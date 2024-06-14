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ضبط كمية قياسية من الكوكايين تقدر بالمليارات في ألمانيا

١٤ يونيو ٢٠٢٤

عثر محققو المخدرات على كمية قياسية من الكوكايين تقدر قيمتها بمليارات اليورو في ميناء هامبورغ. في أكبر عملية ضبط مخدرات في ألمانيا حتى الآن.

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كمية من الكوكايين مضبوطة في ميناء هامبورغ
كمية من الكوكايين مضبوطة في ميناء هامبورغصورة من: Zollfahndungsamt Frankfurt/Main/dpa/picture alliance

ضبطت سلطات مكافحة المخدرات في ألمانيا كمية قياسية من الكوكايين تبلغ قيمتها عدة مليارات من اليورو.

وقال المكتب المركزي لمكافحة الجريمة المنظمة لدى مكتب المدعي العام في دوسلدورف، الجمعة (14 حزيران/يونيو 2024)، إن الأمر يتعلق بعشرات الأطنان من الكوكايين التي ضبطت العام الماضي في ميناء هامبورغ.

وبحسب وزارة العدل في ولاية شمال الراين وستفاليا، فإن الكمية تبلغ 35 طناً.

وأوضحت الشرطة أنه على ضوء هذه الضبطية، تم إجراء عمليات تفتيش في سبع ولايات ألمانية (شمال الراين-ويستفاليا، وبافاريا، وبرلين، وبراندنبورغ، وهامبورغ، وهيسن، وسكسونيا السفلى)، وتم تنفيذ سبعة أوامر اعتقال.

تجارة الكوكايين

ويعود أكبر اكتشاف منفرد للكوكايين في أوروبا حتى الآن إلى عام 2021. وفي ذلك الوقت، صادر محققو الجمارك عدة حاويات شحن قادمة من باراغواي في ميناء هامبورغ. كان يفترض أن تحتوي الحاويات على معجون. ولكن تم العثور داخلها على 16 طنا من الكوكايين بقيمة تصل إلى 3.5 مليار يورو.

وفي العام الماضي، صادر محققو الجمارك كمية قياسية تبلغ حوالي 180 طنا من الكوكايين في ميناء هولندي، كما يتفشى تهريب المخدرات في هامبورغ. وصادر مكتب التحقيقات الجمركية في هامبورغ كمية قياسية تبلغ حوالي 35 طنا من الكوكايين في الموانئ البحرية الألمانية العام الماضي. ومع ذلك، يفترض المحققون أن ما يعثرون عليه ما هو إلا جزء صغير من الكوكايين الذي يتم تهريبه بالفعل.

خ.س/ف.ي (د ب أ)

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