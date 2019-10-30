 اعتراف الكونغرس بمذابح الأرمن.. ورقة ضغط ″فعالة″ ضد تركيا! | سياسة واقتصاد | DW | 03.11.2019

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سياسة واقتصاد

اعتراف الكونغرس بمذابح الأرمن.. ورقة ضغط "فعالة" ضد تركيا!

الاعتراف الأمريكي بـ "الإبادة الجماعية للأرمن" في آواخر عهد الإمبراطورية العثمانية، أثار موجة غضب واسعة في تركيا وصب مزيدا من الزيت على نار العلاقات المتوترة بين واشنطن وأنقرة. فهل يكون مسمارا جديدا في نعش هذه العلاقات؟

Belgien Trump und Erdogan beim NATO Gipfel (Reuters/T. Zenkovich)

ضجة سياسية واسعة في أنقرة أثارها الاعتراف الأمريكي بـ"الإبادة الجماعية للأرمن". فقد صوت مجلس النواب الأمريكي يوم الثلاثاء (29 تشرين الأول/ أكتوبر 2019) بأغلبية ساحقة لصالح قرار يعترف بأن عمليات القتل الجماعي التي تعرض لها الأرمن بين عامي 1915 و1917 هي "إبادة جماعية".
فقد أدى تهجير الأرمن من الأناضول في عهد الدولة العثمانية إلى مقتل نحو 1,5 مليون أرمني. ورغم أن تركيا، باعتبارها وريثة الدولة العثمانية، تعترف بمقتل ما بين 300 ألف و500 ألف أرمني خلال الحرب العالمية الأولى، إلا أنها ترفض رفضاً قاطعاً اعتبار ذلك "إبادة جماعية". ولذلك فقد أثار القرار الأمريكي موجة غضب واسعة بين السياسيين الأتراك بمختلف توجهاتهم السياسية والحزبية.

مختارات

بعد استدعاء تركيا سفيرها في ألمانيا ردا على قرار الماني يؤكد أن مذابح الأرمن هي "إبادة جماعية"، أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن القرار لن يؤثر على علاقات بلادها الإستراتيجية والودية مع تركيا (02.06.2016)

وفق استطلاع حديث للرأي فأن غالبية الألمان تؤيد إقصاء تركيا من حلف الناتو، كما أن العديد من السياسيين يدعمون هذه الفكرة. بيد أن هذا قد يكون أمراً غير واقعي. (30.10.2019)


ردة الفعل الغاضبة جاءت أولاً من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي أكد أن القرار الأمريكي "لا قيمة له"، وأضاف أن تركيا "لا تعترف به"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن القرار يمثل "أكبر إهانة" للشعب التركي.
زعيم حزب الشعب الجمهوري (أكبر حزب معارض)، كمال كليجدار أوغلو، لم يكن أقل انزعاجاً من أردوغان، إذ اعتبر أن القرار الأمريكي "لن يضر فقط بالعلاقات مع أرمينيا، بل سيؤثر سلباً على العلاقات التركية الأمريكية"، وأضاف: "لا نريد توترات جديدة في مناطقنا". الحزبان القوميان اليمينيان (الحزب الجيد وحزب الحركة القومية) أيضاً أكدا رفضهما للقرار الأمريكي.


الحزب التركي الوحيد الذي أبدى تفهمه للقرار الأمريكي هو حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد. وقال النائب عن الحزب غارو بايلان: "الكارثة الكبرى بالنسبة للشعب الأرمني هي أن الموضوع (الاعتراف بالإبادة) يأتي من برلمانات أجنبية"، وتابع: "لكن البرلمان الوحيد الذي يمكنه مداواة جراح الشعب الأرمني هو البرلمان التركي".

مشاهدة الفيديو 23:39

مسائية DW: مجلس النواب الأمريكي يعترف "بإبادة الأرمن".. ماذا بعد؟



"رمزية كبيرة"
رغم أن قرار مجلس النواب الأمريكي الاعتراف بـ "الإبادة الجماعية" للأرمن ليس ملزماً قانونياً، إلا أن له رمزية كبيرة، إذ يثقل كاهل العلاقات الأمريكية التركية. فلم يستطع الكونغرس الأمريكي لمدة طويلة أن يعتبر مجازر الأرمن "إبادة جماعية"، لكي لا يؤثر ذلك على علاقات واشنطن مع شريكها في الناتو.
لكن يبدو أن صبر النواب الأمريكيين من الحكومة التركية قد نفذ، بعد العملية العسكرية التركية في شمال سوريا. فقد سبق لأنقرة أن أثارت غضب النواب الأمريكيين عندما اشترت منظومة صواريخ الدفاع الجوي الروسية إس-400.
ويقول خبير العلاقات الدولية في جامعة أنقرة، إلهان أوزغل: "لا تزال واشنطن تشعر بالاستياء لما حدث في سوريا"، ويضيف: "العملية العسكرية التركية (في سوريا) وكذلك شراء نظام الصواريخ إس-400 يعطي الانطباع بأن تركيا تغازل روسيا. ولذلك فهم يحاولون أن يحشروا تركيا في الزاوية لبعض الوقت". ويرى أوزغل أن أنقرة لا تستطيع تحمل مثل هذا النزاع مع واشنطن، ويوضح: "يجب ألا ننسى أن الظروف الاقتصادية في تركيا ليست جيدة، ولذلك لا تستطيع تركيا مواجهة ضربة أمريكية قوية للاقتصاد التركي"، ويتابع: "أعتقد أننا وصلنا إلى أصعب مرحلة للعلاقات التركية الأمريكية في عهد أردوغان".




Ankara - İlhan Uzgel, Akademiker (DW/A. Işık)

الخبير في العلاقات الدولية إلهان أوزغل

"ورقة رابحة"
كذلك صوت مجلس النواب الأمريكي أيضاً على قرار يطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات صارمة على تركيا، بما في ذلك عقوبات على مسؤولين أتراك رفيعي المستوى بالإضافة إلى حظر بيع أسلحة قد تستخدمها أنقرة في سوريا.

ويرى مصطفى سردار بالابييك، الخبير في مذابح الأرمن بجامعة TOBB في أنقرة، أن للقرار الأمريكي أهمية سياسية كبيرة، رغم عدم أهميته من الناحية القانونية البحتة، ويقول: رغم اعتراف أمريكا بمذابح الأرمن كإبادة جماعية، إلا أن ذلك لا يعني جر تركيا إلى المحاكم" ويضيف بأن "مجلس النواب الأمريكي قام بهذه الخطوة في خضم علاقات متوترة بين تركيا وأمريكا، وهي خطوة من شأنها أن تزيد التوتر بينهما. وإذا حدثت مستقبلا خلافات مثل تلك التي حصلت بشأن سوريا أو شراء نظام الدفاع الصاروخي الروسي، فإن مثل هذه التصادمات أمر وارد، والآن لدى الأمريكيين ورقة رابحة فعالة ضد تركيا".
كما أن توقيت القرار الأمريكي حساس، إذ جاء قبل وقت قصير من زيارة أردوغان المرتقبة إلى الولايات المتحدة في 13 تشرين الثاني/نوفمبر. فبعد القرار قال أردوغان إنه لم يقرر بعد فيما إذا كان سيقوم بالزيارة أم لا، مشيراً إلى أن هناك "علامة استفهام"، حسب ما نقلت عنه وكالة أنباء الأناضول التركية. وإذا تم إلغاء الزيارة بعد القرار الأمريكي، فلن يكون ذلك أمراً مفاجئاً.
وقد ظهرت حساسية الاعتراف بـ "الإبادة الجماعية" للأرمن بالنسبة لتركيا في عام 2016 أيضا، ففي ذلك الوقت أصدر البرلمان الألماني (بوندستاغ) قراراً اعتبر فيه مذابح الأرمن "إبادة جماعية". وقد أثقل ذلك القرار كاهل العلاقات الألمانية التركية. وقد يعني قرار الكونغرس شيئاً مشابهاً بالنسبة للعلاقات التركية الأمريكية.

هلال كويلو/م.ع.ح



  • Armenische Flüchtlinge in Syrien

    صور نادرة لمآسي الأرمن في تركيا العثمانية

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  • Armenien Völkermord

    صور نادرة لمآسي الأرمن في تركيا العثمانية

    تعود هذه الصورة إلى عام 1915 ويظهر فيها الجندرمة الأتراك وهم يسوقون مئات الألوف من الأرمن في مسيرة عبر صحارى الاناضول إلى "مصير مجهول" ، حيث هلك كثير من الأرمن خلال رحلة العذاب الطويلة.

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  • Völkermord an den Armeniern Türkei p178 Archivbild

    صور نادرة لمآسي الأرمن في تركيا العثمانية

    فارازدات اروتيونيان هو أحد الناجيين وروى قصة تهجيره مع عائلته من مدينة وان (تقع في تركيا حاليا) ومشاهدته لمئات اللاجئين القتلى جراء الجوع وأمراض التيفوئيد والكوليرا.

  • Armenien Völkermord ARCHIV

    صور نادرة لمآسي الأرمن في تركيا العثمانية

    توثق هذه الصورة من أرشيف وزارة الخارجية الألمانية حياة اللاجئين الأرمن في مدينة حلب السورية في تشرين الأول/أكتوبر 1915.

  • Armenien Völkermord ARCHIV

    صور نادرة لمآسي الأرمن في تركيا العثمانية

    مشهد في مدينة أرزروم (أرضروم) الواقعة شرق الأناضول في سنة 1915. الصورة من مجموعة الباحث في مجال التاريخ الألماني - الأمريكي الدكتور هيلمار كايسر الذي وثق بالصور ماساة الأرمن في تركيا.

  • Bildergalerie Armenien hundertster Jahrestag Völkermord

    صور نادرة لمآسي الأرمن في تركيا العثمانية

    مدينة "أني" كانت عاصمة أرمينيا، فيما تقع اليوم في تركيا الحديثة بالقرب من الحدود، وهي إحدى المناطق التي يطالب الأرمن باستعادتها من تركيا.

  • Bildergalerie Armenien hundertster Jahrestag Völkermord

    صور نادرة لمآسي الأرمن في تركيا العثمانية

    أصبحت معالم المدن الأرمينية القديمة في تركيا مهملة ومهجورة ولا تنالها الرعاية رغم أهميتها الثقافية والتاريخية، في الصورة كاتدرائية مدينة "أني".

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    صور نادرة لمآسي الأرمن في تركيا العثمانية

    ناشطون أتراك ينددون بالماساة، وقد وصف البابا فرنسيس لأول مرة الجرائم ضد الأرمن بالإبادة الجماعية.فرد عليه الرئيس التركي أردوغان بالقول : "أندد بالبابا وأود أن أحذره بألا يرتكب أخطاء مشابهة مرة أخرى". إعداد: زمن البدري

    الكاتب: إعداد: زمن البدري


مختارات

صور نادرة لمآسي الأرمن في تركيا العثمانية

أقر البرلمان الأوروبي توصيف جرائم الاتراك العثمانيين بحق الارمن في سنة 1915 بتعبير "إبادة جماعية"، فيما نددت تركيا بهذا القرار ، أما الضحايا فما زالوا ينتظرون نيل حقوقهم بعد مضي قرن على المأساة الدامية. (21.04.2015)  

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