 اصطدام شاحنة بطائرة ميركل والسبب..صورة سيلفي | عالم المنوعات | DW | 15.05.2019

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منوعات

اصطدام شاحنة بطائرة ميركل والسبب..صورة سيلفي

حماس إحدى المعجبات بالمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تسبب في اصطدام شاحنتها بطائرة المستشارة بمطار دورتموند، وهو ما أجبر ميركل على ركوب طائرة أخرى عند عودتها إلى برلين.

Bundeskanzlerin Merkel Flugzeug Bundesflugzeug (Michael Kappeler/AFP/Getty Images)

أرشيف

بينما كانت إحدى العاملات في مطار دورتموند تقود شاحنة لنقل الأمتعة والحقائب، رأت طائرة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وافقة في درج المطار، وهو ما جعلها تقفز من الشاحنة مسرعة وتتجه لالتقاط صورة سيلفي  مع طائرة ميركل، ونسيت أن ترفع مكابح الشاحنة، التي تحركت ببطء إلى مقدمة طائرة المستشارة واصطدمت بها.

مختارات

و نشرت صحيفة "شبيغل" الألمانية، عبر موقعها الالكتروني وعلى تويتر، صورة لاصطدام الشاحنة بالطائرة، وهي من طراز "غلوبال 5000". وأضافت الصحيفة أن "المعجبة عاملة بالمطار".

 

جاء هذا الحادث بعد سلسلة من تعطل الطائرات الحكومية القديمة، ما أدى إلى إرجاء رحلات لميركل ومسؤولين آخرين، كما ورد بالموقع الإخباري.

وكانت المستشارة ميركل قد تأخرت في أواخر نوفمبر/ تشرين ثان الماضي عن اجتماع لمجموعة العشرين في الأرجنتين، بعد أن اضطرت طائرتها الحكومية إلى القيام بهبوط غير متوقع في طريقها بسبب مشكلة فنية.

س.إ/هـ.د

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  • Deutschland CDU-Bundesparteitag Paul Ziemiak (Reuters/F. Bimmer)

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مختارات

أسماء سيسطع نجمها في المشهد السياسي الألماني عام 2019

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