 اضطراب حاسة الشم ـ معاناة ما بعد كورونا | صحتك بين يديك | DW | 03.11.2022

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صحتك بين يديك

اضطراب حاسة الشم ـ معاناة ما بعد كورونا

أغلب حالات العدوى تترافق مع حمى والتهابات حلق خفيفة، تتراجع بعد بضعة أيام. أحيانا تظهر تأثيرات متأخرة، ما يُمسى بآثار كوفيد طويلة الأمد. ومنها انعدام حاسة الشم والذوق. فهل يساعد تقويم العظام في استعادة هاتين الحاستين؟

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