اضطهاد المثليين في روسيا

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استهدف الكرملين بشكل متزايد مجتمع المثليين في روسيا خلال الحرب في أوكرانيا مما دفع الكثيرين للفرار من البلاد.
شملت العقوبات الغربية على روسيا استبعاد كبرى البنوك الروسية من أنظمة الدفع الغربية. وإزاء ذلك، باتت طرق دفع الهند لواردتها من النفط الخام الروسي تحديا خاصة مع رفض موسكو قبول الروبية لتسوية تجارتها مع نيودلهي.
أعلنت قيادة القوات البرية الأوكرانية تقدمها على طول الخط في اتجاه باخموت في أول "عملية هجومية ناجحة في الدفاع عن المدينة"، فيما حث الرئيس زيلينسكي على اتخاذ قرار إيجابي بشأن محاولة أوكرانيا الانضمام لحلف الأطلسي.
في تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان، تلقي منظمة العفو الدولية "أمنستي إنترناشونال" نظرة على ما وقع لحقوق الإنسان في عام 2022. وتركز في تقريرها على الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا وقمع الاحتجاجات في إيران.
وسط نقص الدعم الرسمي، يعتمد السودانيون على رفاقهم من المواطنين للفرار. وفي غضون ذلك، تتصاعد أزمة إنسانية جديدة بالقرب من مصر. DW تحدثت مع لاجئين سودانيين في دول مجاورة، وخبراء وباحثين حول الأزمة.
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