 اعتدال القباطي نصف قرن في العمل التطوعي | DW الأخبار | DW | 11.02.2022

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اعتدال القباطي نصف قرن في العمل التطوعي

تعمل الممرضة اليمنية اعتدال القباطي كمتطوعة في المجال الاسعافي والانساني منذ نصف قرن، ما جعلها تحصل على جائزة فلورانس نايتنجل العالمية

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