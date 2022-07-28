 اعتصام مفتوح لأنصار التيار الصدري في البرلمان العراقي | DW الأخبار | DW | 31.07.2022

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DW الأخبار

اعتصام مفتوح لأنصار التيار الصدري في البرلمان العراقي

أصبح المشهد السياسي في العراق مرشحا للتصعيد في أعهقاب اقتحام البرلمان واعتصام أنصار التيار الصدري الشيعي. ومع انسداد آفق الحل السياسي تزداد المخاوف من حدوث مصادمات في الشوارع.

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