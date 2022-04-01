اسرائيل تعلن التأهب بعد ثلاث هجمات في أسبوع

بين غزة وإسرائيل .. ليلة جديدة من التصعيد ولا بوادر على تهدئة

على الرغم من الدعوات من كل أنحاء العالم لوقف التصعيد، إلا أنه لا تلوح في الأفق لحد الآن مؤشرات على التهدئة. إذ استمر إطلاق صواريخ من غزة في اتجاه إسرائيل، كما تواصلت الغارات الإسرائيلية على أهداف مختلفة في قطاع غزة.