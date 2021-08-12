 اضطرابات أنقرة .. عندما تستعر في تركيا كراهية الأجانب | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 13.08.2021

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سياسة واقتصاد

اضطرابات أنقرة .. عندما تستعر في تركيا كراهية الأجانب

يتعرض حوالي أربعة ملايين لاجئ في تركيا بشكل متزايد للمعاداة. هذا ما أظهرته مؤخراً الأحداث في العاصمة أنقرة، التي وقعت بين شجار بين لاجئين سوريين ومواطنين أتراك. ويحذر الخبراء من أن مزيداً من هذه الاضطرابات متوقعة.

جانب من الدمار الذي وقع جراء الاضطرابات في حي ألتنداغ في أنقرة

مشاجرة في حي بالعاصمة التركية أنقرة بين لاجئين سوريين ومواطنين أتراك أشعلت شرارة اضطرابات وموجة من معاداة الأجانب في تركيا

الشرارة كانت مساء الثلاثاء (10 أغسطس/ آب)، عندما وقعت مشاجرة بين مجموعتين من الشباب في حي ألتنداغ في العاصمة التركية أنقرة. وقد أسفرت هذه المشاجرة، التي حدثت بين مجموعة من اللاجئين السوريين وبين مجموعة من الأتراك، عن إصابة تركيين جراء طعنهم بسكين. بعدها بساعات توفي شاب تركي يبلغ من العمر 18 عاماً في المستشفى متأثراً بجراحه.

هذا الحادث أدى إلى اندلاع موجة من العنف ضد الأجانب أشبه ما تكون بـ"البوغروم": ففي ليلة الأربعاء/ الخميس، تدفق المئات على شوارع حي ألتنداغ وعاثوا فساداً في محلات ومنازل وسيارات تعود للاجئين سوريين. وكان بالإمكان متابعة هذه المشاهد المروعة في شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث انتشرت مقاطع فيديو عديدة تظهر جموعاً من الناس يخربون ممتلكات السوريين ويهتفون بشعارات معادية للأجانب. بعض المخربين قاموا بعمل "تحية الذئب" بأيديهم، في إشارة إلى حركة "أولكوتشو" التركية اليمينية المتطرفة، والمعروفة أيضاً باسم تنظيم "الذئاب الرمادية".

في نفس الوقت، انتشرت منشورات معادية للأجانب في مواقع التواصل الاجتماعي حملت وسوماً مثل "لا نريد السوريين" و"لا نريد الأفغان" و"تركيا للأتراك".

تدهور الاقتصاد .. مزيد من الزيت على النار

فيما استقبلت الحكومة التركية والشعب التركي ملايين اللاجئين لوقت طويل، إلا أن الجو العام تغير في السنوات الماضية. أحد الأسباب الرئيسية لهذا التغير وازدياد العداء ضد اللاجئين كان الأزمة الاقتصادية وأزمة الليرة التركية، المستمرة منذ خريف عام 2018. هذا أدى إلى صراعات على توزيع الثروات بين مختلف طبقات المجتمع التركي.

رفع عدد من المخربين شعاراً تستخدمه حركة تركية يمينية متطرفة تُعرف باسم تنظيم الذئاب الرمادية

رفع عدد من المخربين شعاراً تستخدمه حركة تركية يمينية متطرفة تُعرف باسم تنظيم الذئاب الرمادية

وبحسب ما تقول أستاذة العلوم الاجتماعية، أولاس سوناتا، فإن الاضطرابات المعادية للأجانب في أنقرة لم تكن مفاجئة وليست فقط بسبب الوضع الاقتصادي المزري. وتضيف سوناتا: "التوترات بين اللاجئين والمواطنين الأتراك لم تخفت. هنالك أخطاء كثيرة في سياسة اللجوء التركية، فهي لم تكن شفافة ولم يتم عرضها بشكل جيد".

وتتوقع أولاس سوناتا أن تزداد وتيرة عداء الأجانب وحدتها، لاسيما وأن ساسة البلاد صبّوا الزيت على النار بتصريحاتهم المستمرة حول قرب عودة اللاجئين إلى بلدانهم. ويتفق معها في ذلك رئيس مركز أبحاث اللجوء والهجرة التركي، متين كوراباتير، والذي يحمّل الخطابات السياسية الحادة طرفاً من المسؤولية، إذ يقول: "الأعين كلها مسلطة على انتخابات عام 2023". فقد تم التأكيد كثيراً على أن إعادة اللاجئين ستحصل قريباً.

تقول الباحثة في العلوم الاجتماعية أولاس سوناتا بأن اضطرابات أنقرة ليست مفاجئة

تقول الباحثة في العلوم الاجتماعية أولاس سوناتا بأن اضطرابات أنقرة ليست مفاجئة

وعود انتخابية بترحيل اللاجئين

المقصود هنا هو حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، والذي صعّد من لهجته ضد اللاجئين مؤخراً. فقد أعلن زعيم الحزب، كمال كليجدار أوغلو، بأنه سيرحل كل اللاجئين إلى بلدانهم الأصلية إذا ما تولى حزبه مقاليد الحكم في البلاد. وبحسب التقديرات، يعيش في تركيا حوالي 3.6 مليون لاجئ سوري، بالإضافة إلى مهاجرين من أفغانستان، أغلبهم فرّ من حركة طالبان الإسلاموية المتشددة. ويعيش مئات الآلاف من الأفغان بشكل غير قانوني في تركيا، ويتقاضون أجورا سيئة ولا يمكنهم استخدام المنظومة الصحية.

هل تسبب طالبان موجة هجرة؟

وبعد أن انسحبت قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) من أفغانستان في الأشهر الماضية، تمكنت حركة طالبان من انتزاع السيطرة على أجزاء واسعة من البلاد من الحكومة المركزية. لذلك يخشى كثير من الأتراك أن يؤدي ذلك إلى موجة هجرة جماعية إلى تركيا. يضاف إلى ذلك أن الحكومة التركية قدمت نفسها أمام واشنطن كجهة حماية في أفغانستان. فهل تستطيع تركيا كبح جماح طالبان هناك؟ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يخطط لتأمين مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة الأفغانية كابول بجنود أتراك.

يُخشى من أن تدخل الحكومة التركية في أفغانستان قد يؤدي إلى موجة هجرة كبيرة للأفغان إلى تركيا (أرشيف)

يُخشى من أن تدخل الحكومة التركية في أفغانستان قد يؤدي إلى موجة هجرة كبيرة للأفغان إلى تركيا (أرشيف)

وعلى ما يبدو، فإن واشنطن قبلت هذا العرض بامتنان، إذ أعلن وزير الخارجية الأمريكي الأسبوع الماضي عن خطة عمل للاجئين الأفغان مخصصة لأولئك الذين كانوا يتعاونون مع القوات الأمريكية هناك ويتعرضون للملاحقة من طالبان. ضمن هذه الخطة، تم اعتبار تركيا مكاناً مؤقتاً لتوطين أولئك الأفغان. ولكن بالنظر إلى موجة معاداة الأجانب التي اندلعت الليلة الماضية في أنقرة، فإن السؤال يدور حول ما إذا كانت تركيا الآن خياراً أكثر أماناً للمعارضين الأفغان من أفغانستان نفسها.

دانييل بيلوت/ ي.أ

  • A man and woman at work in a field of leeks

    الحصاد الرخيص..لاجئون سوريون في المزارع التركية

    رغم ظروف الحياة القاسية استقر الحال بحوالي 2000 من اللاجئين السوريين على حواف الحقول والمزارع في منطقة توربيل بإزمير، شرقي تركيا، حيث يكسبون قوتهم من العمل في الحصاد.

  • Children pose for the camera in Torbali

    الحصاد الرخيص..لاجئون سوريون في المزارع التركية

    بعد أن فقد هؤلاء سبل العيش في بلادهم، سيما أولئك الذين أتوا من الأرياف حيث كانوا يعملون بالأجر اليومي، أصبحوا يعملون مقابل نصف الحد الأدنى من معدل الأجر اليومي المتبع في تركيا، كما أنهم عرضة للاستغلال بسبب حاجتهم وظروفهم.

  • A girl at Torbali farm camp

    الحصاد الرخيص..لاجئون سوريون في المزارع التركية

    الهمّ الأول لهؤلاء اللاجئين هو توفير إيجار مسكن يأوي عائلاتهم، والذي عادة ما يكون خرابة قديمة أو خيمة مهترئة، ويكون ذلك بطبيعة الحال على حساب توفير متطلبات المأكل والمشرب، حيث لا تتوفر للكثير منهم إمكانية الحصول على وجبات منتظمة.

  • Dihal and his daughter sit on the floor in a run-down room

    الحصاد الرخيص..لاجئون سوريون في المزارع التركية

    "في ظل الحرب في بلادنا، ليس لدينا خيار آخر"، يقول ديهال النازح من الحسكة السورية، لذلك هو سيبقى هنا مع عائلته، مع أن إزمير الخيار الأفضل بالنسبة إليه. ورغم أن الأجور في هذا الميناء جيدة إلا أنه لا يعرف المدينة ولا يجد سوى العمل في الزراعة، ومع ذلك يقول "لا بأس".

  • Farm workers on a field in Torbali

    الحصاد الرخيص..لاجئون سوريون في المزارع التركية

    يوجد في تركيا أكثر من مليونين ونصف المليون سوري، وفيما يجد البعض منهم موسم الحصاد فرصة للعمل وكسب الرزق، تتجه الغالبية العظمى منهم نحو المدن الكبيرة، على أمل الحصول على فرصة عمل أفضل هناك، أو مواصلة الرحلة نحو غرب أوروبا.

  • Children stand outside makeshift tents in Torbali

    الحصاد الرخيص..لاجئون سوريون في المزارع التركية

    الكثير من اللاجئين يتجنبون تسجيل أنفسهم لدى السلطات خوفا من الترحيل، وهو ما يعني عدم حصولهم على الرعاية الصحية، لكن في بعض الأحيان يأتي أطباء من المنظمات الإغاثية إلى حيث يعيش هؤلاء هنا في الحقول لمعالجة المرضى من العمال وأسرهم.

  • A boy plays in Torbali. Ramshackle accomodation is seen in the background

    الحصاد الرخيص..لاجئون سوريون في المزارع التركية

    لا يبدي الكثير من أصحاب المزارع تحمسا لنصب اللاجئين خياماً على أطراف مزارعهم، لكنهم في الوقت نفسه يوفرون تكاليف نقل العمال من وإلى الحقول، وهذا ربما ما يجعلهم يتغاضون عن ذلك.

  • Children at Torbali farm camp

    الحصاد الرخيص..لاجئون سوريون في المزارع التركية

    يتواجد اللاجئون الذين يعملون في الحصاد في المزارع ليس فقط في المناطق المحيطة بإزمير، ولكن في كل تركيا تقريبا. وإضافة إلى استغلال أرباب العمل لهم وتشغيلهم بأجور متدنية، يشكو البعض منهم من المماطلة في دفع مستحقاتهم.

    الكاتب: ديغو كوبولو/ع.ج.م


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