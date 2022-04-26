 اشتباكات وحريق وغاز مسيل للدموع في مركز للمهاجرين بقبرص | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 28.10.2022

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اشتباكات وحريق وغاز مسيل للدموع في مركز للمهاجرين بقبرص

قالت الشرطة وشهود إن اشتباكات اندلعت وأُضرمت نيران في مركز استقبال مكتظ بالمهاجرين في قبرص. وارتفعت سحب كثيفة من الدخان فوق أجزاء من مركز استقبال بورناراس على بعد نحو 22 كيلومترا غربي العاصمة نيقوسيا.

وقعت الاشتباكات في مخيّم بورنارا للمهاجرين الواقع على أطراف العاصمة نيقوسيا

وقعت الاشتباكات في مخيّم بورنارا للمهاجرين الواقع على أطراف العاصمة نيقوسيا

أطلقت الشرطة القبرصية اليوم الجمعة (28 تشرين الأول/أكتوبر 2022) الغاز المسيل للدموع بعد اندلاع حريق في مركز استقبال مهاجرين مزدحم، وسط اشتباكات اندلعت بسبب خلاف بين أشخاص من جنسيات مختلفة، حسبما أفاد ضبّاط. ونُقل شخص إلى المستشفى بعد إصابته في مخيّم بورنارا للمهاجرين الواقع على أطراف العاصمة نيقوسيا.

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دعا رؤساء اليونان ومصر وقبرص تركيا إلى احترام القانون الدولي للبحار، مع تجدد التوترات بشأن موارد الغاز الطبيعي والنزاعات الإقليمية في شرق المتوسط. 

بعد أول اجتماع رفيع المستوى بين البلدين، قال وزير الخارجية التركي إن بلاده اتفقت مع اليونان على إجراءات لبناء الثقة. ومن هذه الإجراءات عقد محادثات استكشافية ثنائية بعد توتر بسبب خلاف بشأن الحقوق البحرية في شرق المتوسط.

قدم رئيس برلمان قبرص ديمتريوس سيلوريس استقالته، عقب فضيحة تتعلق بما يطلق عليها "جوازات السفر الذهبية"، كان تحقيق لشبكة الجزيرة القطرية قد كشف عن شبهة تورط ساسة بارزين، بينهم سيلوريس، في هذه الفضيحة، لكنهم ينفون ذلك.

وألقى الناس حجارة وأشياءً على بعضهم البعض، ممّا أجبر كثيرين على الفرار في حالة من الذعر، في الوقت الذي اندفع فيه رجال الإطفاء لإخماد حريق اندلع في المكان. وقالت الشرطة إنّ التوترات "هدأت" في ما بعد.

ألقى رئيس الشرطة ستيليوس باباثيودورو باللوم في أعمال العنف، على الاكتظاظ في المركز الذي يضمّ أكثر من ضعف سعته الأصلية التي تبلغ 800 شخص. وقال باباثيودورو "تفعل الشرطة ما في وسعها لحماية المنطقة وهؤلاء المقيمين في المخيّم".

من جهتها، أفادت قناة "فيلنيوز" (Philenews) الإخبارية القبرصية بأنّ الاشتباكات اندلعت بين طالبي اللجوء من جمهورية الكونغو الديموقراطية وآخرين من نيجيريا، وهما من أكبر مجموعات المهاجرين في قبرص.

وتقول قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي، إنها تقع على الخطوط الأمامية في إطار تدفّقات الهجرة غير النظامية إلى الكتلة الأوروبية، بينما سجّلت العام الماضي أكبر عدد من طالبي اللجوء مقارنة بعدد السكان.

وضغطت الدولة الصغيرة في الاتحاد الأوروبي على بروكسل لاتخاذ إجراءات بشأن الأعداد "غير المتناسبة" من طالبي اللجوء التي تستقبلها.

وتضاعفت طلبات اللجوء الجديدة إلى أكثر من 13 ألفاً العام الماضي في جنوب قبرص الخاضع للإدارة القبرصية اليونانية، والذي يبلغ عدد سكانها 850 ألف نسمة.

في آذار/ مارس، تحدّث تقرير صادر عن مفوّض حقوق الطفل في قبرص، عن الاكتظاظ المزمن ومرافق الحمامات المُزرية، كما أفاد عن حصص غذائية هزيلة في مخيم بورنارا، الأمر الذي دفع المسؤولين إلى التعهّد بالعمل على تحسين الظروف.

خ.س/خ.س (أ ف ب، رويترز)

وثائقي - على ضفاف المتوسط - قبرص

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