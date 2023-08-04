اضطرابات أمنية في لبنان.. هل ينجح الجيش في احتوائها؟

مصادر: إصابة عناصر في حزب الله بنيران إسرائيلية قرب الحدود

ذكرت مصادر أمنية لبنانية أن عدة أعضاء في جماعة حزب الله اللبنانية أصيبوا، في "هجوم" على حدود لبنان الجنوبية مع إسرائيل، في آخر جولات التصعيد المتكررة في المنطقة بين الطرفين.