اعتدال القباطي نصف قرن في العمل التطوعي

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تعمل الممرضة اليمنية اعتدال القباطي كمتطوعة في المجال الاسعافي والانساني منذ نصف قرن، ما جعلها تحصل على جائزة فلورانس نايتنجل العالمية
ألقت جائحة كورونا بظلالها على حياة اليمنيين وزرعت الخوف في قلوبهم، كما تعكس ذلك الأجواء التي تخيم على مستشفيات البلاد وتوارد الأنباء اليومية حول الوفيات والإصابات الجديدة يقابلها عجز تام لنظام صحي أنهكته الحرب.
الحرب والفقر والكوليرا والآن ينتشر فيروس كورونا في اليمن، فالبلاد تواجه خطر الانهيار التام كما تخشى منظمات إغاثية. شابة يمنية تحكي عن الوضع السائد في البلاد.
في مؤتمر المانحين لدعم اليمن، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من "سباق مع الزمن" لمنع كارثة في هذا البلد الفقير الذي مزقته الحرب. ويسعى المؤتمر لجمع نحو 2.4 مليار دولار لتغطية المساعدات الأساسية للسكان.
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