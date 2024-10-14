اسم مدرب دورتموند السابق على طاولة مانشستر يونايتد

في الوقت الذي تزداد فيه التكهنات بقوة بشأن مستقبل إريك تين هاغ مدرب مانشستر يوناتيد، كشفت تقارير صحفية أن اسم مدرب بوروسيا دورتموند السابق إيدين ترزيتش مطروح بشكل مفاجئ على طاولة فريق "الشياطين الحمر".

يمر مانشستر يونايتد ببداية صعبة في "البريميرليغ"، فالفريق الإنجليزي العريق جمع حتى الآن 8 نقاط فقط، ويبتعد عن المتصدر ليفربول بـ10 نقاط كاملة.

وتُحمل جماهير "الشياطين الحمر" مدرب الفريق إيريك تين هاغ مسؤولية تواضع مستوى فريقها، رغم أن مانشستر يوناتيد فتح خزائنه بسخاء في فترة الانتقالات الصيفية، وتعاقد مع أكثر من لاعب مميز مثل: ماتياس دي ليخت، نصير مزراوي وغيرهم.

وتزداد التكهنات بقوة بشأن مستقبل إيريك تين هاغ مع الفريق، لا سيما وأن مانشستر يونايتد فقد الكثير من بريقه الكروي منذ سنوات، ويحاول جاهدا العودة إلى سابق عهده في أقرب وقت ممكن.

وفي هذا الشأن، كشف موقع "ِشبورت" الألماني أن اسم إيدين ترزيتش مدرب فريق بوروسيا دورتموند السابق مطروح على طاولة فريق مانشستر يوناتيد، في حال قرر الفريق الإنجليزي الاستغناء عن خدمات مدربه إيريك تين هاغ.

وكان إيدين ترزيتش (41 عاما) قد تولى تدريب فريق بوروسيا دورتموند الألماني، وقاده إلى نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، قبل أن يخسر أمام ريال مدريد بهدفين دون رد. وغادر ترزيتش أسوار فريق بوروسيا بشكل مفاجئ، وحل مكانه المدرب الشاب نوري شاهين.

تين هاغ مدرب مانشستر يوناتيد في مرمى الانتقادات منذ فترة طويلة، صورة من الأرشيف. صورة من: Zac Goodwin/empics/picture alliance

وأوضحت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن اسم إيدين ترزيتش أدرج بشكل مفاجئ في قائمة مختصرة للمدربين المحتملين لمانشستر يونايتد. وأضافت أن ترزيتش يحظى بإعجاب الكثير من مسؤولي مانشستر يونايتد، وسيكون اختيارا "غير متوقع ولكنه ذكي"، في حالة إقالة إيريك تين هاغ.

وتابع المصدر ذاته أن قائمة المرشحين لتدريب إيريك تين هاغ تضم غراهام بوتر مدرب تشيلسي السابق، ورود فان نيستلروي مساعد تين هاغ.

ويعرف إيدين ترزيتش جيدا كرة القدم الإنجليزية، فقد سبق له العمل كمدرب مساعد لمدرب وست هام يونايتد السابق سلافن بيليتش. كما أن ترزيتش حصل على شهادة تدريب في إنجلترا.

وأشار موقع "شبورت" الألماني أنه رغم كل التكهنات حول مستقبل إيريك تين هاغ مع مانشستر يونايتد، إلا أن إدارة الفريق الإنجليزي لم تحسم قرارها بعد.

يُشار إلى أن تين هاغ (54 عاما) يتولى تدريب مانشستر يوناتيد منذ سنة 2022، ويرتبط المدرب الهولندي بعقد مع "الشياطين الحمر" يمتد حتى صيف 2026، حسب ما أورده موقع "ترانسفر ماركت"، المتخصص في الأخبار الرياضية.