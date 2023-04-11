اشتباكات في الخرطوم على خلفية الصراع بين البرهان ودقلو

مسار الأحداث في السودان منذ انقلاب 2021 وحتى تفجر الوضع العسكري

على نحو متسارع تلاحقت الأحداث في السودان خلال الأيام القليلة الماضية، لتتكشف تفاصيل أزمة كبيرة داخل المكون العسكري يحذر مراقبون من أنها قد تفتح الباب أمام حرب أهلية لا تبقي ولا تذر. فكيف وصلت الأمور إلى هنا؟