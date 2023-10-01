اسطنبول في خطر - هل إنقاذها من الزلزال العنيف ممكن؟

تقع اسطنبول مباشرة على صدع شمال الأناضول بين لوحين تكتونيين يبتعدان عن بعضهما بعضا على طول 1200 كيلومتر بمقدار 2 إلى 3 سنتيمترات في السنة. نتيجة لذلك تحدث هناك زلازل باستمرار. لذا يعتبر الباحثون وقوع زلزال في المدينة نفسها مسألة وقت فقط. وسيتضرر ملايين الأشخاص لأن معظم المباني لن تكون قادرة على تحمل زلزال بقوة متوقعة من 6 إلى 7 درجات على مقياس ريختر. شهدت الممثلة والمخرجة نيسان أريكان هزة أرضية كبيرة في المنطقة عندما كانت في التاسعة من عمرها. جنبا إلى جنب مع الجيوفيزيائية باتريسيا مارتينيز غارزون التي تدرس مخاطر الزلازل، تبحث الاثنتان في اسطنبول عن حلول. كيف يمكن لحوالي 16 مليون شخص في اسطنبول الاستعداد لأسوأ سيناريو؟