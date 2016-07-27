وقع اعتداء ميونيخ في مجمع تجاري بالمدينة الواقعة جنوب ألمانيا. نفذ الهجوم الذي أسفر عن قتل عشرة أشخاص وإصابة نحو ثلاثين آخرين شخص أقدم على الانتحار لاحقا حسب مصادر الشرطة.

بدأ منفذ الاعتداء إطلاق النار على المارة والمتسوقين بعد ظهر الجمعة الواقع في 22 يوليو/ تموز 2016. بعد ذلك حاصرت القوات الأمنية الألمانية المركز التجاري وأخليت محطة القطارات المركزية خوفا من هجمات أخرى. وقالت مصادر الشرطة أن منفذ الهجوم ألماني من أصل إيراني يبلغ من العمر 18عاما وأن دوافعه غير معروفة. وقد أقدم الجاني على الانتحار بعد تنفيذ جرائمه.