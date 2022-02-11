اعتدال القباطي نصف قرن في العمل التطوعي

شبح كورونا يزرع الرعب في قلوب اليمنيين

ألقت جائحة كورونا بظلالها على حياة اليمنيين وزرعت الخوف في قلوبهم، كما تعكس ذلك الأجواء التي تخيم على مستشفيات البلاد وتوارد الأنباء اليومية حول الوفيات والإصابات الجديدة يقابلها عجز تام لنظام صحي أنهكته الحرب.