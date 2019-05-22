اسمك على سطح المريخ؟ "ناسا" تحقق لك هذا الحلم

بينما سيستغرق وصول البشر لسطح كوكب المريخ والهبوط عليه سنوات عدة، سيكون أمامهم حالياً على الأقل فرصة لإرسال أسمائهم، حيث صرحت وكالة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" بأنها فتحت المجال أمام إضافة أسماء على رقائق سيتم نقلها إلى المريخ.

وستسافر الرقائق في مُهمة من المقرر إطلاقها في تموز/ يوليو عام 2020 لتهبط على سطح الكوكب الأحمر بحلول شباط/ فبراير عام 2021.

وفي بيان صحفي، قالت "ناسا" إن هذه المهمة لن تكون مأهولة، وستقتصر على مسبار للبحث عن مؤشرات على حياة ميكروبية سابقة، بالإضافة إلى محاولة تحديد مناخ الكوكب والمواصفات الجيولوجية له وجمع عينات من أجل تمهيد الطريق للاستكشاف البشري فيما بعد.

ويأتي إرسال الأسماء للمريخ كجزء من حملة لتسليط الضوء على المهام المتعددة التي تم التخطيط لها ضمن مبادرة وكالة "ناسا" التي تحمل اسم "من القمر إلى المريخ".

وقال مساعد مدير إدارة المهام العلمية بالوكالة في العاصمة الأمريكية واشنطن، توماس زوربوشن: "بينما نستعد لإطلاق المهمة التاريخية نحو المريخ، نرغب أن يشاركنا الجميع في رحلتنا الاستكشافية".

وينتهي موعد تسجيل الأسماء على الموقع الإلكتروني للوكالة يوم 30 أيلول/ سبتمبر. كما سيحصل كل من يقوم بتسجيل اسمه قبل الموعد المُحدد على "بطاقة صعود" تذكارية تحمل الاسم والدولة، بالإضافة إلى الشعار الخاص بالمهمة المسافرة إلى المريخ.

لتسجيل اسمك، اتبع الرابط الاتي:

https://mars.nasa.gov/participate/send-your-name/mars2020

وتجاوز عدد من سجلوا أسماءهم لإرسالها للمريخ حتى لحظة كتابة هذا التقرير 800 ألف شخص، ومن المتوقع أن يصل الرقم لعدة ملايين خلال الفترة القادمة.

جدير بالذكر أن "ناسا" تسعى أيضاً إلى إعادة البشر لسطح القمر بحلول عام 2024 لإجراء مزيد من الاستكشاف لسطحه. ومن المقرر أن يتم استخدام نتائج الرحلة نحو القمر عند القيام بإرسال رواد فضاء إلى سطح كوكب المريخ بحلول عام 2030.

د.ب/ ي.أ