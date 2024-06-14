ضبط كمية قياسية من الكوكايين تقدر بالمليارات في ألمانيا

عثر محققو المخدرات على كمية قياسية من الكوكايين تقدر قيمتها بمليارات اليورو في ميناء هامبورغ. في أكبر عملية ضبط مخدرات في ألمانيا حتى الآن.

ضبطت سلطات مكافحة المخدرات في ألمانيا كمية قياسية من الكوكايين تبلغ قيمتها عدة مليارات من اليورو.

وقال المكتب المركزي لمكافحة الجريمة المنظمة لدى مكتب المدعي العام في دوسلدورف، الجمعة (14 حزيران/يونيو 2024)، إن الأمر يتعلق بعشرات الأطنان من الكوكايين التي ضبطت العام الماضي في ميناء هامبورغ.

وبحسب وزارة العدل في ولاية شمال الراين وستفاليا، فإن الكمية تبلغ 35 طناً.

وأوضحت الشرطة أنه على ضوء هذه الضبطية، تم إجراء عمليات تفتيش في سبع ولايات ألمانية (شمال الراين-ويستفاليا، وبافاريا، وبرلين، وبراندنبورغ، وهامبورغ، وهيسن، وسكسونيا السفلى)، وتم تنفيذ سبعة أوامر اعتقال.

تجارة الكوكايين To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

ويعود أكبر اكتشاف منفرد للكوكايين في أوروبا حتى الآن إلى عام 2021. وفي ذلك الوقت، صادر محققو الجمارك عدة حاويات شحن قادمة من باراغواي في ميناء هامبورغ. كان يفترض أن تحتوي الحاويات على معجون. ولكن تم العثور داخلها على 16 طنا من الكوكايين بقيمة تصل إلى 3.5 مليار يورو.

وفي العام الماضي، صادر محققو الجمارك كمية قياسية تبلغ حوالي 180 طنا من الكوكايين في ميناء هولندي، كما يتفشى تهريب المخدرات في هامبورغ. وصادر مكتب التحقيقات الجمركية في هامبورغ كمية قياسية تبلغ حوالي 35 طنا من الكوكايين في الموانئ البحرية الألمانية العام الماضي. ومع ذلك، يفترض المحققون أن ما يعثرون عليه ما هو إلا جزء صغير من الكوكايين الذي يتم تهريبه بالفعل.

خ.س/ف.ي (د ب أ)