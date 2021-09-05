 اعتراض صواريخ باليستية فوق المنطقة النفطية بالسعودية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 05.09.2021

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اعتراض صواريخ باليستية فوق المنطقة النفطية بالسعودية

أعلنت السعودية إصابة طفلين وتضرر مبان عندما تم اعتراض صاروخ باليستي فوق المنطقة الشرقية الغنية بالنفط في المملكة. وكان التحالف بقيادة الرياض ذكر في وقت سابق أنه اعترض ثلاث طائرات مسيرة مفخخة كانت متجهة نحو المملكة.

أرشيف: صورة لمنشأة نفطية بالمنطقة الشرقية بالسعودية (سبتمبر/ أيلول 2019)

أرشيف: صورة لمنشأة نفطية بالمنطقة الشرقية بالسعودية (سبتمبر/ أيلول 2019)

أصيب طفلان سعوديان في مدينة الدمام في شرق السعودية إثر اعتراض المملكة ثلاثة صواريخ بالستية وطائرات مسيّرة أطلقها المتمردون الحوثيون استهدفت منطقتها الشرقية الغنية بالنفط ومدينتي نجران وجازان في جنوب البلاد، على ما أفادت وزارة الدفاع السعودية اليوم الأحد (الخامس من سبتمبر/ أيلول 2021). 

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن الوزارة أن "عملية الاعتراض تسببت في تناثر الشظايا على حي ضاحية الدمام ونتج عن ذلك إصابة طفل وطفلة سعوديين وتضرر 14 منزلاً سكنياً بأضرار خفيفة". وكان مغردون تداولوا على موقع تويتر مساء السبت سماع دوي انفجار في مدينة الدمام.

 وتضم المنطقة الشرقية أبرز المنشآت النفطية في  السعودية، وتسبب هجوم كبير في أيلول /سبتمبر 2019 بوقف نصف إنتاج المملكة من النفط في شكل مؤقت. واعترضت الدفاعات الجوية السعودية ثلاثة صواريخ وثلاثة طائرات مسيّرة أطلقت من اليمن صوب الدمام في المنطقة الشرقية الغنية بالنفط ونجران وجازان في جنوب البلاد. ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية في نجران وجازان.

وكان المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن العقيد تركي المالكي أفاد بأنّ التحالف "اعترض هجومين بصاروخين بالستيين وثلاث طائرات مسيّرة مفخخة" تجاه المنطقة الشرقية الغنية بالنفط ومدينة نجران في جنوب البلاد.

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هجوم بمسيرات على مطار أبها السعودي.. ما التداعيات؟

وبعد وقت قصير، نقلت قناة "الإخبارية" الحكومية عن التحالف اعتراض صاروخ بالستي ثالث استهدف مدينة جازان في أقصى جنوب غرب البلاد. وقالت وزارة الدفاع في بيانها إنّ "هذا السلوك الهمجي واللامسؤول من قبل المليشيا بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية يتنافى مع القيم السماوية والمبادئ الإنسانية". وأكّدت الوزارة أنّها "ستتخذ الإجراءات اللازمة والرادعة لحماية أراضيها ومقدراتها ووقف مثل هذه الاعتداءات العدائية والعابرة".

وتعتبر المنطقة الشرقية بالسعودية مركز مهم للبنية التحتية النفطية وقد تعرضت في السابق لهجمات جوية. وتسبب هجوم في سبتمبر/ أيلول 2019 على منشأتين تابعتين لأرامكو في شرق المملكة في وقف نصف إنتاج السعودية من النفط مؤقتا. وفي السابق أعلن الحوثيون في اليمن، الذين يشنون هجمات متكررة باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ على المملكة، المسؤولية عن عدة هجمات على المنشآت النفطية السعودية.

ولم يصدر تعليق من المتمردين بشأن هذه الهجمات. ويأتي ذلك بعد أربعة أيام على هجوم بطائرة مسيّرة استهدف مطار أبها الدولي في جنوب السعودية، أدى إلى سقوط ثمانية جرحى وتضرر طائرة مدنية.

وتتعرّض مناطق عدة في السعودية باستمرار لهجمات بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة مفخخة تُطلق من اليمن باتجاه مطاراتها ومنشآتها النفطية. وخلال آب/ أغسطس الفائت، تزايدت وتيرة هجمات الطائرات المسيرة التي يشنّها المتمردون الحوثيون خصوصا باتجاه المدن الجنوبية مقارنة بالأشهر السابقة.

وتقود السعودية منذ 2015 تحالفاً عسكرياً دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً التي تخوض نزاعاً دامياً ضدّ المتمردين الحوثيين منذ سيطرتهم على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى في 2014. وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم العديد من المدنيين، وفق منظمات إنسانية عدة.

وفيما تضغط الأمم المتحدة وواشنطن من أجل إنهاء الحرب، يطالب الحوثيون بإعادة فتح مطار صنعاء المغلق في ظل حصار سعودي منذ العام 2016، قبل أي وقف لإطلاق النار أو مفاوضات. وجاء الهجوم قبل ساعات من مباشرة السويدي هانس غروندبرغ الأحد رسميا مهامه في منصب المبعوث الخاص إلى اليمن خلفاً للبريطاني مارتن غريفيث.

ح.ز/ ع.غ (أ.ف.ب / رويترز)

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