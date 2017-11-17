اعتقالات بعد مشاجرة جماعية بين مئات الأشخاص وسط برلين

شهد ميدان ألكسندر بلاتس وسط العاصمة الألمانية برلين أمس الخميس مشاجرة جماعية شارك فيها نحو 400 شخص حضروا المكان إثر دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لهذا الغرض. وقالت الشرطة الجمعة(22 اذار/ مارس 2019) إن المشاجرة تسببت في وقوع العديد من الجرحى، فيما اعتقلت الشرطة عدة اشخاص من المشاركين. وقالت الشرطة إن حوالي 50 شخصا بدأوا شجارا لأسباب غير معروفة، حيث تضاربوا بشكل جماعي وتم استخدام الغاز المسيل للدموع من قبل المشاركين في الشجار.

من جانبها استخدمت الشرطة ايضا الغاز المسيل للدموع لفض الشجار، حيث اصيبت شرطية اثناء عملية اعتقال احد المتشاجرين، كما تم اعتقال شخص آخر حاول جر شرطيا إلى وسط المعركة.

وفي ختام المشاجرة تفرق المشاركون في مجاميع صغيرة، حيث توجهت مجموعة من حوالي 20 شخصا إلى محطة مترو قريبة وقفزت إلى مسار السكك الحديدية وقذفت الحجارة على رجال الشرطة. واعتقلت الشرطة حوالي سبعة مشاركين في المجموعة. بيد أن الشرطة أنهت عمليتها عند المساء. وفي الحصيلة فتحت الشرطة تحقيقات بحق 13 شخصا بتهمة الحقا جروح خطيرة بأشخاص وتعكير الأمن العام. فيما اعتقلت الشرطة في المجموع تسعة اشخاص من المشاركين في الشجار.

ح.ع.ح/ح.ز(أ.ف.ب)