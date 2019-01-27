اعتدت جنسيا على طاعنين في السن تقوم برعايتهم

تواجه عاملة في رعاية المسنين في ألمانيا اتهامات بالاعتداء جنسياً على ثلاثة أشخاص طاعنين في السن، في مدينة غوبينغن، والتي تقع في ولاية بادن فورتمبيرغ، وفقا لموقع صحيفة "Stuttgarter- Nachrichten".





وأشار موقع "س.ف.ر"، نقلاً عن الشرطة الألمانية، أن المتهمة (وعمرها 47 عاما) اعتدت جنسياً على ضحاياها، الذين تتراوح أعمارهم بين 75 و87 عاماً، وأضاف الموقع الألماني أنها صورت بالفيديو لحظات الاعتداء جنسيا على الضحايا ( امرأتان ورجل)، وأرسلت ذلك إلى شخص تعرفه وطلب منها القيام بذلك من أجله.

وتابع نفس المصدر أن وقائع هذا الحادث تعود إلى الفترة الممتدة بين (أغسطس/ آب وأكتوبر/ تشرين الأول 2018)، مؤكدا أن تحقيقات الشرطة مع المتهمة ستكشف إن كانت هذه الأخيرة اعتدت جنسياً على أشخاص آخرين.

وفي نفس السياق، أفاد موقع صحيفة "فيلت" الألمانية أن المتهمة الآن تتواجد رهن الاعتقال الاحتياطي، فيما لم يعرف بعد السبب الذي دفعها للاعتداء جنسيا على أشخاص كانوا يتوقعون منها أن ترعاهم بدلاً من الاعتداء عليهم.

الجدير ذكره أنه يوجد في ألمانيا حالياً 3.3 مليون شخص بحاجة إلى الرعاية. ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد حسب تقديرات الوزارة الاتحادية للأسرة إلى أكثر من أربع ملايين شخص بحلول سنة 2030، فيما يعاني هذا المجال من نقص الأيدي العاملة، التي تستطيع الاعتناء بالأشخاص الطاعنين في السن.

ر.م/ف.ي