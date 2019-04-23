اسم بوفال على طاولة عملاق أوروبي

لطالما شكلت موهبة سفيان بوفال، محط إجماع من قبل الكثير من عشاق الساحرة المستديرة، فالدولي المغربي الشاب، يتمتع بقدرة كبيرة على اختراق دفاعات الفرق المنافسة، فضلاً عن تمريراته ونظرته المتميزة فوق أرضية الميدان.
وأثناء حمله قميص فريق ساوثهامبتون الإنجليزي، عانى سفيان بوفال من تراجع واضح في المستوى، حيث جلس طويلاً على دكة بدلاء الفريق. بالإضافة إلى معاناته المتكررة من الإصابة، مما دفع ببوفال إلى الرحيل معاراً إلى إسبانيا، من أجل استعادة توهجه المعتاد.
وبالفعل، استطاع بوفال استرجاع بريقه المعتاد مع فريق سيلتا فيغو، إذ قدم أكثر من مباراة رائعة مع فريقه الإسباني. ويبدو أن تألق بوفال سيفتح أمامه الباب، من أجل الانتقال قريباً إلى فريق أوروبي عملاق.
فقد ذكرت صحيفة "ليكيب" أن فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي، يدرس ضم سفيان بوفال في فترة الانتقالات الصيفية. وأضافت الصحيفة الفرنسية أن أولمبيك مارسيليا يراقب الدولي المغربي منذ صيف السنة الماضية.
وتابع نفس المصدر أن أولمبيك مارسيليا، يريد قبل التعاقد مع سفيان بوفال التخلص من بعض اللاعبين في الفريق وجلب نجوم جدد من بينهم بوفال، من أجل ضخم دماء جديدة في الفريق، والمنافسة على كل الألقاب الممكنة.
وكان سفيان بوفال (25 عاماً)، قد عبر سابقاً عن رغبة واضحة في حمل قميص مارسيليا الفرنسي، حيث قال في تصريحات أدلى بها إلى شبكة "SFR Sport" الفرنسية :"بكل تأكيد يثير مارسيليا اهتمامي، وإذا ما أبدى النادي اهتمامه بخدماتي، فلماذا لا أوقع له؟".
الجدير ذكره أن سفيان بوفال، يتألق حالياً برفقة المنتخب المغربي في كأس الأمم الأفريقية المُقامة في مصر، فيما تأمل جماهير "أسود الأطلس" أن يواصل بوفال توهجه، ويساهم في فوز المنتخب المغربي باللقب الغائب عن خزائنه منذ سنة 1976.
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تأهل للمونديال وألقاب قارية - الكرة المغربية تستعيد توهّجها
فوز بعد طول انتظار
فاز المنتخب المحلي المغربي لكرة القدم يوم الأحد، 4 شباط/ فبراير 2018، في المباراة النهائية لكأس إفريقيا للاعبين المحليين. تغلبه على نظيره النيجيري برباعية نظيفة مكّنه من الحصول على لقب النسخة الخامسة من المسابقة.
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تأهل للمونديال وألقاب قارية - الكرة المغربية تستعيد توهّجها
جمع المجد من طرفيه: أفضل لاعب وهداف
توّج مهاجم المنتخب الوطني المغربي المحلي، أيوب الكعبي، بجائزة أفضل لاعب وهداف في نهائيات كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين. إذ تمكن من هز شباك الخصوم في 9 مباريات لعبها. وكان آخرها هدف سجله في المباراة النهائية التي جمعت الفريق المغربي بنظيره النيجيري.
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تأهل للمونديال وألقاب قارية - الكرة المغربية تستعيد توهّجها
رجل المباراة
استطاع زكرياء حدراف أن يحصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين. كما توج بلقب "رجل المباراة" بعد تسجيله لهدفين في المباراة النهائية، وكذلك قيادة المنتخب المغربي لحيازة اللقب.
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تأهل للمونديال وألقاب قارية - الكرة المغربية تستعيد توهّجها
التحدي القادم: مونديل روسيا
لأول مرة منذ عام 1998، تأهل "أسود الأطلس" إلى كأس العالم المنظم في روسيا هذه السنة. وجاء المغرب ضمن مجموعة صعبة تضم كل من منتخبات البرتغال وإسبانيا وإيران.
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تأهل للمونديال وألقاب قارية - الكرة المغربية تستعيد توهّجها
"الثعلب" رينار
استطاع المنتخب المغربي أن يحقق نجاحات عديدة بقيادة المدرب الفرنسي هيرفيه رينار. إذ كان أول المتأهلين لكأس أمم أفريقيا سنة 2017. كما قاد المغرب إلى التأهل لكأس العالم في روسيا. وكان رينار، الملقب بـ"الثعلب"، قد حصل على لقب كأس أفريقيا سنة 2012 مع منتخب زامبيا، وبعده مع المنتخب ساحل العاج سنة 2015.
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تأهل للمونديال وألقاب قارية - الكرة المغربية تستعيد توهّجها
بطولة دوري أبطال أفريقيا 2017
حقق فريق الوداد البيضاوي المغربي لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا. وذلك بعد تغلبه على ضيفه الأهلي المصري بهدف نظيف. ليخطف بفوزه هذا اللقب الثاني في تاريخه، ويتأهل لبطولة كأس العالم للأندية لأول مرة.
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تأهل للمونديال وألقاب قارية - الكرة المغربية تستعيد توهّجها
الجماهير تقول هل من مزيد!
لم يذق عشاق الساحرة المستديرة بالمغرب الفرحة الغامرة منذ أن توج المنتخب المغربي سنة 1976 بلقب كأس الأمم الأفريقية. ومنذ تلك السنة تتوق الجماهير المغربية إلى الفوز بلقب القارة السمراء، لينضاف بذلك انتصار جديد إلى خزينة انتصارات "أسود الأطلس". إعداد: مريم مرغيش