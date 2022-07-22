اشتباكات عنيفة في العاصمة الليبية توقع عشرات القتلى والجرحى

قُتل 13 شخصًا منهم طفل وأصيب 30 شخصا، في اشتباكات عنيفة اندلعت ليل الخميس الجمعة بين مجموعتين مسلحتين في العاصمة الليبية طرابلس وتجددت ظهر الجمعة (22 تموز/ يوليو 2022) بعد هدوء وجيز. وعادت الاشتباكات الجمعة مع تبادل إطلاق نار كثيف في شرق المدينة قرب حرم جامعة طرابلس ومركز طرابلس الطبي حيث لجأ الكثير من الناس خلال الليل هربًا من أعمال العنف، بحسب وسائل الإعلام الليبية ومراسلي وكالة فرانس برس.

وبدأت الاشتباكات العنيفة في الأحياء الشرقية لطرابلس بعيد منتصف ليل الخميس ما أثار ذعرا بين السكان في الشوارع المزدحمة والحدائق في ليلة صيفية حارة. وأسفرت الاشتباكات عن "13 قتيلًا بينهم ثلاثة مدنيين أحدهم طفل يبلغ 11 عامًا، و30 جريحًا"، حسبما نقلت قناةليبيا الأحرار عن جهاز الإسعاف الجمعة.

وأشار مصور وكالة فرانس برس إلى أن لواء "444" التابع لوزارة الدفاع الليبية تدخّل صباح الجمعة لوقف الاشتباكات، ووضع مركباته المسلحة في منطقة عازلة على دوار الفرناج (شرق طرابلس)، قبل أن يتم استهدافه بنيران كثيفة.

وكان المتحدث باسم جهاز الإسعاف أسامة علي قد أعلن أن 60 طالبا علقوا في مباني سكن جامعية بسبب الاشتباكات. وأُرسلت سيارات إسعاف لإجلائهم إلى مستشفى طرابلس.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عشرات العربات التي تركها أصحابها هربا من إطلاق النار.

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تكليف رئيس الأركان بفض الاشتباكات

وقامت الخطوط الجوية الليبية بتحويل رحلاتها القادمة من القاهرة، وخطوط العالمية (غلوبال) القادمة منبنغازي، والتي كان من المقرر أن تهبط في مطار معيتيقة القريب من موقع الاشتباكات، إلى مصراتة الواقعة على بعد 250 كيلومترا شرق طرابلس. وأوقفت إدارة مطار معيتيقة الحركة الجوية حتى إشعار آخر.

وكلف المجلس الرئاسي بصفته "القائد الأعلى للجيش الليبي" رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، فريق أول، محمد الحداد، بسرعة اتخاذ الإجراءات الفورية لفض الاشتباكات بين الوحدات المتقاتلة حاليا بالعاصمة طرابلس.

وبحسب التكليف الصادر اليوم الجمعة، "على رئاسة الأركان العمل على إعادة القوات المقاتلة فورا إلى مقراتها، وتأمين أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم، والممتلكات العامة، والسيطرة على الموقف بما يؤمن عودة الأمور إلى مسارها الطبيعي". وأعطى القائد الأعلى لرئيس الأركان صلاحية الاستعانة بما يراه ضروريا، وموافاته بتقرير مفصل عن الإجراءات التي تم اتخاذها، مشفوعا بملاحظات وتوصيات الأركان.

خ.س/ع.ج (أ ف ب، د ب أ)