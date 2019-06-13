 استهداف ناقلات يضع منطقة الخليج أمام سيناريوهات خطيرة | سياسة واقتصاد | DW | 14.06.2019

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سياسة واقتصاد

استهداف ناقلات يضع منطقة الخليج أمام سيناريوهات خطيرة

هجوم جديد على سفينتين في منطقة الخليج وتتهم الولايات المتحدة طهران بالوقوف وراءه وهو ما ينفيه الإيرانيون. إنه تطور جديد يزيد الطين بلة ويفتح المنطقة على عدة سيناريوهات من أبرزها الحرب، حسب آراء خبراء تحدثت معهم DW.

Golf von Oman Öltanker Front Altair (picture-alliance/AP Photo/Tasnim News Agency)

لا تكاد حدة التصعيد بين واشنطن وطهران تهدأ قليلا حتى يستجد ما يؤججها مجددا، ويزيد من الاحتقان، الذي تشهده أساسا منطقة الخليج، وذلك منذ اندلاع الأزمة الجديدة بين طهران وواشنطن على خلفية الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني وفرض واشنطن عقوبات توصف بالخانقة على إيران.

وآخر المستجدات هو استهداف ناقلتي نفط في بحر عمان الخميس (13 حزيران/ يونيو). فقد تعرضت سفينة شحن يابانية تديرها شركة ألمانية وكذلك سفينة تابعة لشركة شحن نرويجية للهجوم. وتحمل الولايات المتحدة الأمريكية إيران مسؤولية الهجوم، إلا أن طهران تنفي ذلك بشدة. وسط تضارب الأنباء والمعلومات حول تفاصيل الحادث. ورغم أنه لم يسفر عن سقوط ضحايا؛ لكن مراقبين يرونه أقوى مؤشر حتى الآن على أن سيناريو الحرب لا يبدو بعيدا، فما هي السيناريوهات الأخرى المطروحة؟

"إسرائيل قد تشارك جوياً"

هذه هي المرة الثانية، التي يتمّ فيها استهداف ناقلات نفط في هذه المنطقة الاستراتيجية، في ظرف شهر، وذلك بعد تعرّض أربع سفن بينها ثلاث ناقلات نفط لعمليات وصفت بـ"التخريبية" قبالة سواحل الإمارات في 12 أيار/ مايو لم يكشف عن ملابساتها حتى الآن. وجاء الهجوم الجديد كذلك بعد يومٍ من استهداف الحوثيين لمطار أبها جنوب السعودية. مؤشرات كلها تثير القلق والمخاوف من اتجاه المنطقة نحو حرب مدمرة عكس تصريحات المسؤولين الإيرانيين والأمريكان، التي تؤكد في كل مرة أن البلدين لا يريدان الحرب.

الخبير الألماني غيدو شتاينبرغ يقول إن إيران عادة لا تهاجم بشكل مباشر لكن هناك علامات واضحة بأن الإيرانيين مسؤولون عن الهجوم. شتاينبرغ الخبير في شؤون الشرق الأوسط  صرح أيضا في مقابلة مع DW أن خيار المواجهة العسكرية وارد ويجب أن يتم الاستعداد له "فقد يحدث فجأة شيء ما في خليج عمان أو الخليج أو مضيق هرمز". وفي هذا السياق يشير الخبير الألماني إلى نقطة إضافية تتعلق بالمهلة النهائية التي أعطتها طهران للأوروبيين و"إذا لم يعط هؤلاء فرصة لإيران لتحسين وضعها الإقتصادي، ستستأنف تخصيب اليورانيوم وعندها لن تنحصر اللعبة في البحرية الأمريكية فقط بل ستشارك القوات الجوية الإسرائيلية كذلك".

Hassan Rohani, iranische Präsident (Tasnim)

إيران تصر على نفي الاتهامات الأمريكية باستهداف الناقلتين وتصفها بـ"التخريب الدبلوماسي"

خلق توتر للتمهيد لتسوية؟

بدوره يرى الخبير العسكري والاستراتيجي السعودي حسن الشهري أن إيران تقف خلف استهداف الناقلتين في بحر عمان "كما تثبت ذلك عدة أدلة استخباراتية وسياسية وتقنية، فهي سبق أن هددت بذلك وتوجد صور لأقمار صناعية تثبت تورطها بالإضافة إلى التقييم الأمريكي الذي أكد ذلك أيضا".

مختارات

ويقول الخبير السعودي في تصريحات لـ DW عربية إن "إيران تهدف من خلال الهجوم إلى  خلط الأوراق وخلق بيئة ضاغطة أمنيا واقتصاديا بسبب العقوبات الأمريكية عليها وخوفها من ثورة داخلية". ولهذا السبب "تحاول جر المنطقة إلى حرب، كما أفشلت كل الوساطات من أجل تحقيق ذلك"، يضيف الشهري.

من جانبه يستبعد الخبير العسكري والاستراتيجي شارل أبي نادر أن تكون إيران وراء الهجوم ويشرح ذلك في تصريحات لـ DW عربية بالقول "إن من غير المنطقي أن تقوم إيران بخطوة كهذه في وقت تستقبل فيه رئيس الوزراء الياباني الذي يحاول تهدئة الأوضاع".

أما إذا ثبت فعلا أنها من يقف وراء الهجوم، فيقول الخبير إن هدفها قد يكون "خلق توتر- لا يصل إلى الخط الأحمر، الذي هو اندلاع حرب- بهدف الضغط على السوق الاقتصادي العالمي لإيجاد تسوية وإنهاء التوتر في منطقة حيوية بالنسبة للعالم". وفي هذه الحالة سيكون هذا من السيناريوهات المطروحة أي أن تُواصل إيران هذه الهجمات على أمل الوصول لتسوية.

أما السيناريوهات الأخرى المطروحة بحسب الخبير اللبناني فهي اندلاع حرب حقيقية، أو انصياع إيران واستسلامها للشروط الأمريكية وسيكون هذا "خيارا مُرا" خاصة أن إيران "فقدت الثقة في الإدارة الأمريكية وتعتبر أن أي اتفاق جديد قد يُعقَد معها يمكن أن يتم التراجع عنه كما حدث مع الاتفاق النووي".

أما السيناريو الرابع، وهو الذي يرجحه الخبير اللبناني، فهو إشراك المجتمع الدولي خاصة الصين والاتحاد الأوروبي، المعني كثيرا بملف إيران، من أجل بحث اتفاق جديد أوسع.

Golf von Oman Angriffe auf Schifffahrt (Reuters/U.S. Navy)

الهجوم على ناقلتي النفط في بحر عمان هو الثاني من نوعه في منطقة الخليج في غضون شهر

"الحرب ضرورة وليست خياراً"

وبينما يستبعد شارل أبي نادر تورط إيران في الهجوم، يَرى أن الطرف، الذي من مصلحته حدوث هجوم كهذا هو الولايات المتحدة "وذلك بهدف إيجاد تبرير لمهاجمة إيران وتدويل منطقة الخليج تحت شعار حمايتها وحماية الملاحة فيها". ويضيف الخبير اللبناني "ربما تسعى واشنطن لجعلها منطقة أمنية وهو ما سيفرض مراقبة وتفتيش البواخر وبالتالي مثلا منع عمليات تهريب النفط في حال كانت دول ما مازالت تتعامل مع إيران رغم العقوبات".

لكن الخبير السعودي حسن الشهري يرى أن واشنطن لا تحتاج تبريرا لشن حرب على طهران، "بل بالعكس إيران قدمت هدية للولايات المتحدة بهجومها هذا، فترامب رجل اقتصاد لا يميل إلى الحروب كما أن عليه ضغوطا من الكونغرس في هذا الشأن".

وبالتالي حسب الشهري: "ربما يكون هذا الحل من أجل إجبار إيران على العودة لدورها الطبيعي كدولة عادية في المنطقة وليس كعصابة إرهابية". ويعتقد الخبير السعودي أن الحرب في هذه الحالة "ضرورة وليست خياراً" ويضيف أنها "قد تكون الحل الأمثل كذلك للشعب الإيراني، الذي يعاني من القمع والضغط منذ عقود".

أما عن السيناريوهات المطروحة في اعتقاده فيرى الشهري أنه قد يتم ضرب أهداف داخل إيران وشلها "وهو ما يمكن أن يؤدي إلى حرب حقيقية في المستقبل".

سهام أشطو

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    محطات في تاريخ النووي الإيراني وكيف خرج من يد واشنطن

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  • Bildergalerie amerikanische Präsidenten (gemeinfrei)

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  • UN-Sicherheitsrat Iran-Sanktionen (UN Photo/Eric Kanalstein)

    محطات في تاريخ النووي الإيراني وكيف خرج من يد واشنطن

    التوقيع على المعاهدة

    في الأول من يونيو/ حزيران عام 1968 وقعت إيران على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.

  • Reza Pahlavi Schah von Iran (AP)

    محطات في تاريخ النووي الإيراني وكيف خرج من يد واشنطن

    بداية الطموحات النووية

    في السبعينات أعلن شاه إيران محمد رضا بهلوي عن خططه لبناء 23 مفاعلاً نووياً حتى نهاية التسعينات، معللاً ذلك بالتهيؤ لفترة ما بعد النفط، ومؤكداً أن بلاده لا تسعى لبناء أسلحة نووية، ولكنه أضاف "في حال بدأت دول صغيرة في المنطقة ببناء ترسانة نووية، فستعيد إيران النظر في سياستها."

  • Iranisches Atomkraftwerk Buschir (dpa)

    محطات في تاريخ النووي الإيراني وكيف خرج من يد واشنطن

    الدور الألماني في البرنامج الإيراني

    في عام 1975 كرافت فيرك أونيون التابعة لشركة سيمنز الألمانية العملاقة توقع اتفاقية مع إيران لبناء مفاعل بوشهر النووي. وفي 1977 وافقت الحكومة الألمانية لكرافت فيرك أونيون على بناء 4 مفاعلات إضافية في إيران.

  • Bildergalerie Revolution 57 im Iran (bachehayeghalam.ir)

    محطات في تاريخ النووي الإيراني وكيف خرج من يد واشنطن

    الثورة الإيرانية وتحول سياسة الغرب

    1979 اندلعت الثورة الإسلامية في إيران والتي أزاحت نظام الشاه الحليف الغربي والمدعوم تحديدا من الولايات المتحدة، ما شكل منعطفاً في التعاطي الغربي مع الطموح النووي الإيراني. الولايات المتحدة أوقفت إمداداتها من اليورانيوم المخصب لإيران. أما كرافت فيرك أونيون الألمانية فعلقت أعمال بناء مفاعلي بوشهر قبل إتمامها.

  • Jahresrückblick 2007 April Boris Jelzin gestorben (AP)

    محطات في تاريخ النووي الإيراني وكيف خرج من يد واشنطن

    دخول روسيا على الخط

    بعد انقطاع الدعم الغربي للبرنامج النووي الإيراني، بدأ في مطلع التسعينات تعاون إيراني روسي توج بتأسيس منظمة بحثية مشتركة مع إيران باسم "برسيبوليس" وأمدت روسيا إيران على زمن الرئيس بوريس يلتسن بخبراء الطاقة النووية الروسية، والمعلومات التقنية. وفي منتصف التسعينات تم توقيع اتفاق روسي إيراني لاستكمال العمل في مفاعل بوشهر غير المنتهي.

  • default

    محطات في تاريخ النووي الإيراني وكيف خرج من يد واشنطن

    مفاعل آراك النووي أثار مخاوف الغرب

    بدأت المخاوف الدولية إزاء البرنامج النووي الإيراني في مطلع الألفية الثالثة عند حصول الولايات المتحدة الأمريكية على معلومات من مصادر من المعارضة الإيرانية مفادها قيام إيران ببناء مفاعل لإنتاج الماء الثقيل في مدينة آراك، وهو نوع من المفاعلات يمكنه إنتاج مادة البلوتونيوم اللازمة لإنتاج السلاح النووي.

  • EU-Außenministertreffen in Finnland (AP)

    محطات في تاريخ النووي الإيراني وكيف خرج من يد واشنطن

    بداية سياسة العصا والجزة الغربية

    مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الأمنية والسياسية خافيير سولانا قام بزيارة إلى طهران وأعلن أن إيران ستسمع "أخبارا سيئة" إذا لم توقع على البروتوكول الإضافي الخاص بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، والسماح الفوري بتفتيش المنشآت النووية الإيرانية "دون قيد أو شرط".

  • Logo International Atomic Energy Agency IAEA (picture-alliance/dpa/R. Schlager)

    محطات في تاريخ النووي الإيراني وكيف خرج من يد واشنطن

    الأخبار السيئة كانت..

    الوكالة الدولية للطاقة الذرية تصدر قراراً في سبتمبر 2003 يلزم إيران بـ"الوقف الفوري الكامل" لكافة نشاطاتها المتعلقة بتخصيب اليورانيوم، وبتوقيع البروتوكول الإضافي.

  • Flash-Galerie Atommächte weltweit (AP)

    محطات في تاريخ النووي الإيراني وكيف خرج من يد واشنطن

    الإيرانيون لم يستجيبوا للضغوط

    لكن إيران لم تستجب للضغوط واستأنفت تخصيب اليورانيوم معلنة في أبريل/نيسان 2006 النجاح في عمليات التخصيب بنسبة 3.5% الصالحة لأغراض سلمية، والبعيدة عن الأغراض العسكرية التي تتطلب نسبة تخصيب تزيد على 90%.

  • UN Sicherheitsrat zu Sudan und Iran Condoleezza Rice (AP)

    محطات في تاريخ النووي الإيراني وكيف خرج من يد واشنطن

    بداية العقوبات على إيران

    رد فعل مجلس الأمن الدولي جاء سريعاً حيث أصدر في ديسمبر 2006 قراره رقم 1737 الذي يمنع أي دولة من تسليم إيران أو بيعها أي معدات أو تجهيزات أو تكنولوجيا يمكن أن تساعدها في نشاطات نووية وبالستية، بالإضافة إلى تجميد أصول عشر شركات و12 شخصا لهم علاقة بالبرامج.

  • Atomgespräche in Wien abgeschlossen (picture-alliance/dpa/H. Neubauer)

    محطات في تاريخ النووي الإيراني وكيف خرج من يد واشنطن

    التوصل للاتفاقية بعد سنوات من الأزمة

    بعد سنوات طويلة من المفاوضات الماراثونية ومبادرات عدة، توصلت طهران في 2 أبريل 2015 مع الدول الست الكبرى في مدينة لوزان السويسرية إلى "اتفاق إطار" يقود إلى حل نهائي لملف البرنامج النووي الإيراني. الإتفاق نص على تخلي إيران عن أجزاء من خطتها النووية مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها. ودخل حيز التنفيذ في 15 يناير 2016. إعداد: ميسون ملحم


مختارات

محطات في تاريخ النووي الإيراني وكيف خرج من يد واشنطن

مدى رفض الغرب لبرنامج إيران النووي معروف للجميع، لكن تاريخ نشوء هذا البرنامج النووي قد يفاجئ الكثيرين، سيما إذا ما عرفنا أنه بدأ غربيا وأمريكيا بالذات. تعرف في هذه الجولة المصورة على أبرز محطات هذا البرنامج المثير للجدل. (02.05.2018)  

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