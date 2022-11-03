اضطراب حاسة الشم ـ معاناة ما بعد كورونا

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أغلب حالات العدوى تترافق مع حمى والتهابات حلق خفيفة، تتراجع بعد بضعة أيام. أحيانا تظهر تأثيرات متأخرة، ما يُمسى بآثار كوفيد طويلة الأمد. ومنها انعدام حاسة الشم والذوق. فهل يساعد تقويم العظام في استعادة هاتين الحاستين؟
فقدان حاسة الشم يعد أحد الآثار الجانبية الشائعة للإصابة بكورونا، لكن تداعيات هذا الأمر لا تقتصر فقط على عدم التمكن أحيانا من تجنب مخاطر، فالأنف له دور أيضا في العلاقات العاطفية وضمنها السلوك الجنسي والصداقات، بحسب دراسة.
يعتبر فقدان حاستي التذوق والشم من الأعراض المزعجة لدى مرضى فيروس كورونا، لأنها قد تستمر مع البعض حتى بعد التعافي؛ ما يضطرهم للعلاج بالأدوية التي قد تسبب لهم أضرارا أيضا. فهل هناك علاج أفضل؟
فقدان حاسة الشم أحد أكثر أعراض كوفيد 19 شيوعًا. وكثيراً ما يعاني بعض ممن لم يستعيدوا تلك الحاسة من عواقب نفسية. لكن هناك الآن سبب للأمل.
يعتبر فقدان حاسة الشم من الأعراض المعروفة الآن للإصابة بفيروس كورونا، ولكن بعض المتعافين أبلغوا عن "هلوسة شمية"، حيث يشمون روائح "نتنة" ليست موجودة.
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