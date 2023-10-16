اضطهاد المعارضين في روسيا

ففي السنوات الأخيرة، تم تقييد حق التظاهر تدريجيا، وتشديد الخناق على حرية وسائل الإعلام، وتشويه سمعة المنظمات غير الحكومية أو حظرها.

يُظهر الفيلم مدى صعوبة التظاهر في روسيا وكيف يمكن لأي شكل من أشكال الاحتجاج أن يؤدي إلى أحكام بالسجن لفترات طويلة. حياة المعارضين مهددة، وقد تم تسميم العشرات منهم فعلا، وما اسم أليكسي نافالني سوى واحد من قائمة تطول باستمرار.





بعد تلقيه العلاج في مستشفى ببرلين إثر تعرضه للتسميم، عاد السياسي المعارض بشكل مفاجئ إلى موسكو، وكانت أولغا رومانوفا من بين من حاولوا إحضاره من المطار. وقد شاركت في إحدى المظاهرات الي دعا إليها نافالني، وهذا ما كان له عواقب وخيمة .





يروج النظام الروسي لفكرة أن عملاء أجانب يغذون رهاب الغرب من روسيا "الفوبيا الروسية"، وأن نافالني وأنصاره والمنظمات غير الحكومية والصحفيين متواطئون معهم. أما نافالني، والمنشقون من داخل روسيا وخارجها، فروايتهم مُختلفة، ويقولون إن نظام الرئيس بوتين هو نظام فاسد.

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