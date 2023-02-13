اعتذار لا يكفي- التحقيق مع ناغلسمان لسلوكه بعد خسارة بايرن أمام غلادباخ

فتح الاتحاد الألماني لكرة القدم تحقيقا ضد يوليان ناغلسمان، المدير الفني لبايرن ميونيخ، بعد نوبة الغضب التي ألمت به عقب خسارة فريقه أمام مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 2 / 3 أمس السبت ضمن مباريات الجولة 21 من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وتلقى بايرن هزيمته الأولى منذ أيلول/ سبتمبر الماضي، وكان يخشى أن يخسر موقعه في الصدارة لصالح يونيون برلين، لكن الأخير تعادل اليوم مع شالكه ليتساوى مع بايرن في النقاط (43 نقطة لكل منهما) ويبقى بايرن في الصدارة بفارق الأهداف .

وأوضح اتحاد الكرة الألماني في بيان اليوم الأحد (19 شباط/ فبراير 2023) أن لجنة التحكم التابعة له ستبدأ التحقيق في شبهة السلوك غير الرياضي من جانب ناغلسمان تجاه طاقم التحكيم بقيادة توبياس فيلز. وأشار البيان إلى أنه سيتم مطالبة ناغلسمان بتوضيح موقفه، وبناء على شهادته سيتحدد شكل التحقيق.

وتقدم ناغلسمان مساء السبت بالاعتذار عن "العبارات التي استخدمها" لدى حديثه عن الحكم توبياس فيلز وطاقمه المعاون بعد خسارة فريقه بعشرة لاعبين على ملعب بوروسيا مونشنغلادباخ 2 /3 وكتب ناغلسمان عبر شبكة "تويتر" للتواصل الإجتماعي "المشاعر جزء من الرياضة، بسبب البطاقة الحمراء، كنت مضطرا لاستعراض مشاعري بعد المباراة، لكن ينبغي أن أعتذر عن اختياري للكلمات اتجاه توبياس فيلز وطاقمه المعاون، للأسف من الواضح أنني تجاوزت".

وشكك ناغلسمان أثناء مروره في المنطقة المختلطة، في قرار الحكم بطرد مدافع بايرن دايوت أوباميكانو بعد مضي تسع دقائق من بداية المباراة. وصرخ ناغلسمان "هذه مزحة، هل يمازحني؟" قبل أن يقتحم الغرفة الخاصة بالحكام، ثم واصل صراخه أمام الصحفيين عندما غادر الغرفة بعدها بعدة دقائق.

وتلقى أوباميكانو البطاقة الحمراء نتيجة احتكاك مثير للجدل مع الحسن بليا لاعب غلادباخ، الذي كان في طريقه للتسجيل، وبعد مراجعة طويلة من جانب الحكم للواقعة، أبقى على قرار طرد لاعب النادي البافاري.

تلقى أوباميكانو (يمين الصورة) البطاقة الحمراء نتيجة احتكاك مثير للجدل مع الحسن بليا لاعب غلادباخ، الذي كان في طريقه للتسجيل

الحكم: سأصافح ناغلسمان في المرة المقبلة

ومن جانبها قالت يوليا سيميتش لاعبة المنتخب الألماني سابقا والتي تعمل حاليا ناقدة في شبكة "سكاي سبورتس"، "يمكنني أن أتخيل أن اتحاد الكرة الألماني ورابطة الدوري الألماني يرغبان في وضع نموذج لحماية الحكام".

وأشار فيلز لمحطة "سبورت1" اليوم الأحد أنه لم يكن على دراية بتعليقات ناغلسمانولم يشعر بأنها تخصه لأنها لم تكن موجهة له بشكل شخصي". وأوضح فيلز أن الحديث مع ناغلسمان في الغرفة الخاصة بالحكام كان عاطفيا من جانب واحد، ولكن لم تصدر أي إهانات، كل شيء كان على مايرام". وأشار إلى أن البطاقة الحمراء بحق أوباميكانو كانت مستحقة، وأن اختلاف الأراء أمر طبيعي، وأنه "في المرة المقبلة سنتصافح بالأيدي وسنتعامل مع بعضنا البعض بطريقة طبيعية".

وانتقد الثنائي السابق لمنتخب ألمانيا ونادي بايرن ميونيخ، لوثار ماتيوس وديتمار هامان محللا شبكة سكاي سلوك ناغلسمان. وقال ماتيوس "اختياره للكلمات كان بعيدا عن موضعه"، مشيرا إلى أنه لا يستبعد أن يضطر ناغلسمان لتوضيح موقفه لرؤسائه في بايرن ميونيخ.

من جانبه أوضح هامان أن ناغلسمان ينبغي أن يسيطر على مشاعره "وأن يتحمل مسؤولياته".

وأبدى هيربرت هاينر رئيس بايرن ميونخ تفهمه لغضب ناغلسمان، مشيرا إلى أن البطاقة الحمراء "بالكاد يمكن تقبلها".

لكن ناغلسمان تلقى دعما من مدربين آخرين، حيث قال دانييل فاركه مدرب غلادباخ "راودني نفس الشعور في المباراة الأخيرة، لذا يمكنني بنسبة 100 بالمائة أن أتفهم مشاعرك".

من ناحية أخرى قال شتيفين باومغارت مدرب كولونيا لمحطة "بيلد" التليفزيونية، إن ا ختيار ناغلسمان للكلمات كان "هراءًا مطلقًا ولكن ينبغي تقبله إذا اعتذر الشخص، وبالنسبة لي كان اعتذارًا صادقًا".

لوتار ماتيوس أسطورة كرة القدم الألمانية ومحلل شبكة سكاي سبورت انتقد سلوك ناغلسمان

توماس مولر يرد على استبداله

وبعد طرد أوباميكانو بفترة قصيرة قام ناغلسمانبتغيير قائد بايرن توماس مولر من إجل إدخال مدافع مكان أوباميكانو، فقام بإشراك جواو كانسيلو. وقابل البعض قرار ناغلسمان باستغراب، وقال ديتمار هامان على شبكة "سكاي" التليفزيونية: "إذا قمت باستبداله في هذا الوقت المبكر، فما كان ينبغي أن يحصل على شارة القيادة في المقام الأول". وأضاف هامان إن هذا قد يأتي بنتائج عكسية على ناغلسمان.

لكن توماس مولر، الذي كثيرا ما يوصف بأنه "حامل الجينات البافارية" بالفريق قال إنه لا يشعر بالقلق بشأن استبداله المبكر المثير للجدل في المباراة التي خسرها فريقه أمام بوروسيا مونشنغلادباخ. وحثّ مولر زملاءه على إظهار رد فعل سريع. وكتب مولر على حسابه بإنستغرام اليوم الأحد إن هذ ليس الوقت المناسب للتذمر أو الشكوى فيما يتعلق بمباراة الأمس. وتابع مولر: "نتيجة سيئة، قرار صعب بمنح بطاقة حمراء وقرار آخر ليس سهلا علي شخصيا. ولكن الحياة ليست نزهة. علينا أن نظهر ما يمكننا فعله".

وتقول صحيفة بيلد الألمانية إن العقوبة التي تنتظر ناغلسمان بعد إعتذاره على ما بدر منه تجاه طاقم التحكيم ستكون على الأرجح "عقوبة مالية".

ص.ش/ع.ج (د ب أ)