 ″اسجنوه″..صيحات منددة بترامب خلال حضوره مباراة في دوري البيسبول | أخبار | DW | 28.10.2019

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أخبار

"اسجنوه"..صيحات منددة بترامب خلال حضوره مباراة في دوري البيسبول

بات حضور ترامب غير مرغوب به داخل بعض الأنشطة والفعاليات في الولايات المتحدة الأمريكية، فمنذ انطلاق التحقيقات في اجراءات عزله التي أطلقها الديمقراطيون، يواجه الرئيس الأمريكي ضغوط شعبية متزايدة.

USA Donald Trump beim Basketballspiel Washington Nationals - Houston Astros (Reuters/J. Roberts)

صيحات استهجان من مشجعين خلال حضور ترامب وزوجته ميلانيا إحدى مباريات دوري البيسبول

علت صيحات استهجان من مشجعين خلال حضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا إحدى مباريات دوري البيسبول في واشنطن  أمس الأحد (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2019)

مختارات

أكّد محام في واشنطن أن فريقه القانوني يمثّل مبلّغاً ثانياً على "إطلاع مباشر" على الوقائع التي تسببت بفتح تحقيق يهدف إلى عزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحجة محاولة دفع نظيره الأوكراني إلى إجراء تحقيق يتصل بجو بايدن. (06.10.2019)

بدون تفكير وبدون تخطيط أواستراتيجية أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بانسحاب القوات الأمريكية من سوريا ليتسبب في امتعاض داخل حزبه الجمهوري أيضا. فما يهم ترامب هو إعادة انتخابه فقط، كما جاء في تعليق أوليفر ساليت. (09.10.2019)

وحضر ترامب المباراة في اليوم الذي أعلنت فيه إدارته مقتل زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" أبو بكر البغدادي المطلوب الأول للبنتاغون، وأطلق المشجعون صيحات الاستهجان عندما ظهرت صورة ترامب على شاشة عملاقة.

وخفتت الصيحات عندما تحولت الكاميرات لتظهر جنودا كانوا متواجدين في المنصات.  لكن المشجعين راحوا ينادون "اسجنوه" وهي العبارة التي كثيرا ما تتردد في التجمعات المؤيدة لترامب ضد هيلاري كلينتون، لكنها باتت الآن غالبا ما تستخدم ضد الرئيس.

ويواجه الرئيس منذ اسابيع إجراءات عزل أطلقها الديموقراطيون، وكذلك إدانة واسعة من الحزبين لسياسته في سوريا.

وكانت خطوة غير معتادة للرئيس والسيدة الأولى، التي وصلت قبله إلى ناشونالز ستيديوم، وجلست في مقصورة خلف الفريق المضيف.

وقبل مباراة فريقي ناشونالز واستروز قال مدير فريق واشنطن ديف مارتينيز إنه يأمل أن "يستمتع ترامب بالمباراة".

وردا على سؤال حول ما إذا كان الفريق متحمسا لوصول الرئيس أجاب مارتينيز "في الواقع لم نتحدث حول ذلك. إننا نركز على لعبة البيسبول".

ع.أ.ج/ ح ز (أ ف ب)

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    بعد تحدي ترامب: لاعبات المنتخب الأمريكي يطالبن بالمساواة في الأجور

    "لا للبيت الأبيض"

    أكدت رابينوي منذ البداية أنها سترفض أي دعوة للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حتى قبل أن يتقدم ترامب لهن بأي دعوة. وصرحت رابينوي مؤخرا بأنها تعتقد أن زميلاتها في المنتخب لن يقبلن أيضا مثل هذه الدعوة. وعندما طلب منها توجيه رسالة لترامب قالت: "أعتقد أن رسالتك هي استثناء الناس..ربما تكون أمريكا رائعة للقليل من الناس الآن، لكنها ليست رائعة لعدد كاف من الأمريكيين في هذا العالم".

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    بعد تحدي ترامب: لاعبات المنتخب الأمريكي يطالبن بالمساواة في الأجور

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    حصل المنتخب الأمريكي النسائي لكرة القدم، على لقب البطولة بعد تغلبه على المنتخب الهولندي بهدفين نظيفين، ليحصل على الكأس للمرة الثانية على التوالي بعد عام 2015 الذي واجه فيه منتخب اليابان (صاحب اللقب عام 2011) وفاز عليه.لويس ساندريس/جون سيلك/ ا.ف


مختارات

بعد تحدي ترامب: لاعبات المنتخب الأمريكي يطالبن بالمساواة في الأجور

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