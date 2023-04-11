 اشتباكات في الخرطوم على خلفية الصراع بين البرهان ودقلو | DW الأخبار | DW | 15.04.2023

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اشتباكات في الخرطوم على خلفية الصراع بين البرهان ودقلو

أوضاع أمنية خطيرة في السودان.. فهل ستتراجع العملية السياسية الى نقطة الصفر؟ مواجهات مسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم ومدن مختلفة تسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

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Sudan's Army chief Abdel Fattah al-Burhan (C) and paramilitary commander Mohamed Hamdan Dagalo (2nd L) lift documents alongside civilian leaders following the signature of an initial deal aimed at ending a deep crisis caused by last year's military coup, in the capital Khartoum on December 5, 2022. - The past year has seen near-weekly protests and a crackdown that pro-democracy medics say has killed at least 121, a spiralling economic crisis exacerbated by donors slashing funding, and a resurgence of ethnic violence in several remote regions. Divisions among civilian groups have deepened since the coup, with some urging a deal with the military while others insist on no partnership, no negotiation. (Photo by ASHRAF SHAZLY / AFP) (Photo by ASHRAF SHAZLY/AFP via Getty Images)

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