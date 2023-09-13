 اسطنبول في خطر - هل إنقاذها من الزلزال العنيف ممكن؟ | تقارير جديدة | DW | 13.09.2023

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تقارير جديدة

اسطنبول في خطر - هل إنقاذها من الزلزال العنيف ممكن؟

يتوقع عدد من الخبراء أن يضرب زلزال عنيف مدينة اسطنبول التركية. لو حدث ذلك ستقع إحدى أكبر الكوارث في التاريخ الحديث. يعتبر وقوع زلزال عنيف مسألة وقت فقط.

Videostill Dokumentation | Istanbul am Abgrund - Keine Rettung vor dem Megabeben?

Videostill Dokumentation | Istanbul am Abgrund - Keine Rettung vor dem Megabeben?

تقع اسطنبول مباشرة على صدع شمال الأناضول بين لوحين تكتونيين يبتعدان عن بعضهما بعضا على طول 1200 كيلومتر بمقدار 2 إلى 3 سنتيمترات في السنة. نتيجة لذلك تحدث هناك زلازل باستمرار. لذا يعتبر الباحثون وقوع زلزال في المدينة نفسها مسألة وقت فقط. وسيتضرر ملايين الأشخاص لأن معظم المباني لن تكون قادرة على تحمل زلزال بقوة متوقعة من 6 إلى 7 درجات على مقياس ريختر.

Videostill Dokumentation | Istanbul am Abgrund - Keine Rettung vor dem Megabeben?

شهدت الممثلة والمخرجة نيسان أريكان هزة أرضية كبيرة في المنطقة عندما كانت في التاسعة من عمرها. جنبا إلى جنب مع الجيوفيزيائية باتريسيا مارتينيز غارزون التي تدرس مخاطر الزلازل، تبحث الاثنتان في اسطنبول عن حلول. كيف يمكن لحوالي 16 مليون شخص في اسطنبول الاستعداد لأسوأ سيناريو؟

 

مواعيد البث

DW  عربية

الأربعاء 04 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 18:15 UTC
الأربعاء 04 أكتوبر/تشرين الأول 2023– 22:15 UTC
الخميس 05 أكتوبر/تشرين الأول 2023– 01:15 UTC
الخميس 05 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 03:00 UTC
الخميس 05 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 05:15 UTC
الخميس 05 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 09:15 UTC
السبت 07 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 06:15 UTC
السبت 07 أكتوبر/تشرين الأول 2023– 10:15 UTC
السبت 07 أكتوبر/تشرين الأول 2023– 15:15 UTC
السبت 07 أكتوبر/تشرين الأول 2023– 23:15 UTC
الأحد 08 أكتوبر/تشرين الأول 2023– 13:15 UTC
الأحد 08 أكتوبر/تشرين الأول 2023– 19:15 UTC
الإثنين 09 أكتوبر/تشرين الأول 2023– 16:15 UTC
الثلاثاء 10  أكتوبر/تشرين الأول 2023– 11:15 UTC

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