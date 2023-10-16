 اضطهاد المعارضين في روسيا | تقارير جديدة | DW | 16.10.2023

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تقارير جديدة

اضطهاد المعارضين في روسيا

في روسيا وتحت حكم فلاديمير بوتن، أصبح الانتقاد الصريح أو حتى المعارضة أكثر خطورة من أي وقت مضى.

Thumbnails zur Doku Unterdrückt - Russlands Opposition

Russland | Demonstration Unterstützer von Alexej Nawalny in Moskau

ففي السنوات الأخيرة، تم تقييد حق التظاهر تدريجيا، وتشديد الخناق على حرية وسائل الإعلام، وتشويه سمعة المنظمات غير الحكومية أو حظرها.

يُظهر الفيلم مدى صعوبة التظاهر في روسيا وكيف يمكن لأي شكل من أشكال الاحتجاج أن يؤدي إلى أحكام بالسجن لفترات طويلة. حياة المعارضين مهددة، وقد تم تسميم العشرات منهم فعلا، وما اسم أليكسي نافالني سوى واحد من قائمة تطول باستمرار.

Russland Kremlgegner Nawalny

 

بعد تلقيه العلاج في مستشفى ببرلين إثر تعرضه للتسميم، عاد السياسي المعارض بشكل مفاجئ إلى موسكو، وكانت أولغا رومانوفا من بين من حاولوا إحضاره من المطار. وقد شاركت في إحدى المظاهرات الي دعا إليها نافالني، وهذا ما كان له عواقب وخيمة . 

Thumbnails zur Doku Unterdrückt - Russlands Opposition



يروج النظام الروسي لفكرة أن عملاء أجانب يغذون رهاب الغرب من روسيا "الفوبيا الروسية"، وأن نافالني وأنصاره والمنظمات غير الحكومية والصحفيين متواطئون معهم. أما نافالني، والمنشقون من داخل روسيا وخارجها، فروايتهم مُختلفة، ويقولون إن نظام الرئيس بوتين هو نظام فاسد. 

 

مواعيد البث

DW  عربية

السبت 04 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 – 03:15 UTC
السبت  04 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 – 13:15 UTC
السبت 04 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 – 16:15 UTC
السبت 04 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 – 19:15 UTC
الأحد 05 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 – 05:15 UTC
الأحد 05 نوفمبر/تشرين الثاني 2023– 22:03 UTC
الإثنين 06 نوفمبر/تشرين الثاني 2023– 11:15 UTC
الإثنين 06 نوفمبر/تشرين الثاني 2023– 18:15 UTC
الثلاثاء 07 نوفمبر/تشرين الثاني 2023– 01:15 UTC
الثلاثاء 07 نوفمبر/تشرين الثاني 2023– 07:15 UTC
الأربعاء  09 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 – 09:15 UTC
الأربعاء 09 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 2023  – 15:15 UTC
الجمعة 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 2023  – 01:45 UTC
الجمعة 10نوفمبر/تشرين الثاني 2023 2023  – 10:15 UTC

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