اعتداء جديد على سياسي ألماني - ضرب نائب بحزب البديل بدريسدن

يتواصل مسلسل الاعتداء على السياسيين في ألمانيا، فقد أعلن حزب البديل عن قيام رجل بلكم نائب للحزب في ساكسونيا. وقبل ذلك تعرض مرشح له لاعتداء بمانهايم، وأمس الجمعة تعرض سياسيان بالحزب الاشتراكي ومرشح لليسار لاعتداءات.

تعرض عضو في حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي للكمة في وجهه اليوم السبت (8 يونيو/ حزيران 2024) على يد رجل في منصة ترويجية للمعلومات في مدينة دريسدن، حسبما ذكر الحزب.

وقال المتحدث باسم حزب البديل من أجل ألمانيا أندرياس هارلاس إن هانز يورغن تسيكلر ، 70 عاماً، وهو عضو في برلمان ولاية ساكسونيا (شرق) عن حزب البديل من أجل ألمانيا، تعرض لاعتداء مفاجئ .

وأكدت شرطة دريسدن الحادث. وتم احتجاز المهاجم حتى وصول الشرطة وتوجيه التهم الجنائية إليه.

وأضافت الشرطة أن المشتبه به رجل يبلغ من العمر 47 عاماً ويجري التحقيق معه للاشتباه في قيامه بالاعتداء بعد أن لكم رجلاً يبلغ من العمر 70 عاماً. وتم أخذ التفاصيل الشخصية للمشتبه به فيما يجري التحقيق معه للاشتباه في الاعتداء. ولم تذكر الشرطة أي أسماء لأسباب تتعلق بالخصوصية.

وكان مرشح للانتخابات البلدية في مانهايم (غرب) من حزب البديل أيضا قد أصيب بجروح على يد رجل يعاني "اضطرابات نفسية" بحسب الشرطة في "عمل عنيف" نددت به الحكومة الألمانية الأربعاء الماضي.

وقالت الشرطة في بيانها "وفقا للنتائج الأولية للتحقيق لا دليل ملموسا على أن المشتبه به كان يعلم أثناء هجومه أن الضحية ينتمي الى حزب البديل من أجل ألمانيا".

وبحسب الشرطة قام المهاجم المفترض البالغ 25 عاما، باتلاف ملصقات انتخابية مساء الثلاثاء قبل أن يطارده أحد أعضاء حزب البديل من أجل ألمانيا ويقبض عليه.

اعتادءات على اشتراكيين ويساري

وتعرضت فعالية انتخابية للحزب الاشتراكي الديمقراطي في ولاية شليزفيغ-هولشتاين (شمال شرق) أمس الجمعة للرمي بألعاب نارية. ووفقا للرابطة الإقليمية للحزب، فقد حضر الفعالية عضو البرلمان الألماني (البوندستاغ) من الحزب الاشتراكي الديمقراطي بينغت بيرغت ومرشح الحزب للانتخابات الأوروبية فابيان فيليز. وقال الحزب اليوم السبت إنه تم إلقاء مفرقعات نارية على مجموعة من الأشخاص وأخطأت المفرقعة النارية بيرغت بمسافة ضئيلة، حيث انفجرت على بعد مسافة قصيرة منه، لذلك لم يصب أحد بحسب موقع "فيلت" الألماني.

وذكر الموقع أيضا أن حادثا آخر وقع أمس الجمعة في "أيزنبرغ" بولاية تورنيغن (شرق)، حيث تعرض مرشح القائمة اليسارية لانتخابات الولاية، شتيفن موش، للإهانة والهجوم في سوبر ماركت، وفقًا لمعلومات الحزب. فعند الخروج من السوبر ماركت، أهان رجل السياسي دون سبب، وفي النهاية أمسكه من قميصه. وبقي موش سليما ولم يصب بأذى وقدم شكوى ضد المهاجم، الذي كان يعرفه بالاسم.

يأتي ذلك فيما يتوجه الناخبون الألمان إلى صناديق الاقتراع غداً الأحد كجزء من انتخابات البرلمان الأوروبي التى تجرى على مستوى الاتحاد الأوروبي.

ع.ح/ص.ش (د ب أ، أ ف ب)