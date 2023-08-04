 اضطرابات أمنية في لبنان.. هل ينجح الجيش في احتوائها؟ | مسائية DW | DW | 11.08.2023

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مسائية DW

اضطرابات أمنية في لبنان.. هل ينجح الجيش في احتوائها؟

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