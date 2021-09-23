 اعتراف فوري أم تفاوض تدريجي؟ طالبان تضع المجتمع الدولي في حيرة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 23.09.2021

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اعتراف فوري أم تفاوض تدريجي؟ طالبان تضع المجتمع الدولي في حيرة

طلب حركة طالبان التحدث أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وضع المجتمع الدولي مجددا أمام علامة استفهام كبيرة حول الطريق الأفضل للتعامل مع الحركة المتشددة. فما موقف الغرب وحلفاء طالبان وقطر، الوسيط الرئيسي بينها والغرب؟

صورة للجلسة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ 22 سبتمبر 2021

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس: قيام طالبان بـ"استعراض" في الجمعية العامة للأمم المتحدة "لن يفيد في شيء"

هو سؤال يطرح منذ الـ 15 من آب/أغسطس، لكنه اتخذ أبعادا أكبر هذا الأسبوع، إذ يتساءل المجتمع الدولي حول ما إذا كان ينبغي الاعتراف بنظام طالبان في أفغانستان. هل يجب دمج الحركة المتشددة في المنظمات الدولية الكبرى لإجبارها على التطور؟ أم ينبغي على العكس التفاوض على آلية تدريجية لتطبيع العلاقات معها وإزالة العقبات المالية مقابل قيامها بخطوات سياسية جذرية؟

طرح النقاش في العلن خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك، حيث طلبت حركة طالبان التحدث باسم أفغانستان  فيما يطالب سفير الحكومة السابقة المخلوعة بتمثيل بلده. وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن قيام طالبان بـ"استعراض" في الجمعية العامة للأمم المتحدة "لن يفيد في شيء" معتبرا أن "الجمعية العامة للأمم المتحدة ليست الإطار الملائم لذلك.

وأضاف "ينبغي التحاور مع طالبان. هناك من أجل ذلك قنوات عدة أقيمت في الأسابيع الاخيرة".

ويجب على الأمم المتحدة ألا تأخذ قرارها على الفور. وأوضح دبلوماسي أوروبي الأسبوع الماضي طالبا عدم كشف اسمه "في مرحلة ما، سيتعين على طالبان الاختيار بين المال والتطبيع أو العزلة المطلقة ... نحن نراقب ما إذا كان ذلك يأتي بنتيجة. اليوم، لا يأتي بنتيجة".

موقف الأطراف المقربة

حتى أقرب حلفاء طالبان يؤخرون إعلان موقفهم. وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي "لا أحد في عجلة من أمره للاعتراف" بطالبان مضيفا "يجب أن تكون (الحركة) أكثر استجابة وأكثر تقبلا للآراء الدولية".

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يخشى الموسيقيون الأفغان من قمع طالبان

وتلزم قطر، الوسيط الرئيسي بين حكام كابول الجدد والغرب، خطابا مشابها. أما الصين فتبقى في الوقت الحاضر على موقف حذر، لكن من مصلحتها أن يتم تعيين محاورين شرعيين ورسميين في كابول.

وكتب ديريك غروسمان من مؤسسة "راند" في واشنطن أوائل أيلول/سبتمبر "حتى لو لم تتمكن بكين من الوثوق بطالبان، من غير المتوقع أن تنتظر بكين وقتاً طويلا للاعتراف بها رسميا"، معتبرا أن هذا الامر "من شأنه تعزيز فكرة أن بكين وليست واشنطن، هي التي (...) ترسم النظام الإقليمي المستقبلي".

من يبدأ بالخطوة الأولى؟

وفي هذه الأثناء، لا أحد يقدم على الخطوة الأولى. وقال ماركوس كايم من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية إن الغرب لم يعد يملك إلا خيارات قليلة بعدما فقد مكانته في أفغانستان كقوة مهيمنة في ظل انسحاب كارثي. وأوضح الباحث أنه "في هذه الحالة، لا يمكن إملاء الظروف السياسية".

لكن رغم ذلك، ما زال الغرب يحتفظ ببعض الأدوات للضغط على كابول. فقد جمدت العديد من الحسابات المصرفية الأفغانية الموجودة في الخارج. واعتبارا من 18 آب/أغسطس، علّق صندوق النقد الدولي مساعداته لأفغانستان "حتى تتّضح لدى المجتمع الدولي مسألة الاعتراف بالحكومة".

ويزداد السؤال إلحاحا فيما تتجه البلاد نحو أزمة حادة على الصعيد الإنساني. ولم تكن طالبان نفسها تتوقع السيطرة على البلد بهذه السرعة، ولا تعاود بعض الوظائف المركزية للدولة الأفغانية العمل بالكامل بعد.

ومن هنا، جاء الموقف الوسطي الذي دعت إليه الأمم المتحدة. ففي العاشر من أيلول/سبتمبر، ذكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إمكانية منح كابول "أدوات مالية" بصرف النظر عن عقوبات الأمم المتحدة والولايات المتحدة المفروضة. وأوضح "أنا لا أتحدث عن رفع العقوبات أو الاعتراف بالحكومة، أتحدث عن إجراءات محددة الهدف تسمح للاقتصاد الأفغاني بالتنفس".

اللعب على المصالح الاستراتيجية

من جهته، رأى المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي أنه من الضروري إجراء محادثات مع طالبان. وقال لشبكة "بي بي سي" إنه "من خلال الحوار يمكننا ضمان وصول المساعدات الإنسانية (...) ويمكننا أيضا خلق مساحة لإثارة قضايا أكثر تعقيدا، مثل الحقوق والأقليات والنساء والتعليم".

من جانبها، تحاول طالبان استمالة الدول المجاورة لأفغانستان والتي تتشارك معها المصالح الاستراتيجية، خصوصا فيما يتعلق بطرق التجارة والبنى التحتية وسياسة الطاقة. وقالت أمينة خان من معهد الدراسات الاستراتيجية في إسلام أباد إن هذه الدول "تتبنى رؤية إقليمية موحدة بشأن أفغانستان".

وأوضحت أن "المنطقة تريد أن تؤدي دورا أكبر (في هذا الإطار) وأن تجري مفاوضات مع طالبان". وسيتعين على الحركة أن تحترم وعودها خصوصا منع جماعات إرهابية من مهاجمة باكستان وروسيا والصين. وفي هذه الحال "سنرى بالتأكيد دول المنطقة تؤدي دوراً أكثر أهمية".

ا.ف/و.ب (أ.ف.ب)

  • Afghan men are seen in a restaurant in Herat, Afghanistan September 10, 2021

    رأسا على عقب.. الحياة في ظل حكم حركة طالبان

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    رأسا على عقب.. الحياة في ظل حكم حركة طالبان

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  • Afghan women walk at a mosque in Herat, Afghanistan September 10, 2021

    رأسا على عقب.. الحياة في ظل حكم حركة طالبان

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    أفغانيات في طريقهن إلى أحد مساجد هرات. وبالنظر إلى الملابس، يبدو أن حرية المرأة الأفغانية التي كسبتها بشق الأنفس خلال العشرين عاما الماضية باتت الآن في مهب الريح. فقد حظرت طالبان ممارسة الأفغانيات للرياضة وهو ما أشار إليه أحمد الله واسيك - نائب رئيس اللجنة الثقافية لحكومة طالبان- بقوله إن "لن يسمح للنساء في أفغانستان بلعب الكريكيت والألعاب الرياضية الأخرى التي يمكن أن تظهر فيها أجسادهن".

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    رأسا على عقب.. الحياة في ظل حكم حركة طالبان

    نقاط تفتيش في عموم البلاد

    انتشرت نقاط التفتيش الأمنية في عموم البلاد حيث يتمركز مقاتلو طالبان وباتت القاسم المشترك في شوارع أفغانستان. ورغم محاولات عناصر طالبان المدججين بالسلاح في ترهيب الأفغان، إلا أن السكان يسعون إلى التأقلم مع التغيرات الكبيرة التي طرأت على البلاد وأبرزها أن الملابس الغربية باتت نادرة جدا وأصبحت مشاهد الجنود المدججين بالسلاح الأكثر شيوعا.

  • Male day laborers sit at the roadside in Kabul, awaiting a job offer

    رأسا على عقب.. الحياة في ظل حكم حركة طالبان

    في انتظار العمل

    ينتظر العمال في أفغانستان كثيرا على قارعة الطرق للحصول على عمل وكسب قوت يومهم. وقبل سيطرة طالبان، كانت أفغانستان تعاني من وضع اقتصادي مترد. وبعد سيطرة الحركة بات الاقتصاد الأفغاني على شفا الانهيار مع ارتفاع معدلات البطالة بشكل حاد. ويبلغ معدل الفقر في الوقت الحالي 72 بالمائة فيما يتوقع أن يصل إلى 98 بالمائة.

  • Afghan protest for women's and civil rights in front of the presidential palace in Kabul, Afghanistan, on September 3, 2021

    رأسا على عقب.. الحياة في ظل حكم حركة طالبان

    استمرار نضال الأفغانيات رغم قمع طالبان

    ورغم تعرض أفغانيات للقمع على يد طالبان، إلا أن العديد منهن يواصلن النضال للمطالبة بحقوق المرأة في التعليم والعمل والمساواة. وقد حذر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من رد عنيف متزايد من قبل طالبان لقمع الاحتجاجات السلمية، مضيفا أن عناصر طالبان استخدموا الذخيرة الحية والهراوات والسياط لقمع المتظاهرين ما أسفر عن مقتل 4 متظاهرين فيما تم الاعتداء على الكثيرين منهم.

  • Veiled women hold banners and placards while marching during a pro-Taliban rally outside the Shaheed Rabbani Education University in Kabul on September 11, 2021

    رأسا على عقب.. الحياة في ظل حكم حركة طالبان

    مؤيدو طالبان

    تقول هؤلاء الأفغانيات إنهن سعداء بعودة حكم طالبان إذ قمن بمسيرات في شوارع البلاد للتعبير عن الرضا التام بطريقة إدارة الحركة لأفغانستان. واللافت أن عناصر أمنية رسمية كانت ترافق هؤلاء الأفغانيات اللاتي اعتبرن أن من هرب من البلاد لا يمثلن المرأة الأفغانية وأكدن أن طريقة طالبان في تطبيق الشريعة الإسلامية لا تعرض حياتهن للخطر.

  • A female student in a full-body shroud speaks at a pro-Taliban rally at the Shaheed Rabbani Education University in Kabul on September 11, 2021

    رأسا على عقب.. الحياة في ظل حكم حركة طالبان

    تحيز لمسيرات مؤيدة لطالبان

    وقد تم دعوة الصحافيين لتغطية المظاهرات المؤيدة لطالبان في تناقض تام مع الاحتجاجات المناوئة للحركة إذ تم ترهيب الصحافيين الذين يقومون بتغطية هذه الاحتجاجات وتم الاعتداء على العديد منهم. كل هذه الصور تدل على أن مظاهر الحياة قد تغيرت تماما في أفغانستان خاصة للنساء. كلوديا دن سونيا أنجليكا دين/ م.ع


مختارات

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طالبان تسنجد بألمانيا والمجتمع الدولي لتقديم المساعدات

دعت حركة طالبان المجتمع الدولي لزيادة تقديم المساعدات للبلاد، مشددة على أن الحركة ليست تنظيما إرهابيا. ويذكر أن العديد من الدول المانحة أوقفت مساعداتها بمجرد سيطرة التنظيم المتشدد على أفغانستان بعد انسحاب القوات الدولية.  