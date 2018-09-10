اشتراكيو ألمانيا يرفضون التدخل في سوريا دون تفويض من الأمم المتحدة

قالت أندريا ناليس زعيمة الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني (العضو في الائتلاف الحكومي) اليوم (الأربعاء 12 سبتمبر/ أيلول 2018) أمام البرلمان (بوندستاغ) إن موافقة لحزبها على مشاركة محتملة في عملية في سوريا مرتبطة بتفويض واضح من الأمم المتحدة "ما دام هذا لم يحدث، فلن يمكننا نحن الديمقراطيين الاشتراكيين أن نوافق على تدخل عنيف في سوريا".

ويأتي ذلك تأكيدا عل موقف الاشتراكيين، بعد تصريحات من أعضاء التحالف المسيحي الديمقراطي، الطرف الآخر في التحالف الكبير، ألمحت إلى تدخل وارد للقوات الألمانية في إطار عمل عسكري غربي ضد قوات الأسد.

وصرحت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم الأربعاء بأن بلادها لا يمكنها أن تدير ظهرها لدى وقوع هجمات كيماوية في سوريا، وذلك عقب يومين من إعلان الحكومة الاتحادية بإجراء محادثات مع حلفائها بشأن تدخل عسكري محتمل في سوريا.

وقالت ميركل أيضا إنه لا يمكن أن يكون رد ألمانيا على مثل هذه الهجمات هو مجرد الرفض الشفهي، مضيفة أمام البرلمان "لا يمكن أن يكون الموقف الألماني هو مجرد قول ’لا'، بصرف النظر عما يحدث في العالم".

مشاهدة الفيديو 24:19 بث مباشر الآن 24:19 دقيقة شارك هل تتجه ألمانيا نحو التدخل عسكريا في سوريا؟ إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/34dyV هل تتجه ألمانيا نحو التدخل عسكريا في سوريا؟

ولا يزال القيام بأي عمل عسكري في الخارج قضية حساسة لا تحظى بأي شعبية في ألمانيا بسبب الماضي النازي للبلاد. ومن شأن المشاركة في أي ضربات عسكرية في سوريا أن تضع ألمانيا أيضا في مسار تصادمي مباشر مع روسيا، الداعم الرئيسي للأسد، للمرة الأولى.

وسبق للمتحدث باسم الحكومة شتيفن زايبرت أن أكد أن ألمانيا تبحث مع الحلفاء الأمريكيين والأوروبيين مشاركتها العسكرية المحتملة إذا استخدمت قوات النظام السوري أسلحة كيماوية في إدلب، المعقل الرئيسي الأخير للمعارضة والتي تتعرض حاليا لقصف سوري وروسي مكثف.

ح.ز/ و.ب (د.ب.أ)