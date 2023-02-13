 اعتذار لا يكفي- التحقيق مع ناغلسمان لسلوكه بعد خسارة بايرن أمام غلادباخ | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 19.02.2023

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رياضة

اعتذار لا يكفي- التحقيق مع ناغلسمان لسلوكه بعد خسارة بايرن أمام غلادباخ

رغم تقديم ناغلسمان اعتذاره عن سلوكه تجاه التحكيم خلال خسارة بايرن أمام غلادباخ، سيحقق معه اتحاد الكرة الألماني "بشبهة السلوك غير الرياضي". سلوك ناغلسمان أغضب منه كثيرين، لكنه أثبت كذلك "الجينات البافارية" لتوماس مولر.

يوليان ناغلسمان المدرب الحالي لفريق بايرن ميونيخ (صورة من الأرشيف)

يوليان ناغلسمان المدرب الحالي لفريق بايرن ميونيخ (صورة من الأرشيف)

 فتح الاتحاد الألماني لكرة القدم تحقيقا ضد يوليان ناغلسمان، المدير الفني لبايرن ميونيخ، بعد نوبة الغضب التي ألمت به عقب خسارة فريقه أمام مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 2 / 3 أمس السبت ضمن مباريات الجولة 21 من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وتلقى بايرن هزيمته الأولى منذ أيلول/ سبتمبر الماضي، وكان يخشى أن يخسر موقعه في الصدارة لصالح يونيون برلين، لكن الأخير تعادل اليوم مع شالكه ليتساوى مع بايرن في النقاط (43 نقطة لكل منهما) ويبقى بايرن في الصدارة بفارق الأهداف .

وأوضح اتحاد الكرة الألماني في بيان اليوم الأحد (19 شباط/ فبراير 2023) أن لجنة التحكم التابعة له ستبدأ التحقيق في شبهة السلوك غير الرياضي من جانب ناغلسمان تجاه طاقم التحكيم بقيادة توبياس فيلز. وأشار البيان إلى أنه سيتم مطالبة ناغلسمان بتوضيح موقفه، وبناء على شهادته سيتحدد شكل التحقيق.

وتقدم ناغلسمان مساء السبت بالاعتذار عن "العبارات التي استخدمها" لدى حديثه عن الحكم توبياس فيلز وطاقمه المعاون بعد خسارة فريقه بعشرة لاعبين على ملعب بوروسيا مونشنغلادباخ 2 /3 وكتب ناغلسمان عبر شبكة "تويتر" للتواصل الإجتماعي "المشاعر جزء من الرياضة، بسبب البطاقة الحمراء، كنت مضطرا لاستعراض مشاعري بعد المباراة، لكن ينبغي أن أعتذر عن اختياري للكلمات اتجاه توبياس فيلز وطاقمه المعاون، للأسف من الواضح أنني تجاوزت".

وشكك ناغلسمان أثناء مروره في المنطقة المختلطة، في قرار الحكم بطرد مدافع بايرن دايوت أوباميكانو بعد مضي تسع دقائق من بداية المباراة. وصرخ ناغلسمان "هذه مزحة، هل يمازحني؟" قبل أن يقتحم الغرفة الخاصة بالحكام، ثم واصل صراخه أمام الصحفيين عندما غادر الغرفة بعدها بعدة دقائق.

وتلقى أوباميكانو البطاقة الحمراء نتيجة احتكاك مثير للجدل مع الحسن بليا لاعب غلادباخ، الذي كان في طريقه للتسجيل، وبعد مراجعة طويلة من جانب الحكم للواقعة، أبقى على قرار طرد لاعب النادي البافاري.

أوباميكانو (يمين الصورة) في احتكاك مثير للجدل مع الحسن بليا لاعب غلادباخ، الذي كان في طريقه للتسجيل. (18/2/2023)

تلقى أوباميكانو (يمين الصورة) البطاقة الحمراء نتيجة احتكاك مثير للجدل مع الحسن بليا لاعب غلادباخ، الذي كان في طريقه للتسجيل

الحكم: سأصافح ناغلسمان في المرة المقبلة

مختارات

ومن جانبها قالت يوليا سيميتش لاعبة المنتخب الألماني سابقا والتي تعمل حاليا ناقدة في شبكة "سكاي سبورتس"، "يمكنني أن أتخيل أن اتحاد الكرة الألماني ورابطة الدوري الألماني يرغبان في وضع نموذج لحماية الحكام".

وأشار فيلز لمحطة "سبورت1" اليوم الأحد أنه لم يكن على دراية بتعليقات ناغلسمانولم يشعر بأنها تخصه لأنها لم تكن موجهة له بشكل شخصي". وأوضح فيلز أن الحديث مع ناغلسمان في الغرفة الخاصة بالحكام كان عاطفيا من جانب واحد، ولكن لم تصدر أي إهانات، كل شيء كان على مايرام". وأشار إلى أن البطاقة الحمراء بحق أوباميكانو كانت مستحقة، وأن اختلاف الأراء أمر طبيعي، وأنه "في المرة المقبلة سنتصافح بالأيدي وسنتعامل مع بعضنا البعض بطريقة طبيعية".

وانتقد الثنائي السابق لمنتخب ألمانيا ونادي بايرن ميونيخ، لوثار ماتيوس وديتمار هامان محللا شبكة سكاي سلوك ناغلسمان. وقال ماتيوس "اختياره للكلمات كان بعيدا عن موضعه"، مشيرا إلى أنه لا يستبعد أن يضطر ناغلسمان لتوضيح موقفه لرؤسائه في بايرن ميونيخ.

من جانبه أوضح هامان أن ناغلسمان ينبغي أن يسيطر على مشاعره "وأن يتحمل مسؤولياته".

وأبدى هيربرت هاينر رئيس بايرن ميونخ تفهمه لغضب ناغلسمان، مشيرا إلى أن البطاقة الحمراء "بالكاد يمكن تقبلها".

لكن ناغلسمان تلقى دعما من مدربين آخرين، حيث قال دانييل فاركه مدرب غلادباخ "راودني نفس الشعور في المباراة الأخيرة، لذا يمكنني بنسبة 100 بالمائة أن أتفهم مشاعرك".

من ناحية أخرى قال شتيفين باومغارت مدرب كولونيا لمحطة "بيلد" التليفزيونية، إن ا ختيار ناغلسمان للكلمات كان "هراءًا مطلقًا ولكن ينبغي تقبله إذا اعتذر الشخص، وبالنسبة لي كان اعتذارًا صادقًا".

لوتار ماتيوس أسطورة كرة القدم الألمانية ومحلل شبكة سكاي سبورت في ملعب برلين الأولمبي 25.05.2019

لوتار ماتيوس أسطورة كرة القدم الألمانية ومحلل شبكة سكاي سبورت انتقد سلوك ناغلسمان

توماس مولر يرد على استبداله

وبعد طرد أوباميكانو بفترة قصيرة قام ناغلسمانبتغيير قائد بايرن توماس مولر من إجل إدخال مدافع مكان أوباميكانو، فقام بإشراك جواو كانسيلو. وقابل البعض قرار ناغلسمان باستغراب، وقال ديتمار هامان على شبكة "سكاي" التليفزيونية: "إذا قمت باستبداله في هذا الوقت المبكر، فما كان ينبغي أن يحصل على شارة القيادة في المقام الأول". وأضاف هامان إن هذا قد يأتي بنتائج عكسية على ناغلسمان.

لكن توماس مولر، الذي كثيرا ما يوصف بأنه "حامل الجينات البافارية" بالفريق قال إنه لا يشعر بالقلق بشأن استبداله المبكر المثير للجدل في المباراة التي خسرها فريقه أمام بوروسيا مونشنغلادباخ. وحثّ مولر زملاءه على إظهار رد فعل سريع. وكتب مولر على حسابه بإنستغرام اليوم الأحد إن هذ ليس الوقت المناسب للتذمر أو الشكوى فيما يتعلق بمباراة الأمس. وتابع مولر: "نتيجة سيئة، قرار صعب بمنح بطاقة حمراء وقرار آخر ليس سهلا علي شخصيا. ولكن الحياة ليست نزهة. علينا أن نظهر ما يمكننا فعله". 

وتقول صحيفة بيلد الألمانية إن العقوبة التي تنتظر ناغلسمان بعد إعتذاره على ما بدر منه تجاه طاقم التحكيم ستكون على الأرجح "عقوبة مالية". 

ص.ش/ع.ج (د ب أ)

  • Champions League Finale 2020 Paris vs Bayern München | Sieger Bayern München | Hansi Flick (AFP/M. Childs)

    في موسم استثنائي.. بايرن يحقق حلم الفوز بالثلاثية

    بايرن ميونيخ - موسم الثلاثية

    استطاع بايرن ميونيخ تحقيق الثلاثية هذا الموسم، في مواجهة مع باريس سان جيرمان المدجج بنجميه نيمار ومبابي. واعتمد بايرن على القدرات الهجومية الرائعة للفريق بقيادة المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي والشاب سيرج غنابري والمخضرم توماس مولر، وكذلك في ظل الروح العالية وروح الفريق التي يتسم بها بايرن بإشراف مدربه هانز فليك وحرسه المخضرم قائد الفريق مانويل نوير.

  • Fußball Bundesliga Bayern München - FC Augsburg (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

    في موسم استثنائي.. بايرن يحقق حلم الفوز بالثلاثية

    بايرن في عام الجائحة!

    لم يتأثر نادي بايرن ميونيخ بأجواء وباء كورونا، بل أظهر قدرات عالية في التكيف مع ظروف الجائحة، إذ فاز بكل المباريات التي خاضها بعد عودة الدوري المحلي والأوروبي. لكن جماهير البافاري التي حرمت في الجزء الأخير من هذا الموسم، من متابعة المباريات مباشرة في الملاعب، تظل وفية لمعشوقها. في الصورة بعض مشجعي بايرن أمام أليانز أرينا قبل مباراة جمعته في الثامن من مارس آذار بنادي أوغسبورغ.

  • Champions League Halbfinale Lyon Bayern München Gnabry 2. Tor (Getty Images/M. Lopes)

    في موسم استثنائي.. بايرن يحقق حلم الفوز بالثلاثية

    جيل غنابري يطمح لمعانقة المجد مع بايرن

    سيرج غنابري أحد أبرز صانعي انتصار بايرن على ليون الفرنسي، في نصف النهائي لدوري الأبطال، هو واحد من جيل ذهبي من الشبان الطامحين في تحقيق المجد مع بايرن في هذا الموسم. ويشكل بنيامين بافارد ولوكاس هيرنانديز مع غنابري ونيكلاس زوله وجوشوا كيميش وكينغسلي كومان وليون غوريتسكا الآن مجموعة رئيسية من اللاعبين الذين تبلغ أعمارهم 24 أو 25 عاماً.

  • Portugal | Champions League - Viertelfinale - FC Barcelona vs. Bayern München (picture-alliance/SVEN SIMON/F. Hoermann)

    في موسم استثنائي.. بايرن يحقق حلم الفوز بالثلاثية

    فوز بطعم "لقب البطولة"

    بفوزه الكاسح على برشلونة ميسي، ثمانية أهداف لاثنين، أكد بايرن ميونيخ مضيه قدما في هذا الموسم نحو نهائي أبطال أوروبا، بقيادة جيل جديد من النجوم، ومدربه هانز فليك الذي يطمح لقيادة بايرن إلى النجاح في لشبونة بعدما تعرض الفريق لأربعة إخفاقات لاذعة في المربع الذهبي للبطولة نفسها خلال السنوات القليلة الماضية وبالتحديد في 2014 و2015 و2016 و2018.

  • Fußball UEFA Champions League I FC Bayern Muenchen v Chelsea FC (Getty Images/M. Hangst)

    في موسم استثنائي.. بايرن يحقق حلم الفوز بالثلاثية

    "البطل" الذي لم يقهر في دوري الأبطال

    في دوري أبطال أوروبا، حقق بايرن الفوز في جميع المباريات العشر من هذا الموسم، مسجلا 42 هدفا: ثلاثة أهداف نظيفة ضد ليون وثمانية (8-2) في مرمى برشلونة وسبعة فاز بها على توتنهام الإنجليزي (7-2) في دور المجموعات وأهداف الفوز الساحق 6 - صفر على فريق ريد ستار بلغراد في دور المجموعات أيضا. كما حقق الفريق الفوز 7-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب أمام تشيلسي الإنجليزي في الدور الثاني (دور الستة عشر).

  • Fußball | Champions League | FC Bayern München - Real Madrid (picture-alliance/Sven Simon/F. Hörmann)

    في موسم استثنائي.. بايرن يحقق حلم الفوز بالثلاثية

    قصة بايرن مع "ذات الأذنين"

    منذ انطلاق دوري الأبطال عام 1955 (كأس أبطال الأندية آنذاك) خاض بايرن ميونيخ، عشر مباريات نهائية، وإذا نجح في التتويج بلقبه السادس الأحد 23 أغسطس/ آب 2020، فسيعادل رقم ليفربول الانجليزي مع ستة ألقاب في المركز الثالث وراء ريال مدريد الاسباني حامل الرقم القياسي (13 لقبا) وميلان الايطالي مع 7. وأحدث تتويج لبايرن بـ "ذات الأذنين" سنة 2013 مع جيل فرانك ريبيري وآرين روبن ومانويل نوير وتوماس مولر.

  • DFB Pokal Finale I Bayer Leverkusen I Bayern (picture-alliance/dpa/A. Hassenstein)

    في موسم استثنائي.. بايرن يحقق حلم الفوز بالثلاثية

    الكأس للمرة العشرين

    توج بايرن بلقب كأس ألمانيا مطلع يوليو/ تموز الماضي عبر الفوز الساحق على باير ليفركوزن بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة النهائية التي جرت بدون جمهور. وحسم بايرن لقب الكأس للمرة العشرين ونال ثنائية الدوري والكأس للمرة الـ 13 بجانب فوزه باللقب المحلي الخمسين في تاريخه.

  • 1. Bundesliga | Werder Bremen - FC Bayern München | Tor (0:1) (Imago Images/gumzmedia/nordphoto)

    في موسم استثنائي.. بايرن يحقق حلم الفوز بالثلاثية

    هدف ليفاندوفسكي يحسم اللقب مبكرا

    قبل نهاية البطولة بجولتين نجح بايرن ميونيخ في الفوز بلقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) لموسم 2019/2020. بعدما استطاع البولندي روبرت ليفاندوفسكي مساء الثلاثاء (16 يونيو/ حزيران) أن يسجل هدف الفوز والمباراة الوحيد أمام فيردر بريمن في الجولة 32 من البطولة.

  • Deutschland Nico Kovac (imago/Sven Simon)

    في موسم استثنائي.. بايرن يحقق حلم الفوز بالثلاثية

    بداية مخيبة

    استهل بايرن ميونيخ حملة الدفاع عن لقبه بتعادل مخيب 2-2 أمام هيرتا برلين على أرض ملعبه "أليانز أرينا". وكان الفريق البافاري قريباً من الخسارة، إلا أنه نجح في اقتناص التعادل والحصول على نقطة واحدة فقط.

  • Bundesliga | FC Bayern München v Schalke 04 (picture-alliance/Fotostand/Ellerbrake)

    في موسم استثنائي.. بايرن يحقق حلم الفوز بالثلاثية

    استعادة التوازن

    في الجولة الثانية من "البوندسليغا"، استعرض بايرن ميونيخ عضلاته، وحقق فوزاً عريضاً على حساب شالكه. عرفت المباراة تألق هداف الفريق روبرت ليفاندوفسكي، الذي أحرز "هاتريك" ليرفع الفريق البافاري رصيده إلى أربع نقاط، ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم.

  • Deutschland RB Leipzig gegen Bayern München (imago images/opokupix)

    في موسم استثنائي.. بايرن يحقق حلم الفوز بالثلاثية

    تعادل مُـر

    في قمة الجولة الرابعة من "البوندسليغا"، سقط بايرن ميونيخ في فخ التعادل 1-1 أمام لايبزيغ العنيد. وتقدم البايرن في الشوط الأول بهدف أحرزه الهداف ليفاندوفسكي، بيد أن لايبزيغ نجح في إدراك التعادل وتصدر الدوري الألماني برصيد 10 نقاط.

  • Fußball Bundesliga Bayern München - 1899 Hoffenheim (Getty Images/AFP/C. Stache)

    في موسم استثنائي.. بايرن يحقق حلم الفوز بالثلاثية

    سقوط مفاجئ

    تعرض بايرن ميونيخ لخسارته الأولى في الدوري الألماني أمام هوفنهايم 1-2. وعاند الحظ بشكل كبير البايرن في تلك المباراة من الجولة السابعة في "البوندسليغا"، والتي استطاع فيها فريق بوروسيا مونشنغلادباخ احتلال الصدارة برصيد 16 نقطة.

  • Fussball Bundesliga l Eintracht Frankfurt vs Bayern München l Enttäuschung - Torwart Manuel Neuer (picture alliance/dpa/U. Anspach)

    في موسم استثنائي.. بايرن يحقق حلم الفوز بالثلاثية

    خماسية مذلة

    سحق فريق آينتراخت فرانكفورت خصمه بايرن ميونيخ بخماسية كاملة برسم الجولة العاشرة من الدوري الألماني. الفريق البافاري كان تائهاً طيلة أطوار المباراة وعجز عن إيقاف هجمات فرانكفورت، الذي أذاق البايرن خسارة مذلة هي الأسوأ له منذ عام 2009.

  • Fussball Bundesliga l Eintracht Frankfurt vs Bayern München l Enttäuschung - Kovac (Getty Images/Bongarts/A. Grimm)

    في موسم استثنائي.. بايرن يحقق حلم الفوز بالثلاثية

    إقالة كوفاتش

    بعد يوم واحد فقط من الخسارة أمام آينتراخت فرانكفورت، أقال بايرن ميونيخ مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش. وأكد الفريق البافاري في بيان له أن قرار التخلي عن كوفاتش أتى بتوافق بين إدارة الفريق والمدرب نفسه. وأسدل بذلك الستار عن تجربة كوفاتش التدريبية مع بايرن ميونيخ.

  • DFB Pokal | Schalke 04 vs FC Bayern München | Hansi Flick (AFP/S. Schürmann)

    في موسم استثنائي.. بايرن يحقق حلم الفوز بالثلاثية

    مدرب مؤقت

    عين بايرن ميوينخ هانزي فليك مدربا مؤقتا للفريق خلفاً للمدرب المُقال نيكو كوفاتش. وأبدى المدرب الألماني سعادته الكبيرة بتعيينه على رأس الإدارة الفنية للفريق البافاري، مؤكداً أنه لم يفكر طويلا لقبول عرض تدريب الفريق الألماني العملاق.

  • Fußball Bundesliga FC Bayern München - Borussia Dortmund (imago images/kolbert-press)

    في موسم استثنائي.. بايرن يحقق حلم الفوز بالثلاثية

    بداية رائعة

    في مباراة المدرب هانزي فليك الأولى، كشر الفريق البافاري عن أنيابه، ودك شباك غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند برباعية نظيفة في قمة الجولة الحادية عشرة من "البوندسليغا"، لتكون تلك المباراة فرصة مواتية لهانزي فليك، من أجل تقديم أوراق اعتماده في عالم الساحرة المستديرة.

  • Bundesliga FC Bayern München vs VFL Wolfsburg - Kimmich (Imago/EIBNER/T. Weller)

    في موسم استثنائي.. بايرن يحقق حلم الفوز بالثلاثية

    اقتراب من الصدارة

    واصل بايرن ميونيخ عروضه القوية تحت قيادة هانزي فليك، وبدأ في الاقتراب أكثر فأكثر من الصدارة. فبرسم الجولة 17 حقق الفريق البافاري فوزاً مقنعا بثنائية نظيفة على حساب فولفسبورغ، ليصعد البايرن إلى المركز الثالث برصيد 33 نقطة، وبفارق أربع نقاط فقط عن المتصدر لايبزيغ.

  • 1. Bundesliga 20. Spieltag | 1. FSV Mainz 05 vs. FC Bayern München | 2. TOR Bayern (Getty Images/Bongarts/A. Grimm)

    في موسم استثنائي.. بايرن يحقق حلم الفوز بالثلاثية

    الصعود للقمة

    في الجولة 20، تمكن بايرن ميونيخ من اعتلاء الصدارة بعد فوزه بـ 3-1 على ماينز. وظهرت لمسة المدرب هانزي فليك بشكل واضح على الفريق، الذي استطاع استعادة بريقه المعهود بعد بداية موسم مخيبة للآمال.

  • DFB Pokal Bayern vs Frankfurt Jubel Bayern 2:1 Lewandowski (picture-alliance/Preiss/Witters)

    في موسم استثنائي.. بايرن يحقق حلم الفوز بالثلاثية

    رد الصاع

    واصل بايرن ميونيخ تحليقه وحيداً في صدارة "البوندسليغا" وحقق فوزاً عريضاً على آينتراخت فرانكفورت بـ 5-2. البايرن تسيد المباراة وكان الأفضل طيلة أطوارها ما مكنه من الفوز بنقاطها كاملة ورد الصاع لفرانكفورت، الذي تفوق على البايرن في النصف الأول من الموسم بخماسية مقابل هدف واحد.

  • Deutschland Bundesliga | Borussia Dortmund - FC Bayern München | Torjubel (0:1) (picture-alliance/dpa/F. Gambarini)

    في موسم استثنائي.. بايرن يحقق حلم الفوز بالثلاثية

    توسيع الفارق والاقتراب من اللقب

    نجح بايرن ميونيخ في إلحاق الهزيمة بمطارده المباشر وغريمه التقليدي بوروسيا دورتموند. ويدين الفريق البافاري بالفضل في تلك المباراة ليوشوا كيميش، الذي سجل هدف المباراة الوحيد. وساعد هذا الفوز البايرن على توسيع الفارق مع بوروسيا دورتموند إلى سبع نقاط كاملة، والاقتراب بشكل كبير للغاية من تحقيق اللقب.

  • DFB Pokal | FC Bayern Muenchen v Eintracht Frankfurt (AFP/K. Pfaffenbach)

    في موسم استثنائي.. بايرن يحقق حلم الفوز بالثلاثية

    ماكينة أهداف

    تألق روبرت ليفاندوفسكي بشكل لافت للغاية هذا الموسم. مهاجم البايرن ينفرد بصدارة هدافي "البوندسليغا" برصيد 31 هدفاً حتى الآن. وساعدت أهداف "القناص" البايرن على الفوز بنقاط أكثر من مباراة مهمة في مسار التتويج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم. إعداد: ر.م/ م.س


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