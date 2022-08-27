 ″اشتباكات طرابلس انتهت بفشل محاولة باشاغا الإطاحة بمنافسه″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 28.08.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

"اشتباكات طرابلس انتهت بفشل محاولة باشاغا الإطاحة بمنافسه"

قالت وسائل إعلام وخبراء إن الاشتباكات التي اندلعت في العاصمة الليبية "انتهت بفشل محاولة باشاغا للإطاحة بحكومة منافسه"، وأن مجموعات مسلحة محايدة في هذه المواجهة، ولا سيما "قوة الردع" لعبت دورًا حاسمًا في نتيجة القتال.

عبد الحميد الدبيبة (يمين) وفتحي باشاغا (يسار)

يعد هذا هو الانقلاب الثاني الفاشل الذي يقوم به باشاغا وزير الداخلية السابق لمحاولة إزاحة منافسه من السلطة التنفيذية

عاد الهدوء إلى طرابلس الأحد (28 آب/ أغسطس 2022) غداة اشتباكات بين مجموعات مسلحة اندلعت في العاصمة الليبية ليل الجمعة السبت أسفرت عن سقوط 32 قتيلاً و 159 جريحاً، حسب حصيلة رسمية.

مختارات

جرح عدد من المدنيين خلال اشتباكات عنيفة في الأحياء المأهولة بالسكان، اندلعت بين مجموعتين مسلحتين ليلًا وما زال مستمرة السبت في العاصمة الليبية طرابلس، التي تشهد أزمة سياسية خطيرة تثير مخاوف من اندلاع نزاع جديد.

فشلت المحادثات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين في التوصل لاتفاق على المبادئ الدستورية والترتيبات الانتقالية لإجراء الانتخابات. أين تكمن عقدة المنشار؟

وسمع إطلاق نار كثيف ودوي قصف مدفعي طوال ليل الجمعة ويوم السبت حتى حلول الظلام في عدد من أحياء العاصمة وسط فوضى سياسية مع حكومتين متنافستين.

هزيمة للمرة الثانية

وذكرت وسائل إعلام وخبراء أن الاشتباكات "انتهت بهزيمة محاولة باشاغا للإطاحة بحكومة منافسه". ولعبت مجموعات مسلحة محايدة في هذه المواجهة السياسية، ولا سيما "قوة الردع" التي وقفت إلى جانب الدبيبة، دورًا حاسمًا في نتيجة القتال.

ويعد هذا هو الانقلاب الثاني الفاشل الذي يقوم به باشاغا وزير الداخلية السابق لمحاولة إزاحة منافسه من السلطة التنفيذية. 

جرت الاشتباكات على نطاق غير مسبوق منذ فشل محاولة خليفة حفتر في حزيران/يونيو 2020 لاحتلال العاصمة عسكرياً، في ذروة الحرب الأهلية التي أعقبت سقوط نظام معمر القذافي في 2011.

ولم يرد باشاغا الذي نصب حكومته مؤقتًا في سرت (وسط) ليبيا، على هذه الهزيمة الجديدة. وظهر خصمه الدبيبة في مقطع فيديو ليل السبت في أحد مقار قواته وهو يحيي المقاتلين الداعمين لحكومته.

وصافح الدبيبة الذي كان محاطا بحراسه أنصاره، والتقط صورًا تذكارية وتبادل بضع كلمات تشجيعية معهم. وقال لحشد من المقاتلين في تسجيل نشره على حسابه على تويتر إن "هذا البلد لن نتركه للأوغاد" مشيراً إلى أن الهجوم مدعوم "داخلياً وخارجياً". وعلت هتافات تأييد في صفوف المقاتلين وقادتهم المحيطين به.

 

وأعلنت وزارة الصحة الليبية اليوم ارتفاع ضحايا الاشتباكات إلى 32 قتيلاً  و159 مصاباً. ونشرت  الوزارة، عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم، إحصائية جديدة لضحايا الاشتباكات ، مشيرة إلى أن إجمالي الوفيات بلغ  32 والجرحى 159، وحالات الإيواء داخل المستشفيات 102حالة.

أضرار جسيمة

سبب القتال أضراراً جسيمة في العديد من المباني بينما احترقت عشرات السيارات وأصيبت ستة مستشفيات في إطلاق النار. وأُرجئت امتحانات المرحلة النهائية للمدارس الثانوية وأغلقت جامعة طرابلس حتى إشعار آخر. كما تم تعليق الرحلات الجوية في مطار معيتيقة الدولي، وهو الوحيد الذي يخدم طرابلس.

وأمر عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة طرابلس، باعتقال أي شخص متورط في "الهجوم على طرابلس" سواء كان "عسكريًا أو مدنيًا". وقالت قوة العمليات المشتركة وهي مجموعة مسلحة قوية مقرها في مصراتة داعمة للدبيبة، في بيان صحافي الأحد، إنها أوقفت العديد من "المهاجمين" المتورطين في محاولة الانقلاب الفاشلة التي قام بها باشاغا.

لكن الأزمة لم تنته بعد، والوضع الأمني غير مستقر إطلاقاً لا سيما في طرابلس، حيث ما زال عدد لا يحصى من الممجموعات المسلحة ذات الولاءات المتغيرة "مؤثراً جداً".

وشهد وسط العاصمة مواجهات مسلحة بين قوات جهاز دعم الاستقرار وقوات الكتيبة 777 بقيادة هيثم التاجوري توسعت بعدها إلى أربع جبهات على خلفية الصراع بين باشاغا والدبيبة.

وأظهرت مقاطع مصورة حجم الخراب الذي حل بالممتلكات العامة والخاصة وسط المدينة، ومن ضمنها مبنى البريد الرئيسي وأحد مقار السجل العقاري، بالإضافة لبعض المرافق الصحية والخدمية والمنازل والسيارات.

بعد فشل محادثات جنيف.. من يعرقل إجراء الانتخابات في ليبيا؟

"قصة لا نهاية لها"

وقال "فولفرام لاخر" الخبير الدولي في شؤون ليبيا إن "المجموعات المسلحة التي وجدت نفسها في جانب واحد في قتال الأمس في طرابلس، ستشتبك غدا على الأراضي والمواقف والميزانيات".

وأضاف الخبير في المعهد الألماني للسياسات الدولية والأمنية أن "الفصائل التي كانت موالية للدبيبة أمس ستتحداه غداً (...)، هذه قصة لا نهاية لها".

وكانت ليبيا غارقة في أزمة سياسية كبيرة منذ نهاية حكم القذافي مع التنافس بين المناطق الرئيسية وصراعات على السلطة والتدخل الأجنبي.

وشكلت حكومة مؤقتة في طرابلس مطلع 2021 في إطار عملية رعتها الأمم المتحدة ومهمتها الرئيسية تنظيم انتخابات في كانون الأول/ديسمبر الماضي. لكن الانتخابات تأجلت إلى أجل غير مسمى بسبب خلافات شديدة على الأساس القانوني للانتخابات ووجود مرشحين يسببون انقساماً بينهم بالتحديد الدبيبة وباشاغا وحفتر، إلى جانب نجل القذافي المثير للجدل سيف الإسلام.

ونظراً لانتهاء مدة ولايته، عيّن البرلمان الشرقي في شباط/فبراير الماضي باشاغا رئيسًا للوزراء، ما دفع الدولة الواقعة في شمال إفريقيا إلى أزمة سياسية خطيرة. من جانبه أكد الدبيبة مرات عدة أنه لن يخضع إلا لحكومة منبثقة عن  صناديق الاقتراع.

من جانبها، دعت الأمم المتحدة الأطراف الليبية إلى "الحوار" لحل الخلافات. وحثت في بيان، كافة الأطراف على"الانخراط في حوار حقيقي لحل المأزق السياسي الحالي وعدم اللجوء إلى القوة لحل خلافاتهم".

وتتنافس حكومتان على السلطة منذ آذار/مارس: واحدة مقرها طرابلس ويقودها عبد الحميد الدبيبة، والأخرى بقيادة فتحي باشاغا ويدعمها المشير خليفة حفتر رجل الشرق.

ع.ح./ا.ح. (أ ف ب، د ب ا)

  • Berlin Hosts UN Libya Conference

    توق الليبيين إلى السلام.. طريق طويل من المؤتمرات والعنف

    تستضيف العاصمة الألمانية برلين الأربعاء (23 حزيران/يونيو 2021) جولة جديدة من محادثات السلام الليبية. ستركز المحادثات على التحضير لانتخابات وطنية مقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر وسحب الجنود الأجانب والمرتزقة من ليبيا، ومسألة تشكيل قوات أمنية موحدة. واستضافت برلين برعاية الأمم المتحدة في 19 كانون الثاني/ يناير 2020 مؤتمرا حول ليبيا شارك فيه طرفا النزاع إلى جانب رؤساء روسيا وتركيا وفرنسا ومصر.

  • Libyen Plakat von Muammar al Gaddafi auf der Erde in Tripolis

    توق الليبيين إلى السلام.. طريق طويل من المؤتمرات والعنف

    في شباط/فبراير من عام 2011 اندلعت في بنغازي ومن ثم في مناطق أخرى تظاهرات جوبهت بعنف من قبل نظام معمر القذافي، الذي حكم البلاد منذ عام 1969 بقبضة من حديد. شن تحالف بقيادة واشنطن وباريس ولندن هجمات على مقار قوات القذافي، بعد حصوله على ضوء أخضر من الأمم المتحدة. ثم انتقلت قيادة العملية الى حلف شمال الأطلسي. ولقي القذافي مصرعه في 20 تشرين الأول/أكتوبر بالقرب من مسقط رأسه في سرت.

  • Libyen Mustafa Abdul Jalil Flash-Galerie

    توق الليبيين إلى السلام.. طريق طويل من المؤتمرات والعنف

    غرقت ليبيا في دوامة من العنف والاضطرابات السياسية لم يفلح المجلس الوطني الانتقالي، الذي تشكل في الأيام الأولى للثورة برئاسة مصطفى عبد الجليل كبديل للنظام، في وضع حد لها. وفي يوليو/ تموز 2012 انتخب برلمان تسلم سلطاته بعد شهر من المجلس الوطني الانتقالي. تشكلت حكومة برئاسة علي زيدان في تشرين الأول/أكتوبر، بيد أنها سقطت بعد حجب الثقة عنها في آذار/مارس 2014.

  • Libyen Bengasi Anschlag auf US-Konsulat

    توق الليبيين إلى السلام.. طريق طويل من المؤتمرات والعنف

    تعرضت السفارتان الأميركية في أيلول/سبتمبر 2012 والفرنسية في نيسان/أبريل 2013 لهجومين تسبب الأول بمقتل أربعة أميركيين بينهم السفير كريستوفر ستيفنز والثاني بإصابة حارسين فرنسيين، فأغلقت غالبية السفارات الأجنبية أبوابها وغادرت طواقمها البلاد.

  • General Khalifa Haftar Libyen 17.05.2014

    توق الليبيين إلى السلام.. طريق طويل من المؤتمرات والعنف

    في أيار/مايو 2014، أعلن اللواء المتقاعد خليفة حفتر بدء عملية "الكرامة" ضد جماعات إسلامية مسلحة في شرق ليبيا. وانضم ضباط من المنطقة الشرقية إلى صفوف "الجيش الوطني الليبي" الذي شكله حفتر. في حزيران/يونيو 2014، تم انتخاب برلمان جديد جاءت أغلبيته مناوئة للإسلاميين الذين قاطعوه.

  • Libyen Konflikt - Soldaten

    توق الليبيين إلى السلام.. طريق طويل من المؤتمرات والعنف

    في نهاية آب/ أغسطس 2014 وبعد أسابيع من المعارك الدامية، سيطر ائتلاف "فجر ليبيا" الذي ضم العديد من الفصائل المسلحة بينها جماعات إسلامية، على العاصمة طرابلس وأعاد إحياء "المؤتمر الوطني العام"، البرلمان المنتهية ولايته. وتم تشكيل حكومة. وأصبح في ليبيا برلمانان وحكومتان.

  • Marokko Politische Parteien in Libyen stimmen UN-Friedensplan zu

    توق الليبيين إلى السلام.. طريق طويل من المؤتمرات والعنف

    في كانون الأول/ ديسمبر 2015 وبعد مفاوضات استمرت أشهراً، وقع ممثلون للمجتمع المدني ونواب ليبيون في الصخيرات بالمغرب، اتفاقاً برعاية الأمم المتحدة، وأُعلنت حكومة الوفاق الوطني. لكن لم تنل هذه الحكومة قط ثقة البرلمان في الشرق المدعوم من خليفة حفتر، ولم تتمكن من فرض سلطتها على القوى السياسية والعسكرية في البلاد.

  • Emmanuel Macron, Fayez al-Sarraj und Khalifa Haftar

    توق الليبيين إلى السلام.. طريق طويل من المؤتمرات والعنف

    في السنوات التالية تنازعت سلطتان الحكم في ليبيا: في الغرب حكومة الوفاق الوطني التي تتخذ طرابلس مقرا لها وتحظى باعتراف الأمم المتحدة، وسلطة موازية في شرقي البلاد بقيادة خليفة حفتر. جمع اجتماعان في باريس في عامي 2017 و2018 حفتر والسراج في محاولة للوصول إلى تسوية وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، بيد أنه لم يتم الالتزام بما اتفق عليه ومضت الحرب في طحن البلاد.

  • Libyen Militärische Entwicklungen in Tripolis (Stills aus Reuters TV)

    توق الليبيين إلى السلام.. طريق طويل من المؤتمرات والعنف

    في مطلع 2019، بدأت قوات حفتر بغزو الجنوب بدعم من القبائل المحلية، فسيطرت بلا معارك على سبها والشرارة، أحد أكبر الحقول النفطية في البلاد. ومن ثم تقدمت باتجاه طرابلس، حيث جوبهت بمقاومة عنيفة من القوات الموالية لحكومة الوفاق التي شنت بعد عام تقريباً هجوماً معاكساً وحققت تقدماً، لكن في حزيران/ يونيو 2020 هدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ب"التدخل" العسكري في ليبيا في حال تقدم قوات الوفاق نحو سرت.

  • Libyen Premierminister Abdul Hamid Mohammed

    توق الليبيين إلى السلام.. طريق طويل من المؤتمرات والعنف

    بعد فشل متكرر لإخراج ليبيا من الفوضى، أفضى حوار ليبي رعته الأمم المتحدة في جنيف في الخامس من شباط/فبراير 2021 إلى توقيع اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار "بمفعول فوري". ومن ثم جرى الاتفاق على تشكيل مجلس رئاسي وحكومة موحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، نالت ثقة البرلمان في آذار/ مارس. ومهمة حكومة الدبيبة السير بالبلاد نحو تنظيم الانتخابات. وبذلك عاد الأمل المفقود باحتمال تحسن الوضع. إعداد: خالد سلامة

    الكاتب: خالد سلامة


مواضيع ذات صلة

Libysche Streitkräfte sind im Einsatz. Am 27.08.2022 brachen in der libyschen Hauptstadt Tripolis Zusammenstöße zwischen rivalisierenden Milizen aus, sagte ein Gesundheitsbeamter. +++ dpa-Bildfunk +++

مقتل وجرح العشرات في أحدث اشتباكات في العاصمة الليبية 27.08.2022

في إحصائيات "أولية"، أعلنت وزارة الصحة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية أنّ المعارك التي اندلعت في طرابلس خلفت عشرات الضحايا. وتثير هذه الاشتباكات مخاوف من اندلاع حرب جديدة في ليبيا في ظل وجود حكومتين متنافستين.

Libyan army forces and vehicles are stationed in a street in the country’s capital of Tripoli on Friday, July 22 2022. One of Libya’s rival governments on Friday called on militias to stop fighting, after clashes broke out in the country’s capital, Tripoli overnight, killing at least one civilian and forcing around 200 people to flee the area.(AP Photo/Yousef Murad)

ليبيا - اشتباكات عنيفة في طرابلس و"قلق" أممي من توسع القتال 27.08.2022

جرح عدد من المدنيين خلال اشتباكات عنيفة في الأحياء المأهولة بالسكان، اندلعت بين مجموعتين مسلحتين ليلًا وما زال مستمرة السبت في العاصمة الليبية طرابلس، التي تشهد أزمة سياسية خطيرة تثير مخاوف من اندلاع نزاع جديد.

People protest against a power outage inside Martyrs' Square, in Tripoli, Libya July 1, 2022. REUTERS/Hazem Ahmed TPX IMAGES OF THE DAY

رغم التناحر السياسي.. هل يحل النفط الليبي أزمة الوقود في العالم؟ 12.08.2022

يرى خبراء أن زيادة انتاج النفط الليبي لن يساعد فقط على خفض أسعار الوقود في العالم، بل أيضا على عودة الاستقرار إلى البلاد التي تعاني التناحر والانقسامات بعد سقوط نظام معمر القذافي، فأي دور فعلي يمكن للنفط الليبي لعبه؟