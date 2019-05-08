اصطدام شاحنة بطائرة ميركل والسبب..صورة سيلفي

بينما كانت إحدى العاملات في مطار دورتموند تقود شاحنة لنقل الأمتعة والحقائب، رأت طائرة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وافقة في درج المطار، وهو ما جعلها تقفز من الشاحنة مسرعة وتتجه لالتقاط صورة سيلفي مع طائرة ميركل، ونسيت أن ترفع مكابح الشاحنة، التي تحركت ببطء إلى مقدمة طائرة المستشارة واصطدمت بها.

و نشرت صحيفة "شبيغل" الألمانية، عبر موقعها الالكتروني وعلى تويتر، صورة لاصطدام الشاحنة بالطائرة، وهي من طراز "غلوبال 5000". وأضافت الصحيفة أن "المعجبة عاملة بالمطار".

جاء هذا الحادث بعد سلسلة من تعطل الطائرات الحكومية القديمة، ما أدى إلى إرجاء رحلات لميركل ومسؤولين آخرين، كما ورد بالموقع الإخباري.

وكانت المستشارة ميركل قد تأخرت في أواخر نوفمبر/ تشرين ثان الماضي عن اجتماع لمجموعة العشرين في الأرجنتين، بعد أن اضطرت طائرتها الحكومية إلى القيام بهبوط غير متوقع في طريقها بسبب مشكلة فنية.

س.إ/هـ.د