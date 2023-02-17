اضطهاد المثليين في روسيا

التقرير السنوي للعفو الدولية - 2022 عام الفرار والاحتجاجات

في تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان، تلقي منظمة العفو الدولية "أمنستي إنترناشونال" نظرة على ما وقع لحقوق الإنسان في عام 2022. وتركز في تقريرها على الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا وقمع الاحتجاجات في إيران.