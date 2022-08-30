 اشتباكات تهز ضواحي طرابلس.. وتعيين باثيلي مبعوثاً خاصاً إلى ليبيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 03.09.2022

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اشتباكات تهز ضواحي طرابلس.. وتعيين باثيلي مبعوثاً خاصاً إلى ليبيا

اشتبكت عدة فصائل ليبية مسلحة في ضواحي العاصمة طرابلس مساء أمس في قتال امتد إلى صباح اليوم. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الأمم المتحدة عن تعيين الدبلوماسي السنغالي عبد الله باثيلي مبعوثاً خاصاً إلى ليبيا.

جانب من آثار المعارك في طرابلس

اندلعت الاشتباكات في ساعة متأخرة أمس الجمعة وامتدت حتى فجر السبت وشملت إطلاق قذائف مورتر في ورشفانة

 

اشتبكت فصائل ليبية مسلحة في الضواحي الغربية لطرابلس في وقت متأخر من مساء الجمعة وصباح اليوم السبت (3 سبتمبر/أيلول 2022)، فيما عززت القوات المتحالفة مع حكومة عبد الحميد الدبيبة سيطرتها على العاصمة.

مختارات

يسود هدوء مصحوب بالحذر العاصمة الليبية طرابلس بعد يوم من أسوأ مواجهات مسلحة هناك منذ عامين أسفر عن مقتل وجرح العشرات، وذلك في غياب مؤشرات بشأن أي تحرك لتسوية الخلافات بين الأطراف المتصارعة.

في إحصائيات "أولية"، أعلنت وزارة الصحة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية أنّ المعارك التي اندلعت في طرابلس خلفت عشرات الضحايا. وتثير هذه الاشتباكات مخاوف من اندلاع حرب جديدة في ليبيا في ظل وجود حكومتين متنافستين.

ووقعت الاشتباكات في منطقة ورشفانة غربي طرابلس، والتي كانت مسرحاً لاشتباكات متكررة خلال أعمال عنف وفوضى امتدت على مدى 11 عاماً منذ أن أطاحت انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي بمعمر القذافي الذي حكم البلاد لعقود.

تأتي الاشتباكات، إلى جانب سيطرة فصيل كبير موال للدبيبة على مقر عسكري في جنوب طرابلس، بعد أسبوع من أكثر أعمال العنف دموية في عامين، حين خاضت عدة فصائل متناحرة قتالاً في العاصمة ومحيطها.

وأدى القتال الذي اندلع الأسبوع الماضي إلى طرد عدة جماعات متحالفة مع منافس الدبيبة في منصب رئيس الوزراء - وهو وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا الذي عينه البرلمان في الشرق لرئاسة حكومة جديدة.

واستمرت المواجهة بين الرجلين لأشهر، واصطف الفصيل الشرقي القوي في ليبيا خلف باشاغا، في حين كانت الفصائل العديدة التي تسيطر على طرابلس وبقية الشمال الغربي منقسمة.

وفي الاشتباكات التي اندلعت في ساعة متأخرة أمس الجمعة وامتدت حتى فجر السبت، قال شاهد إن قذائف مورتر أُطلقت في ورشفانة، وهي منطقة زراعية بها قرى وبعض المناطق الحضرية بين طرابلس ومدينة الزاوية غرب البلاد.

تتنافس حكومتان على السلطة في طرابلس ليبيا، واحدة بقيادة عبد الحميد الدبيبة، وأخرى بقيادة فتحي باشاغا ويدعمها المشير حفتر

وخلال القتال الذي دار الأسبوع الماضي، ترددت أنباء حول التصدي لفصيل رئيسي متحالف مع باشاغا مقره الزاوية، ضمن جماعات أخرى، عند أطراف العاصمة.

وفي حي عين زارة بجنوب طرابلس، استولى فصيل قوي يدعم الدبيبة على مقر أمني خلال قتال الأسبوع الماضي. ووقف مقاتلون وسيارات عليها شارات هناك صباح السبت وأقيمت نقاط تفتيش في الجوار.

وبعد قتال الأسبوع الماضي، زار كل من باشاغا والدبيبة تركيا، التي ساعدت الفصائل الغربية المنقسمة الآن على التصدي لهجوم من الشرق في عام 2020.

وتحتفظ تركيا بوجود عسكري حول طرابلس، يشمل طائرات مسيرة يمكنها أن تلعب دوراً حاسماً في تحديد نتيجة أي قتال كبير إذا قررت دعم أحد الجانبين. ووردت تقارير غير مؤكدة الأسبوع الماضي عن استخدام طائرات مسيرة ضد الفصائل التي تدعم باشاغا.

مبعوث أممي جديد لليبيا

من جهة أخرى، قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في بيان اليوم إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش عين الدبلوماسي السنغالي ووزير الحكومة السابق عبد الله باثيلي مبعوثاً خاصاً إلى ليبيا.

ويخلف باثيلي جان كوبيس الذي تنحى عن منصبه أواخر العام الماضي حين تعثرت الدبلوماسية الهادفة إلى حل الصراع الممتد لفترة طويلة في ليبيا في الفترة التي سبقت الانتخابات العامة التي فشلت البلاد في إجرائها.

ومن غير الواضح مدى النفوذ الذي سيتمتع به عبد الله باثيلي في هذا المنصب.

ع.ح./ع.ج.م. (رويترز)

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    الكاتب: خالد سلامة


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