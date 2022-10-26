اعترافات من البابا حول مشاهدة قساوسة وراهبات لمواد إباحية

في اجتماع في روما مع الطلبة اللاهوتيين والقساوسة، الأربعاء (26 أكتوبر/ تشرين الأول 2020)، تلقى البابا فرانسيس (85 عاما)، بابا الفاتيكان سؤالا بسيطا مفاده: هل مسموح للمؤمنين باستخدام تقنيات العالم الحديث، مثل الهاتف الجوال؟ ليرد رأس الكنيسة الكاثوليكية: "يجب عليكم أن تستخدموها ويجب عليكم أن تستخدموها فقط (كوسيلة) مساعدة للمضي قدما والتواصل وهذا جيد".

لكن البابا لم يكتف بذلك وواصل حديثه مضيفا شيئا غير متوقع، بحسب ما قالت صحيفة بيلد الألمانية: "هناك شيء آخر تعرفونه جيدًا ألا وهو المواد الإباحية الرقمية والتي سأتحدث عنها". وقال زعيم الكنيسة الكاثوليكية محذرا: "هذه خطيئة واقع فيها كثير من الناس من علمانيين وقساوسة وراهبات".

وواصل البابا الأرجنتيني الأصل تحذيره قائلا: "هكذا يدخل الشيطان". وأكد البابا فرانسيس أنه لا يتحدث فقط عن "المواد الإباحية الإجرامية"، مثل تلك التي تنطوي على تحرش بالأطفال، ولكن أيضًا عن "المواد الإباحية العادية نسبيًا".

وأكد البابا في لقائه مع الطلبة اللاهوتيين والقساوسة في روما أن "القلب النقي الذي يستقبل يسوع كل يوم يجب ألا يتلقى هذه المعلومات الإباحية. وهذا اليوم هو وصية الساعة. وإذا كان بإمكانك حذف ذلك من هاتفك، فاحذفه. أقول لكم، فهذا شيء يضعف الروح"، بحسب ما نقلت بيلد.

يذكر أن البابا فرانسيس واسمه الأصلي "خورخي ماريو بورجوليو" هو أول بابا من العالم الجديد (أمريكا الشمالية والجنوبية)، وهو أول بابا يختار من خارج أوروبا منذ نحو 1270 عاما، منذ عهد البابا غريغوري الثالث، الذي ولد في سوريا. ونصب البابا فرانسيس خليفة لبطرس وأسقفا لروما وسيدا لدولة الفاتيكان في مارس/ آذار 2013.

ص.ش/خ.س