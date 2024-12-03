اسرائيل تنتقد باريس ولندن وبرلين وتواصل حملتها في غزة

انتقدت إسرائيل نداء مشتركا لفرنسا وبريطانيا وألمانيا بشأن إدخال المساعدات إلى غزة، في وقت كشفت فيه مصادر فلسطينية عن أن حركتي حماس وفتح تقتربان من التوصل لاتفاق بشأن إدارة غزة بعد الحرب.

اعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية الثلاثاء (الثالث من كانون الأول/ديسمبر 2024) النداء الذي أطلقته باريس ولندن وبرلين يوم أمس ويدعو إلى إتاحة دخول المساعدات الإنسانية "بلا عوائق" إلى غزة في مواجهة "الوضع الكارثي" في القطاع، "مخيبا للآمال". وقال أورين مارمورستين، المتحدث باسم الوزارة في بيان"إن عدم تطرق وزراء الخارجية الثلاثة، لألمانيا وفرنسا وبريطانيا، في رسالتهم، لمذبحة 7 تشرين أول/أكتوبر والهجمات اليومية على المدنيين منذ ذلك الحين، مخيب للآمال".

وأشار مارمورستين إلى "أن إسرائيل تسهل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ولا تفرض أي قيود على حجم المساعدات التي تدخل القطاع". وأضاف "لكن المنظمات الدولية داخل قطاع غزة غير قادرة على توزيع المساعدات بسبب نهبها من حماس وأسباب أخرى".

وأفادت وزارة الخارجية الفرنسية على منصة إكس أن الوزراء الثلاثة "كتبوا (إلى نظيرهم الإسرائيلي) يطلبون منه فتح معابر وتوزيع مساعدات إنسانية في غزة بشكل فوري وآمن وبلا عوائق". وأضافت "تدعو فرنسا وبريطانيا وألمانيا إسرائيل إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وضمان حماية السكان المدنيين".

وكانت الأمم المتحدة وصفت في وقت سابق الاثنين الوضع في غزة بأنه "مروع". وانتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خصوصا القيود المفروضة، وفقا له، على توصيل المساعدات، واصفا مستوياتها الحالية بأنها "غير كافية إلى حد كبير"، في نص تمت تلاوته في مؤتمر بالقاهرة.

وحذّرت منظمات الإغاثة الدولية من الكارثة الإنسانية المستمرة في غزة، قائلة إن السكان الذين يبلغ عددهم حوالى 2,4 مليون نسمة، على حافة المجاعة. وفق لها، فإن المساعدات التي تصل إلى القطاع هي حاليا في أدنى مستوياتها منذ الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل والذي أشعل فتيل الحرب. ويذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

من جهتها، تقول إسرائيل التي أحكمت في بداية النزاع حصارها على القطاع، إن المشاكل على هذا الصعيد سببها انعدام قدرة منظمات الإغاثة على التعامل مع كميات كبيرة من المساعدات وتوزيعها.

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مصادر: حماس وفتح تقتربان من التوصل لاتفاق بشأن إدارة غزة

قال مسؤولون فلسطينيون، اليوم الثلاثاء، إن حركتي فتح وحماس تقتربان من التوصل لاتفاق بشأن تشكيل لجنة من التكنوقراط المستقلين سياسيا لإدارة قطاع غزة بعد الحرب.

ومن شأن الاتفاق أن ينهي فعليا حكم حماس، ويمكن أيضا أن يساعد في دفع محادثات وقف إطلاق النار مع إسرائيل. وقامت الحركتان بمحاولات للمصالحة منذ استيلاء حماس على السلطة في غزة عام 2007، ودون أن يحالفهما النجاح.

ومن ناحية أخرى، استبعدت إسرائيل أي دور لحماس في غزة بعد الحرب، أو فتح التي تهيمن على السلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب.

وأكد مسؤول في السلطة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أنه تم التوصل إلى اتفاق بعد أسابيع من المفاوضات التي استضافتها القاهرة. وقال إن اللجنة ستتألف من 12 إلى 15 عضوا، معظمهم من غزة.

وسوف ترفع اللجنة تقاريرها إلى السلطة الفلسطينية، التي تتخذ من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل مقرا لها، وستعمل مع الأطراف المحلية والدولية من أجل تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار في القطاع.

وقال مسؤول من حماس إن الحركتين اتفقتا على الشروط العامة، لكنهما ما زالتا تتفاوضان بشأن بعض التفاصيل والأفراد الذين سيعملون باللجنة. وأضاف أنه سيتم الإعلان عن الاتفاق بعد اجتماع لجميع الفصائل الفلسطينية في القاهرة، دون تحديد جدول زمني.

وتحدث المسؤولان بشرط عدم الكشف عن هويتهما لأنهما غير مخولين بإطلاع وسائل الإعلام على المحادثات.

ولم يصدر تعليق فوري من إسرائيل في هذا الشأن.

وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بمواصلة الحرب حتى يتم تفكيك حماس وإعادة عشرات الرهائن المحتجزين لدى الحركة. وقال نتنياهو إن إسرائيل ستحتفظ بسيطرة أمنية مفتوحة على غزة، على أن يدير فلسطينيون محليون، غير تابعين للسلطة الفلسطينية أو حماس، الشؤون المدنية للقطاع. ولم يتطوع أي فلسطيني علنا للاضطلاع بهذا الدور، وهددت حماس أي شخص يتعاون مع الجيش الإسرائيلي.

ودعت الولايات المتحدة إلى إحياء السلطة الفلسطينية لتولي مقاليد الأمور في الضفة الغربية وغزة قبل إقامة دولة فلسطينية في نهاية المطاف.

وذكرت تقارير أن الحكومة الإسرائيلية، التي تعارض إقامة دولة فلسطينية، تبحث خطة ما بعد الحرب مع دولة الإمارات العربية المتحدة، التي قامت بتطبيع العلاقات مع إسرائيل في عام 2020 وتدعم حركة فتح.

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وقال مسؤول حماس إن الاتفاق الفلسطيني المزمع من شأنه أن يحقق أحد أهداف الحرب الإسرائيلية، وهو إنهاء حكم حماس في غزة. ومن غير الواضح ما إذا كان المسؤولون الإسرائيليون سيرون الأمر بهذه الطريقة.

إسرائيل تقتل 14 فلسطينيا في شمال غزة وتصدر أوامر إخلاء جديدة في الجنوب

قال مسعفون إن الجيش الإسرائيلي نفذ ضربات اليوم الثلاثاء قتلت 14 فلسطينيا على الأقل في أنحاء غزة، معظمهم في بلدة بيت لاهيا على الحافة الشمالية فيما أصدر أوامر إخلاء جديدة في جنوب القطاع الصغير.

وأوضحوا أن ثمانية أشخاص لاقوا حتفهم جراء سلسلة الضربات الإسرائيلية على بيت لاهيا في حين قُتل أربعة آخرون في أماكن أخرى من مدينة غزة.

وقال مسعفون إن ضربة جوية إسرائيلية لاحقا تسببت في مقتل شخصين وإصابة آخرين في مخيم جباليا.

ويعمل الجيش الإسرائيلي في جباليا وكذلك في بيت لاهيا وبيت حانون منذ أكتوبر/تشرين الأول. وقال الجيش إن قواته قتلت مئات المسلحين في البلدات الثلاث منذ بدء العملية.

ويتهم فلسطينيون الجيش الإسرائيلي بمحاولة طرد السكان من شمال غزة بعمليات إجلاء قسري وقصف لإنشاء منطقة عازلة. وينفي الجيش ذلك ويقول إنه عاد إلى هناك لمنع مقاتلي حماس من إعادة تجميع صفوفهم في منطقة سبق له تطهيرهم منها.

وقال الدفاع المدني الفلسطيني إن عملياته في جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون متوقفة حاليا لما يقرب من أربعة أسابيع بسبب الهجمات الإسرائيلية على فرقه ونقص الوقود. وقال اليوم إن 13 مركبة من أصل 27 في وسط وجنوب قطاع غزة توقفت عن العمل أيضا بسبب نقص الوقود. وأضاف أن 88 من أفراد خدمة الطوارئ المدنية قُتلوا وأُصيب 304 واحتجزت إسرائيل 21 منذ بدء الحرب.

وقد أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إجلاء لسكان الأحياء الشمالية في خان يونس، وهي بلدة تقع جنوب قطاع غزة، مشيرا إلى إطلاق مسلحين صواريخ من تلك المناطق. ودفعت الأوامر لعمليات نزوح سريع للعائلات، معظمها قبل الفجر.

وقال الجيش في بيان على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "من أجل سلامتكم، يجب عليكم إخلاء المنطقة فورا والانتقال إلى المنطقة الإنسانية".

ويقول مسؤولون فلسطينيون ومن الأمم المتحدة إنه لا توجد مناطق آمنة في القطاع. ونزح معظم سكان القطاع وعددهم 2.3 مليون نسمة إلى مناطق أخرى داخل غزة، وبعضهم نزحوا حوالي عشر مرات منذ اندلاع الحرب العام الماضي.

خ.س/ح.ز/م.س (أ ف ب، أ ب، د ب أ، رويترز)