتصب للعام الثاني عشر في مكانها هذا مقابل متجر "كا كي في". ولكن لا أحد يعلم إن كانت ستظهر هنا في العام المقبل أم لا.

  • Deutschland Weihnachtliches Berlin Sony Center (DW/C. Deicke)

    برلين المتألقة بأضواء عيد الميلاد

    الحصان الطائر عند بوتسدامر بلاتس

    أجمل تشكيلات الزينة بأعياد الميلاد تظهر في بوتسدامر بلاتس(Potsdamerplatz) قلب برلين النابض. في ساحة سوني سنتر ظهر الحصان المجنح وهو يكاد يطير فعلا بمهرجان الضوء. هناك أيضا تشكيل لطائر العنقاء الأسطوري، و لمكونات Hسطورية بينها أيائل وطيور.

  • Deutschland Weihnachtliches Berlin Alexanderplatz (DW/C. Deicke)

    برلين المتألقة بأضواء عيد الميلاد

    علبة عملاقة فوق طاحونة اليكس!

    ألعاب الأطفال والقطارات والعربات الملونة التي تدرج على السكك هي عالم الأطفال المحبب، معه دائما طاحونة هواء كبيرة، وأهرام مرتفعة في منطقة ألكسندر بلاتس (Alexanderplatz) حيث تلتقي الشعوب. بوسع المرء أن يدلف داخل أروقة الطاحونة العملاقة لضخامتها.

  • Deutschland Weihnachtliches Berlin Markt Rotes Rathaus (DW/C. Deicke)

    برلين المتألقة بأضواء عيد الميلاد

    ميدان التزلج والحوريات

    خلف برج التلفزيون في برلين يبدأ سوق عيد الميلاد في قاعة المدينة الحمراء. هنا يجد الزائر أطايب الطعام وشموع الكافور العطرة وأنواع الصابون العطري، وأواني الكريستال والفخار المصنوعة باليد. وفي نافورة نيبتون تتوهج أنوار الجنيات بارتفاع خمسين مترا، وهو منظر يتكرر في اكتوبر فيست بميونخ.

  • Deutschland Weihnachtliches Berlin Berliner Dom (DW/C. Deicke)

    برلين المتألقة بأضواء عيد الميلاد

    ضفاف نهر سبري الرومانسية

    تتجلى براعة الإنارة وسحرها بضفاف نهر سبري الذي يمر ببرلين ويتعرج مساره عبرها. كاتدرائية برلين وأشجارها تبقى منارة لمدة شهر وأكثر أحيانا حتى حلول العام الجديد. نجوم زرقاء تنير غصون الشجر التي جردها الشتاء من أوراقها. غالبا تضاء الأنوار من الساعة الرابعة صباحا وحتى الثانية عشرة ليلا.كريستينا دايكه/ ملهم الملائكة


مختارات

برلين المتألقة بأضواء عيد الميلاد

كل عام، تكتسي برلين حلة عيد الميلاد، الأشجار تتزين بالأنوار، والنجوم تتعلق بأسقف المباني، وأجواء الفرح بعيد الميلاد تنتشر في كل مكان. الشوارع المتلألئة تصل بك إلى أسواق عيد الميلاد. DW كانت هناك وسجلت اللحظات الجميلة. (10.12.2018)  

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لم تعد ساحة ألكسندر أو "ألكسندر بلاتس" في برلين قبلة السياح نهارا فقط، بل باتت مرتعا للجريمة ليلا. كما ينتشر بين جنباتها بيع مختلف أنواع المخدرات. وعلى خلفية ازدياد القلق على الأمن، تقوي الشرطة من حضورها في تلك الساحة.

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