 اسرائيل تعلن التأهب بعد ثلاث هجمات في أسبوع | DW الأخبار | DW | 01.04.2022

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اسرائيل تعلن التأهب بعد ثلاث هجمات في أسبوع

سلسلة هجمات في اسرائيل واشتباكات في الضفة الغربية المحتلة والمصلون يستعدون في الاقصى لشهر رمضان وسط قلق متنامي من الانزلاق إلى توتر جديد

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*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** 12.05.21 *** A Palestinian man looks on as he stands near the remains of a tower building which was destroyed in Israeli air strikes, amid a flare-up of Israeli-Palestinian violence, in Gaza City May 12, 2021. REUTERS/Suhaib Salem

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