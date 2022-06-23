 اسرائيل تعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع تركيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 17.08.2022

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اسرائيل تعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع تركيا

قررت إسرائيل وتركيا استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة بينهما بعد سنوات من التوتر الشديد الذي ساد العلاقة بين أنقرة وتل أبيب. وقال مسؤولون من الجانبين إنه يجري الآن العمل على اختيار وتعيين سفير لكل بلد لدى الأخرى.

رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الخارجية التركي بتاريخ 23 حزيران/يونيو 2022

قال لابيد إن إعادة العلاقات مع تركيا مكسب مهم للاستقرار الإقليمي

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد الأربعاء (17 أغسطس/آب 2022) أن حكومته ستستأنف العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع تركيا وأن البلدين قررتا استعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما بعد سنوات من التوتر بينهما.

وتشمل الاستعادة الكاملة للعلاقات عودة السفيرين والقنصلين العامين في البلدين.

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بعد أن أعلن الرئيس التركي مؤخراً أن زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ لبلاده ستكون مطلع الشهر الجاري، عاد رجب طيب أردوغان ليعلن أن موعدها أواسط الشهر المقبل. ما الذي تغير؟ وما أهداف الزيارة؟

وقال لابيد في بيان "تقرر مرة أخرى رفع مستوى العلاقات بين البلدين إلى مستوى العلاقات الدبلوماسية الكاملة وإعادة السفراء والقناصل العامين من البلدين"، وأضاف البيان أن "إعادة العلاقات مع تركيا مكسب مهم للاستقرار الإقليمي ونبأ اقتصادي مهم جداً لمواطني اسرائيل".

وجاء في بيان نشرته صفحة رئيس الوزراء الإسرائيلي على موقع فيسبوك:"يشكل استعادة مستوى العلاقات الدبلوماسية استمرارا للاتجاه الإيجابي الذي شهدته العلاقات بين البلدين على مدار العام المنصرم، منذ زيارة رئيس الدولة إسحاق هرتسوغ إلى أنقرة، والزيارتين المتبادلتين اللتين قام بهما وزيرا الخارجية إلى القدس وأنقرة".

وأوضح أن مدير عام وزارة الخارجية ألون أوشبيز تحدث أمس مع نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال واتفق معه على القيام بذلك. 

وفي أنقرة صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الأربعاء إن كلاً من تركيا وإسرائيل ستعيد تعيين سفير لدى الأخرى في خطوة مهمة في جهود البلدين لتطبيع العلاقات. 

وقال المسؤول التركي إن "هذه الخطوة الإيجابية من إسرائيل جاءت نتيجة لهذه الجهود، وقررنا كتركيا أيضاً تعيين سفير لدى إسرائيل في تل أبيب". وأردف في مؤتمر صحفي بأنقرة "بدأنا عملية تحديد من سنعينه".

وأضاف أوغلو أن تركيا "لن تتخلى عن القضية الفلسطينية" على الرغم من استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع إسرائيل. وقال في مؤتمر صحفي: "لن نتخلى عن القضية الفلسطينية"، بعد إعلان إسرائيل عن إعادة العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل بين البلدين وعودة السفيرين اللذين استدعيا عام 2018 بعد مقتل متظاهرين فلسطينيين في غزة.

يذكر أن وزير الخارجية التركي قام بزيارة نادرة إلى القدس في نهاية أيار/مايو في إطار تحسين العلاقات الدبلوماسية.

ع.ح./ا.ف. (أ ف ب، رويترز)

مسائيةDW : إسرائيل وتركيا.. نحو فصل جديد في العلاقات بينهما؟

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