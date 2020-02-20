 اعتداء هاناو - بعد جديد وخطير لإرهاب اليمين المتطرف؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 20.02.2020

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سياسة واقتصاد

اعتداء هاناو - بعد جديد وخطير لإرهاب اليمين المتطرف؟

أثار الاعتداء الذي شهدته مدينة هاناو الألمانية القلق في نفوس المهاجرين والجدل حول مصير التعايش في ألمانيا. جريمة الاعتداء جاءت بينما كانت الأنظار على المساجد باعتبارها هدف اليمين المتطرف، فهل هناك بعد جديد لهذه الجريمة؟

Hannover | Nach Schüssen in Hanau - Gedenken der Opfer (picture-allianced/NurPhoto/P. Niedung)

استيقظت مدينة هاناو بولاية هسن الألمانية هذا الصباح على وقع جريمة مروعة. المدينة شهدت في هجوم على اثنين من مقاهي تدخين النارجيلة (الشيشة)، مقتل تسعة أشخاص في موقعين مختلفين، مساء أمس 19 فبراير/ شباط 2020، ثم عثرت الشرطة بعد الجريمة بساعات، على جثة الشخص الذي يشتبه بأنه أطلق النار في مسكنه. كما عثرت القوات الخاصة في شقة الجاني المحتمل على جثة شخص آخر.

الجريمة راح ضحيتها 11 شخصا من بينهم منفذ الجريمتين ووالدته. وحسب المعلومات التي توفرت لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) فإن هناك دلائل على أن معاداة الأجانب كانت دافع الجاني المحتمل وراء الجريمتين. وأكدت الشرطة الألمانية صباح اليوم الخميس أنه لا توجد في الوقت الحالي دلائل على وجود جناة آخرين. ومن جهتها قالت صحيفة بيلد الألمانية اليوم الخميس دون أن تذكر مصدرها إن بعض ضحايا الهجومين من أصول كردية.

الهجوم الذي وقع ترك وبشكل خاص في نفوس المسلمين وأبنائهم في هاناو حالة من الرعب والقلق الشديد، كما يقول عبد الكريم أهروبا: "نعيش في هاناو عقب الهجوم حالة من الرعب والقلق الشديدين، لاسيما بعد علمنا بوفاة أحد معارف صديقة لابنتي في المدرسة. ولم يستطع أبنائي وأبناء الجيران الذهاب إلى المدرسة واضطروا للبقاء في البيت مذعورين من الأخبار التي كانوا يسمعونها ومن الصور التي كانت تصلنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وتابع حديثه عن مخاوفهم عقب الحادث بأن الكثير من سكان المدينة المسلمين خائفون من الذهاب إلى المساجد في الغد لأداء صلاة الجمعة نتيجة التهديدات المتواصلة من أنصار اليمين المتطرف.

قلق على التعايش السلمي

الحادث خلف أيضا صدمة لدى المهاجرين واللاجئين في ألمانيا، وكذلك لدى الرأي العام في ألمانيا. وفي هذا الصدد كتب ماتياس مايسنار في تغريدة على تويتر: "أريد أن أعيش في بلد لا يجب أن يخشى فيه أحد على حياته. في الوقت الحالي نحن بعيدون جدا عن هذا ".

لويزا نويباور، علقت على حادث هاناو وكتبت في تغريدة على تويتر: "لا أحد يولد عنصريا. العنصرية والكراهية تنضج في المجتمعات التي لا تتصدى لهذا السم".

ودعت الصحفية الألمانية من أصول تركية فردا اتامان، إلى ضرورة تناول ما يحدث في النقاشات، كما كتبت في تغريدة لها:" لا يهم ما إن كان مرتكب حادث هاناو معافى نفسيا أم لا (...). يعبث في حانات الشيشة ونقاط تجمع المهاجرين ، وليس في أي مكان كان. المشكلة تسمى عنصرية. (...). ويجب أن نتناول ذلك في النقاش".

ردة فعله على الحادث لخصها الناشط الحقوقي السوري الكردي، علي عيسو، في كلمة "القلق".

عيسو الذي يعيش في ألمانيا منذ سنوات، يرى أن خطر اليمين المتطرف في ألمانيا يتصاعد: "أنا كغيري من أبناء الجالية بدأنا نقلق من تنامي اليمين المتطرف وظهور خطابات شعبوية من شأنها تعزيز دور شبكات هذا اليمين وبالتالي استقطاب بعض المناصرين والمؤيدين لمشروعه المتشدد".

وقبل أيام أحبطت السلطات الألمانية مخططاً لـ خلية يمينية متطرفة واعتُقل أعضاءها الذين كانوا يخطّطون لهجمات واسعة النطاق ضد مساجدعلى غرار الهجمات التي شهدتها نيوزيلندا العام الماضي. ويخشى سامي شرشيرة، الناشط الاجتماعي المغربي من أن يكون لهذه الحادثة صلة بالهجوم الذي وقع في مدينة هاناو، والذي قد يكون قد جاء كـ "رد فوري"، كما قال في حوراه مع DWعربية: " إن كانت هذه النظرية صحيحة، سنتكلم في هذه الحالة عن صراع بين الشرطة و بين اليمين المتطرف والتي لم تكن لها سابقة في تاريخ ألمانيا". وأضاف أنه على الشرطة والمخابرات التحقق فيما إذا كانت هذه النظرية صحيحة وهل هناك رابط بين ما وقع في هاناو وبين الاعتقالات التي طالت اليمين المتطرف. "إن كان هناك رابط يمكن القول أن المجتمع الألماني دخل في "حرب معلنة" مع اليمين "المتطرف المسلح"، كما يرى شرشيرة.

 

بعد جديد في التحرك؟

ويبدو أن خطر الإرهاب اليميني ازداد مؤخرا في ألمانيا. فالشرطة الجنائية الألمانية تصنف حاليا نحو 60 شخصا كخطيرين قد يرتكبوا أعمال عنف واعتداءات على ضوء أفكارهم اليمينية المتطرفة. ومنذ 2012 ارتفع عدد الأشخاص الخطرين بشكل ملحوظ.

Infografik Politisch motivierte Straftaten AR

حادث الهجوم على اثنين من مقاهي تدخين النارجيلة (الشيشة)، جاء بينما كانت الأنظار مركزة على المساجد كهدف لليمين المتطرف، فلماذا باتت الآن أماكن الحياة العامة للمهاجرين والجاليات الأجنبية مستهدفة؟ لا يرى شرشيرة من جهته أن هناك مرحلة انتقالية في انتقاء الضحايا والأماكن من قبل اليمين المتطرف. "لو راجعنا تاريخ هجمات اليمين المتطرف، سنرى أن أهدافه لم تكن محصورة بالمؤسسات الإسلامية، فهو يستهدف المتدينين وغير المتدينين، كما يستهدف مساجد ومحلات وصالونات حلاقة وغيرها. اليمين المتطرف لا يفرق لأن له صورة موحدة عن المسلم في ألمانيا".، يقول شرشيرة.

في المقابل يرى جان راتجي من مؤسسة أماديو انتونيو المناهضة للعنصرية، في حواره مع DW أنه من الواضح أن تحرك اليمين المتطرف في ألمانيا يقوم على فكرة ما يسمى "التبادل السكاني" وهذه الفكرة يبدو أنها تلعب أيضاً دوراً في تحركاته، ويشرح قائلاً:" فكرة أن السكان الأصليين في البلدان الغربية قد تم تهجيرهم أو حتى تم الدفع بهم للهجرة بسبب المهاجرين. ويبدو أن هذا دافع متكرر. إنه في الوقت الحالي الدافع الأيديولوجي الرئيسي لليمين المتطرف".

  • Sächsische Industriemetropole Chemnitz (picture-alliance/dpa)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    ثالث أكبر مدن ساكسونيا

    بمساحتها البالغة نحو 220 كيلومترا مربعا وعدد سكانها البالغ نحو ربع مليون نسمة، تعد مدينة كيمنتس بعد مدينتي دريسدن ولايبزيغ الشهيرتين، ثالث أكبر مدن ولاية ساكسونيا بأقصى شرق وسط ألمانيا. وكانت واحدة من أهم مدن الصناعة في ألمانيا في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين.

  • Deutschland Chemnitz Karl Marx Denkmal (imago/ecomedia/robert fishman)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    تغيير الاسم على طريقة السوفييت

    اسمها جاء من نهر كيمنتس الذي يمر بها، وبنهاية الحرب العالمية الثانية تدمر نحو 90 في المائة من قلب المدينة. ومن عام 1953 وحتى 1990 في فترة ما عرف بـ"ألمانيا الشرقية" تحول اسمها لـ"مدينة كارل ماركس"، على غرار ما كان الاتحاد السوفيتي السابق يفعله من إعادة لتسمية المدن مثل ستالينغراد (فولغوغراد حاليا) ولينينغراد (سانت بطرسبرغ).

  • Reichskristallnacht in Chemnitz (picture alliance)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    مشاهد من عصر النازية

    كان برلمان كيمنتس من أوئل البرلمانات، التي سيطر عليها النازيون خلال حقبتهم، ما غير الوجه الثقافي للمدينة. وجرى اضطهاد اليهود ومصادرة أملاكهم، وحرق معابدهم في "ليلة الكريستال". ومن لم يهرب منهم خارج كيمنتس تم ترحيله أو إرساله إلى مراكز الاعتقال.

  • Erfolgreiches Eiskunstlaufpaar aus Chemnitz (picture-alliance/ ZB)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    تأثير سوفيتي كبير

    بعد الحرب العالمية الثانية أصبح النفوذ السوفيتي واضحا في كيمنتس سواء من الناحية العسكرية أو المالية أو التعدين أو حتى الثقافة. وفي فترة الستينات كانت هناك حركة عمران كبرى. وفي السبعينات نالت شهرة في المسرح والرياضة مثل التزلج الفني على الجليد ورياضات الدرجات والسباحة ورفع الأثقال.

  • Neue Fertigungslinie für Dieselmotoren im VW Werk Chemnitz (picture-alliance/ZB)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    مصاعب ما بعد الوحدة

    رغم آلاف الشركات التي أُنشئت في كيمنتس بعد الوحدة الألمانية منذ 1990 إلا أن ذلك لم يخف لسنوات طويلة ما يعانيه السكان من بطالة. غير أن نسبة البطالة بدأت في التحسن فوصلت إلى 13 في المائة عام 2013 لتصبح الآن أقل من 8 في المائة عام 2018.

  • Deutschland Messerstecherei in Chemnitz (picture-alliance/dpa/A. Prautzsch)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    جريمة قتل تفسح الطريق لليمين المتطرف

    مثل غيرها من مدن ولايات شرق ألمانيا وجد اليمين المتطرف نفسه في كيمنتس، رغم أن أعضاء حزب البديل الشعبوي والحزب القومي (النازيون الجدد) في برلمان المدينة هم أربعة فقط من بين 60 عضوا. غير أنه في ليلة السبت/ على الأحد (26 أغسطس/ آب 2018) ظهر اليمين المتطرف بقوة إثر مقتل رجل ألماني عمره 35 عاما، خلال احتفالات المدينة.

  • Chemnitz - Proteste nach Todesfall (Getty Images/AFP/O. Andersen)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    الاحتشاد أمام كارل ماركس

    صدر أمر باعتقال اثنين مشتبه بهما في قتله، أحدهما سوري عمره 23 عاما، والآخر عراقي عمره 22 عاما، يفترض أنهما وجها للرجل الألماني عدة طعنات. وبعدما انتشر خبر مقتله وقعت مظاهرات بعد ظهر الإثنين في قلب مدينة كيمنتس، واحتشدت مجموعات من اليمين المتطرف حول تمثال كارل ماركس.

  • Chemnitz Abbruch von Stadtfest (picture-alliance/dpa/A. Seidel)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    صراع اليمين واليسار وهجوم على أجانب

    بالتزامن مع ذلك تكونت مظاهرة مضادة من قبل الأحزاب اليسارية في نفس المكان، مما حتم تدخل الشرطة لمنع وقوع الصدام. وقام أشخاص من اليمين المتطرف بمهاجمة أجانب في كيمنتس. وفي المساء بدأت المظاهرات تهدأ بعدما أسفرت عن جرح ستة أشخاص، وتقول الشرطة إن عدد المشاركين في المظاهرات جاء أكبر من توقعاتها بكثير.

  • Deutschland Flyer Bündnis unteilbar ruft zu Demonstration auf

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    "غير قابل للانقسام"

    أظهرت تلك الأحداث مدى المخاطر التي تحدق بالديمقراطية والتعددية في ألمانيا، وتحدث سياسيون ومشاهير عن قلقهم من الانقسام، وأُعلن عن تنظيم مبادرة "غير قابل للانقسام" (unteilbar#)، من أجل التظاهر في برلين في 13 أكتوبر/ تشرين الأول، ضد الإقصاء وتأييداً لمجتمع ألماني منفتح. وستكون هناك في نفس اليوم مظاهرات في عواصم أوروبية أخرى ضد النزعة القومية. إعداد: صلاح شرارة.

    الكاتب: صلاح شرارة


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الخلية الألمانية اليمينية المتطرفة كانت تخطط لهجمات ضد مساجد

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