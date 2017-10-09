اشتريا ملابساً من الإنترنت.. فحصلا على حبوب النشوة!

بعدما كان ينتظران وصول قطع من الملابس إلى منزلهما، تفاجأ زوجان من النمسا بوصول شحنة كبيرة من حبوب النشوة عن طريق الخطأ إليهما. وتقدر قيمة هذه الشحنة بحوالي 500 ألف يورو، فما الذي حصل وإلى أين كانت وجهة الشحنة؟
بعد عملية بحث طويلة في مواقع التسوق على الإنترنت، عثر زوجان من النمسا أخيراً على قطع من الملابس تناسب ذوقهما. ولم يتردد الزوجان في دفع ثمن الملابس، وانتظار قدومها بفارغ الصبر إلى منزلهما في مدينة لينتس النمساوية.
وبالفعل، توصل الزوجان بعد أيام قليلة بصندوقين من المفترض أن ما بداخلهما الملابس، التي كانا ينتظران وصولها من هولندا، إلاّ أن مفاجأة غير سارة كانت بانتظارهما. فقد توصل الزوجان عن طريق الخطأ بحوالي 25 ألف من حبوب النشوة، والتي تقدر قيمتها المالية بحوالي 500 ألف يورو، حسب ما أورد موقع مجلة "دير شبيغل" الألمانية.
ولا حظ الزوجان (58 و59 عاماً) أثناء تسلم الشحنة أن أحد الصناديق كان ثقيلاً بشكل غير عادي، ليحمل الزوج الصندوق على وجه السرعة إلى مكتب البريد، حيث تبين أن حبوب النشوة (بداخل الصندوق) كانت موجهة إلى اسكتلندا عوضاً عن النمسا، وفق ما ذكر موقع صحيفة "دي فيلت"، مضيفاً أن الشرطة الاسكتلندية تمكنت من معرفة هوية المُرسل إليه وألقت القبض عليه.
ر.م/ع.ج.م
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