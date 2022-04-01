اسرائيل تعلن التأهب بعد ثلاث هجمات في أسبوع

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سلسلة هجمات في اسرائيل واشتباكات في الضفة الغربية المحتلة والمصلون يستعدون في الاقصى لشهر رمضان وسط قلق متنامي من الانزلاق إلى توتر جديد
في إطار سلسلة من المحادثات رفيعة المستوى بين البلدين للحد من التصعيد المحتمل في إسرائيل، استقبل ملك الأردن عبدالله الثاني الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ في لقاء "تاريخي" أكد خلاله الطرفان على ضرورة العمل على التهدئة.
أكد الجيش الإسرائيلي أن جنوده ألقوا القبض اليوم الأحد على آخر اثنين من بين ستة سجناء فلسطينيين هربوا من سجن شديد الحراسة قبل أسبوعين. واعتقلت القوات الإسرائيلية الخاصة الرجلين خلال مداهمة في جنين شمالي الضفة الغربية.
بدأت عدة جهات دولية فاعلة في التحرك للحد من انفجار الأوضاع في القدس الشرقية المحتلة. ففي الوقت الذي دعا فيه الاتحاد الأوروبي للتهدئة اجتمع مجلس الأمن بشكل عاجل لبحث الأوضاع في القدس، فيما حذرت ألمانيا من تصعيد الصراع.
على الرغم من الدعوات من كل أنحاء العالم لوقف التصعيد، إلا أنه لا تلوح في الأفق لحد الآن مؤشرات على التهدئة. إذ استمر إطلاق صواريخ من غزة في اتجاه إسرائيل، كما تواصلت الغارات الإسرائيلية على أهداف مختلفة في قطاع غزة.
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