اعتصام مفتوح لأنصار التيار الصدري في البرلمان العراقي

بعد اعتصام مفتوح لأنصار الصدر- تعليق جلسات البرلمان العراقي

بعد اقتحام أنصار الصدر مبنى البرلمان العراقي للمرة الثانية وإعلان اعتصام مفتوح داخله، تم تعليق جلسات مجلس النواب "حتى إشعار آخر"، بينما دعا رئيس الوزراء الكاظمي إلى الحوار، وسط قلق دولي من الأحداث التي أوقعت 125 جريحًا.