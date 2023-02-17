 اضطهاد المثليين في روسيا | DW الأخبار | DW | 21.05.2023

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اضطهاد المثليين في روسيا

استهدف الكرملين بشكل متزايد مجتمع المثليين في روسيا خلال الحرب في أوكرانيا مما دفع الكثيرين للفرار من البلاد.

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