اشتباكات في الخرطوم على خلفية الصراع بين البرهان ودقلو

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أوضاع أمنية خطيرة في السودان.. فهل ستتراجع العملية السياسية الى نقطة الصفر؟ مواجهات مسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم ومدن مختلفة تسفر عن مقتل وإصابة العشرات.
قتل 3 مدنيين في الاشتباكات المتواصلة في السودان بين قوات الجيش التي يقودها الفريق عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد دقلو في تحول مفاجئ للصراع الى نزاع مسلح، وسط اتهامات متبادلة بين الجنرالين وقلق دولي.
اندلعت اشتباكات صباح السبت في الخرطوم بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو في تحول مفاجئ للصراع بينهما الى نزاع مسلح.
على نحو متسارع تلاحقت الأحداث في السودان خلال الأيام القليلة الماضية، لتتكشف تفاصيل أزمة كبيرة داخل المكون العسكري يحذر مراقبون من أنها قد تفتح الباب أمام حرب أهلية لا تبقي ولا تذر. فكيف وصلت الأمور إلى هنا؟
تحدث سياسيون وقادة فصائل شبة عسكرية في السودان عن بوادر لنزع فتيل الأزمة المشتعلة في السودان، فيما اتهمت "قوى الحرية والتغيير" "فلول" نظام الرئيس السابق البشير بتأجيج الخلاف بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع.
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