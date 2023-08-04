اضطرابات أمنية في لبنان.. هل ينجح الجيش في احتوائها؟

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توتر جديد في لبنان بعد سقوط قتيليْن في إطلاق نار إثر انقلاب شاحنة تابعة لحزب الله في بلدة مسيحية، وغموض يلف تعرض سيارة وزير الدفاع موريس سليم لإطلاق النار.. ماذا يحدث في لبنان؟
مع انتشار الجيش اللبناني في قرية مسيحية جنوبي شرقي بيروت في أعقاب تبادل لإطلاق النار بين سكان وأعضاء في حزب الله، تعرضت ظهر الخميس سيارة وزير الدفاع موريس سليم لإطلاق رصاص، لكنه "بخير" بحسب وزير الداخلية بسام مولوي.
ذكرت مصادر أمنية لبنانية أن عدة أعضاء في جماعة حزب الله اللبنانية أصيبوا، في "هجوم" على حدود لبنان الجنوبية مع إسرائيل، في آخر جولات التصعيد المتكررة في المنطقة بين الطرفين.
دعت قوات حفظ السلام الدولية (اليونيفيل) كلا من إسرائيل ولبنان إلى "الحفاظ على الهدوء"، واصفةً أي تصعيد بين الجانبين بأنه "حساس للغاية". وقامت إسرائيل بإطلاق عدد من القذائف ردا على إطلاق صواريخ من جنوب لبنان.
لا يزال منصب الرئاسة في لبنان شاغرا منذ انتهاء فترة حكم ميشال عون خريف العام الماضي. ويجب أن يتولى مسيحي ماروني منصب الرئاسة في ظل نظام تقاسم السلطة الطائفي المعمول به في البلاد. فمن هم المرشحون لهذا المنصب؟
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