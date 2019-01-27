اعتدت جنسيا على طاعنين في السن تقوم برعايتهم

تواجه عاملة في رعاية المسنين في ألمانيا اتهامات بالاعتداء جنسياً على ثلاثة أشخاص طاعنين في السن، في مدينة غوبينغن، والتي تقع في ولاية بادن فورتمبيرغ، وفقا لموقع صحيفة "Stuttgarter- Nachrichten".
وأشار موقع "س.ف.ر"، نقلاً عن الشرطة الألمانية، أن المتهمة (وعمرها 47 عاما) اعتدت جنسياً على ضحاياها، الذين تتراوح أعمارهم بين 75 و87 عاماً، وأضاف الموقع الألماني أنها صورت بالفيديو لحظات الاعتداء جنسيا على الضحايا ( امرأتان ورجل)، وأرسلت ذلك إلى شخص تعرفه وطلب منها القيام بذلك من أجله.
وتابع نفس المصدر أن وقائع هذا الحادث تعود إلى الفترة الممتدة بين (أغسطس/ آب وأكتوبر/ تشرين الأول 2018)، مؤكدا أن تحقيقات الشرطة مع المتهمة ستكشف إن كانت هذه الأخيرة اعتدت جنسياً على أشخاص آخرين.
وفي نفس السياق، أفاد موقع صحيفة "فيلت" الألمانية أن المتهمة الآن تتواجد رهن الاعتقال الاحتياطي، فيما لم يعرف بعد السبب الذي دفعها للاعتداء جنسيا على أشخاص كانوا يتوقعون منها أن ترعاهم بدلاً من الاعتداء عليهم.
الجدير ذكره أنه يوجد في ألمانيا حالياً 3.3 مليون شخص بحاجة إلى الرعاية. ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد حسب تقديرات الوزارة الاتحادية للأسرة إلى أكثر من أربع ملايين شخص بحلول سنة 2030، فيما يعاني هذا المجال من نقص الأيدي العاملة، التي تستطيع الاعتناء بالأشخاص الطاعنين في السن.
ر.م/ف.ي
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رعاية الأطفال في ألمانيا - مسائل خلافية في المجتمع
اختيار اسم لطفلك هو كاختيار الوشم - ولكن لشخص آخر. في حين يعتبر بعض الآباء أن الاسم يعبر عن هويتهم، إلا أن الطفل من سيتحمل اختيار والديه لاحقاً. على كل حال، ينصح بعدم انتقاد اختيار الوالدين الشابين. في عام 2017، كان اسمي ماري وماكسيميليان أشهر أسماء الأطفال في ألمانيا.
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رعاية الأطفال في ألمانيا - مسائل خلافية في المجتمع
على الرغم من أن الكثير من الأمهات الألمانيات لا يرضعن، فإن الرضاعة الطبيعية تنتشر على نطاق واسع في هذا البلد. بشكل عام يتقبل معظم الناس الرضاعة الطبيعية في الأماكن العامة. غير أنه لا يوجد قانون يمنح الأمهات حق القيام بذلك. لذلك تحظره بعض المقاهي بناء على طلب بعض الضيوف – بينما يسمح به البعض الآخر.
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رعاية الأطفال في ألمانيا - مسائل خلافية في المجتمع
مدة الرضاعة الطبيعية هي موضوع آخر يناقشه الآباء الألمان. نساء قلة يرضعن أطفالهن حتى سن الثالثة. وتعتبر بعض الأمهات أن حليب الأم هو الغذاء المثالي الذي يجب أن يستمر لأطول فترة ممكنة.
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رعاية الأطفال في ألمانيا - مسائل خلافية في المجتمع
سؤال آخر مهم يشغل الأهالي العاملين: إلى أي روضة أطفال يجب أن يرسل الطفل في المستقبل؟ وبينما يفرح البعض عند وصول أطفالهم إلى روضة الأطفال، ينشغل آباء آخرون باختيار المدرسة المناسبة.
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رعاية الأطفال في ألمانيا - مسائل خلافية في المجتمع
وفقا لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، فإن معدل التطعيم في ألمانيا 96 في المئة. في حين كان في بعض الدراسات الألمانية أقل من ذلك. والحقيقة أن التطعيم يثير جدلاً كبيراً بين الآباء والأمهات في هذا البلد، حيث يؤيده البعض، بينما يرفضه آخرون.
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رعاية الأطفال في ألمانيا - مسائل خلافية في المجتمع
جميع الآباء والأمهات اختبروا استيقاظ الطفل صارخاً ليلاً، وحرمانهم من النوم. غير أن الجدل هنا حول ما يجب فعله. إذ يرى بعض الآباء أهمية ترك الطفل يبكي حتى يتعلم النوم بنفسه (أسلوب فيربر)، في حين يعارض آخرون هذا الأمر ويجدونه مضراً لصحة الطفل.
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رعاية الأطفال في ألمانيا - مسائل خلافية في المجتمع
الآباء الذين يعارضون التدريب على النوم، مثل أسلوب فيربر، يؤيدون غالباً أسلوب "رعاية الأبوة والأمومة"، وهي فلسفة تربوية للطبيب الأمريكي وليام سيرز تعتمد على احتياجات الطفل. تقوم على حمل الطفل والنوم إلى جانبه. والسؤال الأكثر إثارة للجدل هنا، هل ينام الطفل في سرير والديه، أم في سرير خاص؟
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رعاية الأطفال في ألمانيا - مسائل خلافية في المجتمع
يناقش الوالدان في ألمانيا أيضاً نوع الحفاضات التي يجب استخدامها للطفل. إذ يستخدم بعضهم الحفاضات القماشية، والتي يمكن غسلها واستخدامها مجدداً، في حين يفضل كثيرون استخدام الحفاضات الصناعية ذات الاستخدام لمرة واحدة.
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رعاية الأطفال في ألمانيا - مسائل خلافية في المجتمع
وبالنسبة للغذاء، يحرص الآباء والأمهات المثاليون على طهي طعام أطفالهم بأنفسهم، وتقديمه مع أدوات مائدة مصنوعة من البلاستيك المعالج ومخصصة للأطفال.
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رعاية الأطفال في ألمانيا - مسائل خلافية في المجتمع
هناك الكثير من التطبيقات وبرامج التلفزيون، والكثير من ألعاب التكنولوجيا سواء على الهاتف الذكي أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى. وما يزال النقاش قائماً عما إذا كان استخدام الأطفال لوسائل التكنولوجيا صحياً أم لا في العائلات الألمانية. وكما كشف معظم الآباء بأنهم يستمتعون بالدقائق المجانية التي تمنحها لهم الألعاب الإلكترونية.
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رعاية الأطفال في ألمانيا - مسائل خلافية في المجتمع
ومن المؤشرات الأخرى على مدى جدية الآباء والأمهات في ألمانيا هو السن الذي يقدمون فيه الحلوى لأول مرة إلى طفلهم - الأطفال الأكبر سناً يتناولون الآيس كريم كل يوم تقريباً في الصيف. إليزابيث غرينير/ ريم ضوا.