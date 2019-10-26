"اسجنوه"..صيحات منددة بترامب خلال حضوره مباراة في دوري البيسبول

علت صيحات استهجان من مشجعين خلال حضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا إحدى مباريات دوري البيسبول في واشنطن أمس الأحد (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2019)
وحضر ترامب المباراة في اليوم الذي أعلنت فيه إدارته مقتل زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" أبو بكر البغدادي المطلوب الأول للبنتاغون، وأطلق المشجعون صيحات الاستهجان عندما ظهرت صورة ترامب على شاشة عملاقة.
وخفتت الصيحات عندما تحولت الكاميرات لتظهر جنودا كانوا متواجدين في المنصات. لكن المشجعين راحوا ينادون "اسجنوه" وهي العبارة التي كثيرا ما تتردد في التجمعات المؤيدة لترامب ضد هيلاري كلينتون، لكنها باتت الآن غالبا ما تستخدم ضد الرئيس.
ويواجه الرئيس منذ اسابيع إجراءات عزل أطلقها الديموقراطيون، وكذلك إدانة واسعة من الحزبين لسياسته في سوريا.
وكانت خطوة غير معتادة للرئيس والسيدة الأولى، التي وصلت قبله إلى ناشونالز ستيديوم، وجلست في مقصورة خلف الفريق المضيف.
وقبل مباراة فريقي ناشونالز واستروز قال مدير فريق واشنطن ديف مارتينيز إنه يأمل أن "يستمتع ترامب بالمباراة".
وردا على سؤال حول ما إذا كان الفريق متحمسا لوصول الرئيس أجاب مارتينيز "في الواقع لم نتحدث حول ذلك. إننا نركز على لعبة البيسبول".
ع.أ.ج/ ح ز (أ ف ب)
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بعد تحدي ترامب: لاعبات المنتخب الأمريكي يطالبن بالمساواة في الأجور
أيقونات في مجال حقوق المرأة
احتفلت لاعبات المنتخب الأمريكي لكرة القدم، بفوزهن بكأس العالم وذلك بمسيرة كبيرة بمدينة نيويورك طالبن خلالها بالمساواة في الأجور بين الرجال والنساء. أكدت جيسيكا لابين، المسؤولة عن تنظيم المسيرة، ارتفاع مستوى الاهتمام ببطلات المنتخب مقارنة بما كان عليه الحال قبل أربعة أعوام وقالت: "هذا الأمر يرجع لتحولهن إلى أيقونات في مجال حقوق المرأة".
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بعد تحدي ترامب: لاعبات المنتخب الأمريكي يطالبن بالمساواة في الأجور
خطاب حماسي من قائدة تحدي ترامب
اللاعبة ميغان رابينوي، التي عبرت بوضوح عن رفضها لقاء ترامب ووصفها له بأنه "كاره للنساء"، أشعلت المسيرة بخطاب حماسي. وطلبت رابينوي المدافعة عن حقوق المثليين، من المشاركات في المسيرة، العمل بشكل أعمق من أجل تحقيق المساواة وقالت: "علينا أن نتجه نحو الأفضل. .يجب أن نزيد الحب ونقلل الكره.. هذه هي مسؤولية كل شخص منا".
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بعد تحدي ترامب: لاعبات المنتخب الأمريكي يطالبن بالمساواة في الأجور
عمدة نيويورك يشارك اللاعبات الاحتفال
شارك عمدة نيويورك بيل دي بلازيو، في الاحتفال بالفوز الرابع لمنتخب كرة القدم النسائي الأمريكي بكأس العالم وأهدى "مفتاح المدينة" للاعبات، اللاتي عبرن عن سعادتهن بدعم الولايات المتحدة للفريق.
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بعد تحدي ترامب: لاعبات المنتخب الأمريكي يطالبن بالمساواة في الأجور
لماذا لا تحصل اللاعبات على نفس أجور اللاعبين؟
بالرغم من الأداء المميز الواضح لهن خلال العقود الماضية، إلا أن اللاعبات لا يحصلن على نفس الأجر الذي يحصل عليه اللاعبون في منتخب الرجال، عند المشاركة في فعاليات دولية. وعن هذا الأمر قال حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو: "إنهن يلعبن نفس المباريات التي يلعبها نظرائهم في منتخب الرجال.يلعبن بشكل أفضل بنتائج أفضل. لو كان هناك أي منطق اقتصادي في هذا الأمر، كان يتعين على الرجال الحصول على أموال أقل".
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بعد تحدي ترامب: لاعبات المنتخب الأمريكي يطالبن بالمساواة في الأجور
"لا للبيت الأبيض"
أكدت رابينوي منذ البداية أنها سترفض أي دعوة للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حتى قبل أن يتقدم ترامب لهن بأي دعوة. وصرحت رابينوي مؤخرا بأنها تعتقد أن زميلاتها في المنتخب لن يقبلن أيضا مثل هذه الدعوة. وعندما طلب منها توجيه رسالة لترامب قالت: "أعتقد أن رسالتك هي استثناء الناس..ربما تكون أمريكا رائعة للقليل من الناس الآن، لكنها ليست رائعة لعدد كاف من الأمريكيين في هذا العالم".
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بعد تحدي ترامب: لاعبات المنتخب الأمريكي يطالبن بالمساواة في الأجور
فرحة الاحتفاظ باللقب
حصل المنتخب الأمريكي النسائي لكرة القدم، على لقب البطولة بعد تغلبه على المنتخب الهولندي بهدفين نظيفين، ليحصل على الكأس للمرة الثانية على التوالي بعد عام 2015 الذي واجه فيه منتخب اليابان (صاحب اللقب عام 2011) وفاز عليه.لويس ساندريس/جون سيلك/ ا.ف