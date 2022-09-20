اشتباكات في جنين بالضفة خلال عملية بحث للجيش الإسرائيلي عن مطلوبين

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطينياً قُتل اليوم الجمعة (21 اكتوبر/تشرين الأول 2022) فيما جرح آخرون خلال اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين بالضفة الغربية.

وقال شهود إن اشتباكات اندلعت في بلدة جنين خلال المداهمة الإسرائيلية. وذكرت مصادر فلسطينية في جنين ووكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن "قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت وسط مدينة جنين فجر اليوم بهدف اعتقال مطلوبين".

من جانبه ذكر الجيش الإسرائيلي أن القوات كانت موجودة هناك للقبض على مسلح مشتبه به عندما اندلع العنف. وأضاف الجيش دون ذكر تفاصيل: "ألقى مشتبه بهم عبوات ناسفة وأطلقوا أعيرة نارية على قوات الأمن التي ردت بإطلاق ذخيرة حية". ولم يؤكد الجيش أو ينف وقوع قتلى، لكن قال إنه "رصد إصابات" بين المسلحين الفلسطينيين، وفق افيخاي درعي في تغريدة على تويتر.

وقالت صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية،التي أوردت التقرير، إنه خلال المداهمات، ألقى فلسطينيون عبوات ناسفة على القوات الإسرائيلية التي ردت بإطلاق النار، وتم تأكيد وقوع عدة إصابات.

وكان إضراب شامل عم الخميس مختلف مدن الضفة الغربية المحتلة للمرة الأولى منذ سنوات، احتجاجاً على قتل الفلسطيني عدي التميمي (20 عاما) مساء الأربعاء بعد إطلاقه النار على حراس إسرائيليين عند مدخل مستوطنة.

واتهمت السلطات الاسرائيلية التميمي بتنفيذ هجوم عند حاجز على مدخل مخيم شعفاط في القدس الشرقية أسفر عن مقتل الجندية نوعا لازار (18 عاماً) .

وتصاعد التوتر في الأشهر الأخيرة في شمال الضفة الغربية، لا سيما في منطقتي نابلس وجنين وهما معقلان للفصائل الفلسطينية المسلحة حيث كثّفت القوات الإسرائيلية مداهماتها في أعقاب هجمات دامية ضد أهداف إسرائيلية في آذار/مارس ونيسان/ابريل.

هذه المداهمات التي غالباً ما تتخللها اشتباكات مع فلسطينيين، خلفت أكثر من مئة قتيل في الجانب الفلسطيني في أكبر حصيلة في الضفة الغربية منذ ما يقرب من سبع سنوات، وفق الأمم المتحدة.

(رويترز، أ ف ب، د ب ا)